POLITICÓN: NI SÍ NI NO

I. NI SÍ, NI NO

Los dirigentes del PRI y el PAN, Rigo Fuentes y Chuy de León, poco a poco han empezado a hablar de la posible alianza entre ambos partidos para el 2023 en Coahuila. Sin embargo, han dejado en las mismas a simpatizantes, militantes y público en general: Ni sí, ni no dijeron. El tricolor le dejó al tiempo la decisión, es decir, a cómo esté la situación en los tiempos en que deberá definirse, se determinará si sí o no. Y aunque el casi ex presidente panista consideró que no es una alianza “antinatural”, es decir, la aprobó, dijo que en Coahuila no ha habido coincidencias.

II. ESTRATEGIA

Una de las “estrategias” de la UAdeC para aliviar su situación financiera es insistir en que se reviva el Fondo de Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, o de una manera más simple, la partida U081. De ese fondo se pagaba parte de las pensiones y jubilaciones universitarias, y según el secretario general, Miguel Ángel Rodríguez, dicha partida llegó a ser hasta de 100 millones de pesos. Ahora renace la esperanza, pues diputados federales recibirán a funcionarios universitarios para analizar el regreso de ese fondo.

III. LE LLOVIÓ

A quien le llovieron críticas fue a Gabriel Quadri, diputado federal por el PAN, luego de ser corrido de un debate en la cadena televisiva CNN en Español. El ex candidato presidencial afirmó durante su participación que se quiere imponer una ideología trans en la sociedad mexicana. Conforme fueron pasando los minutos, el conductor Camilo Egaña lo encaró diciéndole que su discurso es el que repiten los grupos ultraconservadores y neofascitas, lo que no es bien visto en Estados Unidos. Al final, Quadri fue retirado de la pantalla por el conductor.

IV. RETOMÓ

Luego de la polémica que desató la discusión en la SCJN sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de diversos preceptos del Código Penal de Coahuila en materia de aborto, en septiembre pasado, el presidente del máximo órgano Arturo Zaldívar retomó este fin de semana el tema en sus redes sociales, al compartir su voto particular. Señala que el resultado fue una decisión sin precedentes en América Latina, pues el Pleno reconoció, por primera vez y de manera unánime, el derecho fundamental a interrumpir el embarazo.

V. MARCHA ATRÁS

Finalmente, buena parte del sector magisterial y padres de familia se salieron con la suya y lograron que la Secretaría de Educación, de Francisco Saracho, diera marcha atrás a la intención de volver a las aulas mañana y se dejará para el día 24. Según la dependencia porque durante la semana que hoy inicia, el personal del sector educativo, de los sindicatos de las tres secciones magisteriales, así como del Sector Salud, estará en capacitación sobre los protocolos preventivos ante la presencia de la variante Ómicron del COVID-19, mucho más virulenta. ¿Será?

VI. FUERTE

La estrategia, para mantener el crecimiento económico enfrentando la pandemia con responsabilidad, sigue adelante ahora más que nunca. Las medidas que se han tomado han permitido revertir los impactos iniciales provocados a la economía por el coronavirus. Ya lo dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme, que todas las medidas sanitarias están enfocadas a la contención de contagios por COVID-19, provocados por la variante Ómicron en el marco de una economía general fuerte y activa, para lo que han colaborado ciudadanos, empresarios y las autoridades.

VII. EXÁMENES

En la jornada sabatina de ayer se vio mucho movimiento de gente del INE, que en Coahuila dirige José Luis Vázquez López. Y es que se supo que en 22 sedes en todo el estado se aplicó el examen de conocimientos, habilidades y actitudes a los cientos de hombres y mujeres aspirantes a ser supervisores y capacitadores-asistentes electorales en el eventual proceso de Revocación de Mandato. Mientras a nivel central el instituto sigue en alegatos sobre cómo conseguir los recursos para hacer la consulta, a nivel local se preparan porque es casi un hecho que se realizará.

VIII. CULTURA

El alcalde de Saltillo, José María Fraustro encabezó este sábado la sesión de instalación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, que dirige Leticia Rodarte. Por cierto, interesante el archivo digital desarrollado por el instituto, donde se puede consultar el acervo histórico de la ciudad, con imágenes y referencias de documentos históricos, como por ejemplo las actas de las primeras sesiones de Cabildo, en tiempos de la Colonia, como es una fechada en marzo de 1605. Para ingresar se requiere registrarse en el sistema.