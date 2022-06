POLITICÓN: ¡NADIE PERDIÓ!

I. ¡NADIE PERDIÓ!

A juzgar por las declaraciones de los dirigentes y principales figuras de los principales partidos políticos, tras conocerse el resultado de los comicios del domingo anterior, resulta que ¡todos son ganadores! Para los líderes nacionales del PRI, el PAN y el PRD, las derrotas -por paliza- que recibieron en Hidalgo, Oaxaca o Quintana Roo son inexistentes, mientras que para Mario Delgado el no haber convertido en realidad su ofrecimiento de llevarse “6 de 6”, además de ser señalados por repetir -y mejorar- los vicios de sus antecesores, tampoco son elementos que formen parte de la realidad.

II. ¿HAY ‘TIRO’?

Para Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano lo que importa es que “hay tiro” para el 2024 porque -de acuerdo con sus cuentas- si se suman los votos de la oposición son más que los de Morena. Nada más les faltó agregar que, además de sumar sus votos hay que multiplicarlos por el número que uno piense, sacarle raíz cuadrada y elevarlo a una cierta potencia... Y entonces, pues sí “hay tiro”, aunque quién sabe para dónde salga.

III. CRECIDOS

Y a nivel local, ni se diga. Para el priismo comarcano la elección de Coahuila se decidió el domingo pasado y lo ocurrido en Durango, donde se impuso su correligionario Esteban Villegas, les daba ayer para asegurar incluso que “arrasarán” el próximo año en las urnas. Por supuesto que eso puede ocurrir, pero no a partir de los resultados en el vecino estado, sino derivado de lo que aquí hagan los contingentes de cada partido y, sobre todo, de los elementos que el electorado tome en cuenta para definir su voto. Está bien tratar de mantener la moral en alto, pero no vendría mal un poco de mesura, ¿qué no?

IV. PREGUNTAS CLAVE

A propósito del ánimo festivo de los tricolores locales, nos comentan quienes le tienen bien tomada la temperatura al ambiente del panismo coahuilense, que el ruidoso festejo que aquí se hace del triunfo aliancista en Durango -como si fuera sólo suyo- no ayuda a que avance la idea de una coalición a nivel local. Y es que entre las huestes que dirige Elisa Maldonado hay quienes insisten en que la pregunta clave es: “¿quién necesita más a quién?“.

V. VATICINIO

En ecos de la elección en Durango anote usted que, tal como se lo adelantamos aquí hace algunas semanas, la morenista Marina Vitela no solamente perdió la gubernatura, sino que su elegida para sucederla en el Ayuntamiento de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, también fue derrotada y más o menos en los mismos términos de lo ocurrido en la elección del Ejecutivo: 17 puntos porcentuales -o 18 mil votos- la separan de la ganadora, Leticia Herrera, quien llegará por cuarta ocasión a ocupar el cargo que, por cierto, le entregó justamente a Vitela, apenas en septiembre del 2019.

VI. OPERADORES

Por cierto, que mucho tendrá que agradecerle Leticia Herrera a operadores coahuilenses como Verónica Martínez y Shamir Fernández, quienes operaron a favor de su candidatura y fueron factor importante para que regrese a la alcaldía recuperando para el priismo duranguense un bastión que, en términos de relevancia para la vecina entidad, sólo está detrás de la capital, ciudad que el panismo también recuperó de manera muy contundente.

VII. PÉRDIDAS

Y de La Laguna hablando, pocos los recuerdan ya, pero en el ICAI, dicen los enterados, sigue siendo tema de discusión el episodio protagonizado por el comisionado José Manuel Jiménez y Meléndez, el 20 de octubre del año pasado, cuando chocó mientras conducía un auto propiedad del organismo para el que trabaja y, según los datos que se conocieron después, terminó en la declaratoria de pérdida total de la unidad. Y aunque es fecha que nadie ha dicho si el hecho merece una sanción, lo que se sabe es que la preocupación actual del Comisionado es que le entreguen un nuevo vehículo. ¿Será?

VIII. EN VISTO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer lo que estaba cantado: que no asiste a la Cumbre de las Américas -que comenzó ayer, en Los Ángeles- porque no se invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como se lo adelantamos aquí, el gobierno de Joe Biden “dejó en visto” al tabasqueño con su petición de que se incluyera a todo mundo. Como para suavizar las cosas, el mandatario anunció una visita a su homólogo estadounidense, en julio.

IX. APLAUSOS

El Ayuntamiento que encabeza Chema Fraustro ofreció anoche una cena a los representantes de los distintos medios de comunicación de Saltillo, con motivo del Día de la Libertad de Expresión. El momento emotivo del encuentro se dio cuando el munícipe pidió un minuto de aplausos en memoria de José “Pepe” Reyes, por más de dos décadas uno de los pilares de la redacción de VANGUARDIA y a quien recordó como un periodista comprometido con su labor y, sobre todo, como una persona íntegra y de trato amable a quien siempre se recordará por sus méritos.