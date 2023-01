POLITICÓN: LOS ALIADOS

LOS ALIADOS Dicen los que pueden escuchar las conversaciones más privadas en el búnker tricolor que comanda Rodrigo “Rigo” Fuentes, que la ocupación fundamental de los estrategias priistas -y de alguno que otro panista- es, en estos días, el análisis de escenarios rumbo a la jornada electoral del 4 de junio próximo. No tienen duda de que van a ganar la gubernatura, se afirma, pero no solamente les interesa pasar en primer lugar la meta, sino quién llega en segundo y quién en tercero. Adicionalmente les preocupa cómo se van a distribuir las 25 bancas del Congreso local, pues de ello depende el margen de gobernabilidad que, en su caso, tendrá Manolo Jiménez como titular del Ejecutivo, y mucho del cual dependerá de la beligerancia de quienes lleguen al recinto parlamentario de Coss abanderando a las demás fuerzas políticas. Por descontado se da que el “carro completo” es un privilegio que ha quedado enterrado en el pasado y más porque, al cederle siete lugares al PAN y al PRD en la pista de diputados, los perfiles elegidos por esos partidos no necesariamente garantizan el triunfo electoral. Total: que el ir, como se dice, “en caballo de hacienda”, no es puro gozar.

LOS MORENOS La rumorología, como se sabe, se dispara en época electoral porque, por alguna extraña razón, de pronto cualquiera se convierte en avezado analista y experto en temas de coyuntura. Sin embargo, cuando un determinado rumor nos llega más de una vez y a través de diversas fuentes, vale la pena prestar atención. Eso justamente es lo que está pasando con la candidatura del senador con licencia Armando Guadiana, sobre la cual se escucha, con inusual insistencia, que podría terminar naufragado, es decir, que se registraría un cambio de estafeta, circunstancia para la cual se encuentra trabajando el “coordinador virtual” Luis Fernando Salazar, quien sigue sin aparecerse en los actos de precampaña del “precandidato único”. ¿Es esto cierto? Pues no se puede asegurar que lo sea, pero las evidencias a la vista convocan a la sospecha: Salazar no solamente no se aparece en los actos de su “amigo”, sino que pareciera estar desarrollando una “campaña paralela”, en redes sociales, a través de la cual refrenda su convicción morenista, pero no dice una sola palabra del Viejo del Sombrerón. ¿Para eso habrá ido a reunirse en la CDMX con Mario Delgado? Es pregunta sin dobles intenciones.

LOS REBELDES El proceso de expulsión a 22 militantes de Morena en Coahuila -entre los cuales figuran tres legisladores y la presidenta del Consejo Estatal de dicho partido, Yamile Mtanous, por andar participando en mítines del PT-, va a mantener la candidatura de Ricardo Mejía en el centro de las conversaciones por el resto de las precampañas, lo cual necesariamente se va a reflejar en las encuestas. ¿En qué magnitud? Tal vez sea muy pronto para decirlo, pero para un partido que hace mucho perdió el asiento que alguna vez ocupó en el Congreso y a cuyos dirigentes locales ya se les olvidó a qué sabe recibir un cheque mensual de prerrogativas estatales, cada punto porcentual que suban sabe a gloria. La más contenta con eso es, desde luego, Valeria Flores, dirigente estatal del partido de la estrella, a quien nada más hace falta ver en cualquier transmisión de los actos de su partido para tener claro que está, como diría el Presidente, feliz, feliz, feliz, porque su franquicia podría convertirse en la tercera fuerza del Estado. Y bueno: seguro la “hazaña” de la dirigente será recompensada de forma adecuada... ¿con una diputación, tal vez?

EL RESTO Aunque el contingente de Movimiento Ciudadano, comandado por Alfonso Danao en Coahuila, parece que ya decidió salir de la modorra y hacer al menos algo de ruido aprovechando las últimas dos semanas de precampañas, poco o nada se escucha de quienes “compiten” por las candidaturas a las diputaciones locales que piensan disputar. Porque, hasta donde se sabe, no solamente no piensan tener candidato a gobernador, sino que se están planteando competir solo en poco más de la mitad de los 16 distritos de la entidad. A menos que MC tenga una fórmula muy novedosa que revolucione la forma de hacer política en Coahuila, no se ve cómo vaya a lograr algo más que una participación testimonial en esta contienda. Otro tanto puede decirse del Partido Verde, de José “Pepe Cuco” Sandoval, cuya dirigencia parece estar convencida de que sus socios de la UDC pueden dedicarse a arar la tierra y ellos a descansar plácidamente porque a la hora de recoger los frutos -si acaso los hay- les va a tocar la mitad de la ganancia. ¿Sí se habrán enterado de que el trasvase de votos ya no existe y cada quien tiene que rascarse con sus propias uñas en la contienda?