POLITICÓN: LOS ALIADOS

LOS ALIADOS

En el proceso de selección interna tricolor, cuya ruta metodológica ya acordó en la semana la dirigencia estatal que encabeza Rodrigo “Rigo” Fuentes, anote usted que, en realidad, hay una “ruta oficial” y otra “no oficial”. La oficial es la que ya se ha promocionado: se convocará a una elección interna en la que podrán participar tanto militantes registrados como simpatizantes y en ésta, por voto directo, se definirá al ungido... ¡perdón!, al candidato. Previamente, sin embargo, se desahogará la ruta “no oficial” que consiste en levantar una encuesta en la que se medirá el conocimiento de los pretensos, así como la intención de voto hacia cada uno de ellos, con el propósito (no declarado, ni explícito, desde luego, pero por todos conocido) de que los desafiantes al podio tengan claro por cuánto van a perder. ¿Y por qué es ésta una ruta “no oficial”? En primer lugar, nos dicen especialistas en la normatividad interna tricolor, porque la realización de la encuesta no figura en el acuerdo aprobado el viernes pasado y, sobre todo, porque las encuestas no forman parte de los mecanismos estatutarios para definir candidaturas.