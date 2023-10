POLITICÓN: Los que la llevan son los maestros de Coahuila

I. FROTA LAS MANOS

Los profesores de a pie son los que padecen el mal servicio médico de la Sección 38, conocida como Clínica del Magisterio. Les cancelaron las cirugías porque no hay insumos, es decir, todo el material necesario para que los médicos practiquen procedimientos previamente programados. ¿Hasta cuándo? Hasta nuevo aviso. En tanto, el líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda, se frota las manos. Sabe que si no hay cirugías en la Clínica del Magisterio, entonces la Sección 38 del Isela Licerio seguirá subcontratando las empresas médicas de su dirigente. Según esto, Licerio llegaría para mejorar la situación, pero pasa todo lo contrario.

II. SUELDOTES

Ahora que se ha descubierto que Alfonso Cepeda, dirigente del SNTE, tiene grandes negocios con la Sección 50 de los profes de Nuevo León, aquí en Coahuila empezaron a ventanear a los integrantes de Fondo del Maestro por “sueldotes” y dinero extra para viáticos. También a Isela Licerio por autorizar la compra de cuatro camionetas en las que se gastaron 2.6 millones de pesos. Pero el servicio médico sigue por los suelos.

III. TREN

Hace un año que el encargado del despacho en la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte, Jorge Nuño, designó al nuevo director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Evaristo Ángel Zermeño. En ese momento se esperaba que hubiera también una decisión favorable para el Tren Suburbano Coahuilteca de Saltillo, pero no. El proyecto, aunque está terminado, sigue entrampado. La situación es clara, la 4T sólo tiene que emitir la convocatoria para concesionar este tren de la Región Sureste de Coahuila, no va a hacer ninguna inversión, porque tampoco lo ha hecho durante toda la administración.

IV. SIMULACIONES

A ver con qué salen Morena y sus aliados y los de enfrente del Frente Amplio por México, porque las precampañas iniciarán el 20 de noviembre de este año rumbo a la Presidencia de la República, pero Mario Delgado, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Chucho Zambrano ya tienen definidas las personas que contenderán en el 2024. De cualquier manera ni el equipo de Xóchitl Gálvez y mucho menos el de Claudia Sheinbaum se preocupan, porque empezaron la pre pre campaña desde hace varios meses y por lo visto la simulación va a continuar. Al que agarraron con los dedos en la puerta fue a Dante Delgado, porque Marcelo Ebrard todavía no finiquita su relación de Morena y Samuel García anda metido en su papel de gober fosfo fosfo.

V. LIBRE

Después de irse por la libre para promover a Xavier Herrera para Torreón, y que a todos les pusieron un alto, la dirigente del PAN, Elisa Maldonado, y la delegada del PRD, Telma Guajardo, no dan señales de vida. Como que les dijeron que sí la habían regado, y feo, porque allá en La Laguna los candidatos para la elección municipal están prácticamente definidos.

VI. DESESPERADO

Otro que anda desesperado buscando reflectores, es Diego del Bosque. Cuentan que incluyó en su equipo cercano a dos blogueros para que le den difusión a él y sus acciones, al grado que los llevó al evento de Claudia Sheinbaum en Matamoros. Lo que pocos saben es que esas personas fueron las primeras en sumarse a Ricardo Mejía y despotricar contra Mario Delgado. Eso Claudia no lo sabe, y alguien debe decírselo.

VII. DESAIRES

Son muchos desaires juntos contra Lenin Pérez, dirigente de la UDC. Primero lo bajan del templete donde Claudia Sheinbaum firma el acuerdo de unidad con los morenos y sus aliados, el PT y Partido Verde, ¿pero y la UDC? Es cierto que los udecistas no tienen registro nacional y por lo tanto no pueden enviar a sus propios candidatos en la contienda federal, pero en el norte tienen como bastión Ciudad Acuña. Antes tenían otros municipios, pero los triunfadores de elecciones pasadas se fueron a Morena. Pero también el coordinador del PT en el estado, Ricardo Mejía, habla de que ya amarró la alianza con los guindos, y los verdes, pero nunca menciona a los naranjas. ¿A Lenin no lo quieren en esa alianza?

VIII. SIN SILLA

Otros que tampoco tenían silla en el templete de Claudia Sheinbaum son Luis Fernando Salazar y Shamir Fernández. Explican que el objetivo era que Claudia estuviera con gente de la sociedad civil y los ipecos de La Laguna como “su trofeo”, pero Salazar y Fernández a empujones llegaron hasta el templete. Circula un video, que ha desatado burlas, de que Fernando pide una silla para acomodarse.

IX. QUIETOS

Dice José Arturo Braña, el representante de los morenistas de Diego del Bosque ante el IEC, que quietos todos. No está definido que la Sala Superior del Tribunal Electoral federal haya echado abajo la decisión de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, respecto al castigo contra 12 militantes que apoyaron a Ricardo Mejía en su aspiración gubernamental. Estas 12 personas tampoco tienen mucho interés en que se les resuelva a favor, como está el proyecto de acuerdo que sigue en estudio, porque están haciendo huesos viejos con el PT, y aseguran que si no van a un cargo por la 4T, entonces será por el PT, el caso es llegar.