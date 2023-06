POLITICÓN: Morenistas, más que divididos

I. CÁNTARO AL AGUA

En Matamoros aplica el dicho que dice: “Tanto va el cántaro al agua, hasta que se quiebra”. El alcalde Miguel Ángel Ramírez se la pasa más en la grilla que atendiendo el problema de abasto de agua potable a la población, como se ha documentado, y los ciudadanos ya se cansaron. Habitantes del ejido Benito Juárez tomaron la Presidencia Municipal porque no les llega ni gota de agua, y con este calorón, no les queda de otra más que reaccionar para exigirle a Ramírez que se ponga a trabajar. Es cierto que pidió a la Conagua permiso para perforar más pozos, pero a Ramírez le falta no sólo colmillo, sino mano izquierda, y sobre todo ponerse a desempeñar su cargo. Dicen que si como anda en actos partidistas se dedicara a sacar adelante los problemas de su municipio, otro gallo cantara.

II. PROBLEMA ESTATAL

El problema del abasto de agua no está sólo en Matamoros, también se presenta en otros municipios como Arteaga de Ramiro Durán. En la región de Cinco Manantiales no se diga, y en la Norte hasta andan haciendo enroques para nuevos funcionarios, como en Piedras Negras de Norma Treviño, para que los Simas funcionen. Y hablamos de esas regiones y esos municipios porque se supone que hay agua en el subsuelo, pero falta chamba.

III. LA SANGRE AL RÍO

En Monclova de Mario Dávila todo hace indicar que las autoridades van a esperar a que la sangre llegue al río -en estricto sentido figurado-, porque la advertencia de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), todavía de Alonso Ancira, va muy en serio y no se notan acciones para reducir la presión. Luisa María Alcalde brincó de la Secretaría del Trabajo a la de Gobernación sin pena ni gloria y en ninguno de los dos puestos opera a favor de la Región Centro. Pero los obreros son los más visibles en el conflicto que mantiene a la acerera inoperante, sin embargo también está la iniciativa privada y otros sectores afectados. Ha pasado mucho tiempo y la inacción pesa.

IV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El alcalde de Saltillo, José María Fraustro, hizo entrega de la presea “Froylán Mier Narro” dentro del marco de la libertad de expresión, y es justo hablar de un personaje tan polifacético como el coahuilense Mier. Su inquietud lo llevó a incursionar lo mismo en el beisbol que como comerciante con una imprenta, además de la locución. Las preseas son el reconocimiento de toda una ciudad hacia lo más destacado de sus ciudadanos.

V. SIN CONCRETAR

¡Vaya forma de desaprovechar la representación popular! El ex delegado del Bienestar y representante del Gobierno Federal, Reyes Flores, se la pasó criticando y no concretó nada a favor de los coahuilenses. Lo que más recuerdan quienes le siguieron los pasos fue su promesa de que intervendría para que le retiraran la concesión a la operadora de la autopista Premier (en el Norte) y que intervendría para agilizar la rectificación de “Los Chorros” en Arteaga; en fin, una serie de promesas que no cumplió ni siquiera porque tuvo la oportunidad de subir a tribuna en el Senado y exponer las carencias del estado por falta de presupuesto de la 4T. ¡Claro!, no le iba a dar patadas al pesebre, pero entonces no debió abrir la boca. ¿O sí?

VI. CONFIANZA

El indicador que mide la confianza para invertir, dato emitido por la Coparmex, coloca a Coahuila como una de las principales entidades en donde los empresarios traen ánimo por hacer más negocios. Y esto le da la razón al gobernador Miguel Riquelme, respecto a que la confianza se genera a través de la seguridad. En contraste, las entidades en donde el ánimo de inversión es bajo, son entidades con problemas de seguridad, y en su mayoría, gobernadas por Morena.

VII. ANDA TRANQUILO, TODAVÍA

Nos cuentan que, por lo pronto, Diego del Bosque anda tranquilo, porque el pleito entre los disidentes que se fueron de Morena a apoyar a Ricardo Mejía sigue vivo, y el morenista todavía duda que Laila Yamille Mtanous pueda regresar a la presidencia del consejo estatal, como son sus planes, junto con un grupo de personas que la apoya para controlar parte de las decisiones en el estado. Sin embargo, los expulsados de Morena por escuchar el canto de las sirenas de Mejía y no apoyar a Armando Guadiana, aseguran que es cuestión de tiempo para que el Tribunal Electoral federal les restablezca sus derechos como militantes. La seguridad radica en que la Comisión de Honor y Justicia no podrá fundamentar la expulsión, muy a pesar de la presión que hace Mario Delgado.

VIII. USURPA

En cuanto al grupo parlamentario morenista, se asegura que Teresa de Jesús Meraz usurpa la coordinación, la cual le correspondería a Francisco Cortez, quien junto con Laura Francisca Aguilar, siguen firmando sus iniciativas y puntos de acuerdo como integrantes de Morena, y no como independientes. El asunto es que Meraz casi agota el tiempo que le corresponde a Cortez en la coordinación. Total que los morenistas siguen más que divididos.

IX. LAGUNERO

El grupo que aglutinará en Coahuila el impulso a favor de Claudia Sheinbaum se llama SUMA, y será presentado en los próximos días. Al frente estará, como le habíamos anticipado, el ex secretario de Inversión Pública Productiva, Gerardo Berlanga. El ex priista -otro más que se cambia de bando-, tendrá como mano derecha a la diputada local Lizbeth Ogazón, quien fungirá como vocera de la organización, y en los próximos días anunciará todo el plan que traen a favor de la ex jefa de Gobierno de la capital. En SUMA se deberán agrupar otros que andan por su cuenta también haciendo el proselitismo disfrazado, aunque no les guste la idea.