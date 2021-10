POLITICÓN: LOS MÁS MORENOS

I. LOS MÁS MORENOS

Entre Lenin Pérez y Luis Fernando Salazar, udecista y panista, respectivamente, hay más defensa al presidente Andrés Manuel López Obrador que los morenos coahuilenses surgidos de las filas de la izquierda inconforme. Lenin, por ejemplo, ya se olvidó de sus alianzas con el PRI y con el PAN, que le redituaron en crecimiento de su partido y evitar que sus cuentas públicas fueran llevadas a carpeta de investigación. Luis Fernando ahora hasta se registró como promotor ante el INE de Lorenzo Córdova, para obtener la ratificación del mandato de AMLO. Salazar tiene la constancia del instituto para operar a favor de que López siga al frente de la Presidencia.

II. firmas

En este mismo tema de la revocación de mandato -eso es un decir, porque también se toma como ratificación del mandato-, el INE de Lorenzo Córdova va a operarlo a través de la recolección de firmas digitales. No es por ser ave de mal agüero, pero ese sistema falla más que la CFE en tiempos de truenos y relámpagos. En años anteriores las fallas de este sistema de recolección de firmas obligó a candidatos independientes a diputados federales a mejor aventar la toalla.

III. CONFIRMAN SOSPECHA

Hay datos interesantes en declaraciones del subsecretario de Seguridad federal, el coahuilense Ricardo Mejía Berdeja. Número uno: se confirma la sospecha del gobernador Miguel Riquelme, de que los haitianos no llegaron a Acuña y Piedras Negras por su propio pie, fueron trasladados por la delincuencia organizada transnacional. Otro dato interesante es que algunas de estas células delictivas en México, están identificadas, y seguramente se les echará el guante. Y lo último, pero más desalentador, algunos migrantes jóvenes no llegan al sueño americano porque los delincuentes los obligan a trabajar con ellos, sobre todo en Tamaulipas.

IV. CRUCES EN PUERTA

El alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, está preparándose para la reapertura de la frontera con Estados Unidos. A partir del 8 de noviembre, como lo ha dado a conocer el gobierno norteamericano, regresan los cruces no esenciales vía terrestre, y Piedras Negras es un punto de alta afluencia. Bres se reunió con Deanna Kim, cónsul general de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, para afinar detalles.

V. LES LLOVIÓ

A los titulares de Salud y del Insabi, Jorge Alcocer y Juan Antonio Ferrer, les llovió peor que si les hubiera pasado el huracán “Pamela” en su comparecencia ante la Comisión de Salud en el Senado de la República. Era lógico, porque hay obviedad: el control de la pandemia de COVID-19 y el gasto oficial deja mucho que desear. Pero es pública -hasta protestas han existido- la falta de medicamentos, y en este tema lo que más duele es que los fármacos oncológicos nomás no llegan con el abasto suficiente. Ferrer y Alcocer no tuvieron de otra que reconocer que en el modelo de compra consolidada -todos en montón-, no se puede conseguir todo.

VI. GALLOS CON ESPOLÓN

Una vez que Marko Cortés y Cecilia Patrón son oficialmente el presidente y la secretaria general del PAN a nivel nacional (período 2021-2024), respectivamente, la siguiente etapa es la renovación de los comités estatales. En Coahuila todo indica que Chuy de León quiere ir por otras batallas políticas, de tal manera que abrirá el paso a gente de la región Centro, en donde hay mucho gallo con espolón.

VII. APENAS TUVO TIEMPO

Manuel Bartlett y su equipo tardaron 15 días en salir a defender la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque AMLO habló sobre la iniciativa de la reforma desde julio, en realidad el documento fue presentado al Congreso de la Unión a principios del mes. Pero Bartlett apenas tuvo tiempo de llamar “delincuentes” a quienes operan el sistema privado de generación eléctrica. La iniciativa busca devolverle el principio rector del sistema eléctrico a la CFE, y obvio, hay pataleo porque eso quitará privilegios otorgados en la era peñanietista. Sin embargo, el cuestionamiento de todos es: ¿en realidad ese es el camino?

VIII. SALUD BINACIONAL

El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, estuvo en Phoenix, Arizona, en reuniones de la Comisión de Salud Fronteriza. La posición de Bernal fue cooperar en la salud fronteriza, tal y como lo ha dicho el gobernador Miguel Riquelme. Por allá estuvo también el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. La importancia de la reunión fue su coincidencia con la reapertura de los cruces no esenciales en la frontera.

IX. SEGURIDAD

La seguridad sigue como prioridad en Coahuila, por eso ayer el gobernador Miguel Riquelme encabezó la sesión del Consejo Estatal de Seguridad, evento en el cual estuvieron alcaldes en funciones, alcaldes electos y también los reelectos. Lo nuevo es que a partir del 2022 habrá una reunión mensual para revisar inversiones y capacitación en la materia. A los que van de salida se les pidió acelerar el paso para concluir bien el cierre, y a quienes van llegando, que pongan atención en la evaluación, sobre todo de quienes se quedarán como directores, porque deben estar certificados. Si bien en la Región Laguna funciona un mando especial, se dejó entrever que este modelo podría funcionar en otras regiones, de acuerdo a las necesidades.