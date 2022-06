POLITICÓN: MADRUGAR I

I. MADRUGAR I

Hace un cuarto de siglo, quien a la postre se convirtió en presidente de la República, Vicente Fox Quesada, gobernaba en el estado de Guanajuato. Y para llegar a la máxima magistratura del país inició una más que anticipada campaña -que duró cerca de tres años- para conquistar, primero, la candidatura del PAN y, después, la Silla del Águila. Ese episodio llevó a la oposición a señalar que debían impedirse las “campañas eternas” y por ello forzaron una reforma electoral que acotó los períodos de precampaña y campaña. Pero parece que a quienes entonces eran oposición ya se les olvidó la historia.

II. MADRUGAR II

Y es que el anuncio de Mario Delgado, mandamás en Morena, de que tendrán candidatos a gobernador en Coahuila y Estado de México antes del 20 de julio, sería contrario a las reglas electorales que establecen, como condición necesaria para el desarrollo de las definiciones de selección interna de los partidos, que el proceso electoral haya arrancado. Y aquí, por lo menos, eso no ocurrirá hasta el primer día de enero del año próximo.

III. MADRUGAR III

¿Por qué entonces, a pesar de lo que dice la ley, se hace este anuncio y seguramente se realizarán los trabajos para seleccionar abanderado? Dos hipótesis se antojan probables: la primera es que a Morena -como ya lo reconoció Delgado- “le urge” disciplinar las posibles disidencias internas -tanto aquí como en Edomex. La segunda es que se trata de otro desafío al INE, de Lorenzo Córdova, para ver cómo reacciona frente a esta determinación que, por cierto, también incluye la selección súper anticipada de su candidatura presidencial. Habrá que ver cómo se desarrollan los hechos.

IV. MISTERIO

¿Por qué un grupo de taxistas bloqueó ayer por la tarde, durante unos minutos, el periférico Luis Echeverría, a la altura de la Central de Abastos? Nadie parece tener una respuesta precisa, sobre todo porque en el bloqueo participaron concesionarios tanto de Saltillo como de Ramos Arizpe. Una de las hipótesis que se mencionó es que demandaban la acción de la Fiscalía, de Gerardo Márquez, por la presunta desaparición de un integrante de su gremio.

V. TARIFAS

Otras voces consultadas señalaban que la manifestación de concesionarios sería un intento por “ablandar” a las administraciones de Chema Fraustro y Chema Morales para que les autoricen un incremento en la tarifa de sus servicios, luego de que a las rutas intermunicipales de la Región Sureste se les permitiera aumentar el costo del pasaje. Sin embargo, nadie parecía -al menos hasta anoche- tener clara la razón de la manifestación. El hecho no debería quedarse en lo anecdótico sino ser investigado por las autoridades responsables de la política interna del Estado. ¿O no importa que pasen este tipo de cosas?

VI. CAOS

Ayer le comentamos en este espacio que en el municipio de Arteaga, donde gobierna Ramiro Durán, hay varios temas que avanzan rumbo a la crisis. Voces enteradas nos dicen que uno de esos tiene que ver con la autorización de desarrollos inmobiliarios en la zona urbana del municipio que van a convertir en cosa cotidiana el caos vial que se vive allí cada domingo, pero que hoy es tolerable porque implica una derrama económica que beneficia a muchas familias.

VII. BENEFICIARIOS

El tema es que en el caso de los fraccionamientos que han sido autorizados, los únicos beneficiados son quienes adquirieron predios baratos -y hoy los venden a un precio de oro- y la familia Durán, que ha sabido perpetuarse en el poder aunque sus resultados no hablen más que de malos manejos y presuntos actos de corrupción. Cosa nada más de revisar los documentos que ha hecho públicos la Auditoría Superior del Estado, que encabeza Armando Plata, para darse cuenta de cómo, en el Pueblo Mágico de Arteaga, en efecto es posible enriquecerse “como por arte de magia”.

VIII. CONTENCIÓN

Muy atentos habrá que estar a cómo evolucione el arribo de migrantes a Coahuila y, sobre todo, si el Gobierno de la República acude en apoyo de las autoridades estatales, que se encuentra a dos fuegos: por un lado las huestes de Adán Augusto López -a través del Instituto Nacional de Migración- dejan pasar a todo mundo y les entregan permisos de internación al país y, por el otro, el gobierno de Texas presiona para que la migración se contenga de este lado de la frontera.

IX. MAR DE FONDO

Otro tema en el que la Federación debería actuar de inmediato es el del desabasto de agua que afecta, sobre todo, a los municipios de Arteaga, Ramos Arizpe y Parras. En este último, la Conagua que dirige Germán Martínez Santoyo debe dejar de hacer “como que la Virgen le habla” y entrarle al toro por los cuernos, pues la tensión entre ejidatarios y la vinícola Casa Madero no se ha distendido y no lo hará, de acuerdo con quienes siguen de cerca el tema, mientras no se admita el fondo del problema: no hay agua para surtir los volúmenes que las concesiones otorgadas por la Conagua señalan.