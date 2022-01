Politicón: No cuadra

I. NO CUADRA

Como que no cuadra que ahora Lenin Pérez busque defender a las mujeres al tratar de tumbar las reformas constitucionales que aprobó el Congreso del Estado en materia de equidad de género. Y no porque esté mal en sí, siempre será bueno defender los derechos de la mujer, sino porque el udecista nunca se caracterizó, como dueño y señor de la UDC, en darle oportunidad a los cuadros femeninos para encabezar candidaturas, ya sea a alguna diputación o a las alcaldías. Si lo hizo, lo empezó a hacer hasta que la ley lo obligó, y no sólo los udecistas, todos los partidos.

II. FRUNCIR

Por eso, muchos ahora fruncen el ceño cuando personajes como Lenin, el Niño Azul Luis Fernando Salazar o el aún presidente panista Chuy de León se rasgan las vestiduras y se montan en la ola de la igualdad nomás para generar simpatías entre los ciudadanos que les den votos a sus partidos o futuros proyectos. El udecista, ayer anduvo pregonando que se entrevistó con abogados constitucionalistas, los que le aseguraron, dijo que van a echar abajo las citadas reformas.

III. COAHUILENSE

Nada más para cumplir con los protocolos, Carolina Viggiano se registró como precandidata de la coalición “Va por Hidalgo” en el PRI de aquella entidad. La “coahuilense” estuvo acompañada por el diputado local y presidente estatal del tricolor Julio Valero, además de liderazgos locales, sectores, organizaciones y los comités municipales. Como se ha señalado, la esposa del ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira encabezará dicha alianza en la que el PAN se alineará. Y tan coahuilense consideran a Viggiano, que en el PRI local compartieron la noticia.

IV. TESTIGOS

El INE, de Lorenzo Córdova, envió al “encuarentenado” Instituto Electoral de Coahuila una solicitud para romper los sellos de las bodegas, a fin de extraer los testigos del voto de las 50 urnas electrónicas utilizadas en la elección del pasado 6 de junio en Coahuila, cuando se renovaron las 38 alcaldías. Ayer, la presidenta Gabriela de León, consejeros y el secretario ejecutivo Francisco Javier Torres se apersonaron en el instituto para cumplir con la petición del árbitro electoral.

V. DUDAS I

Algunas dudas asaltan a comerciantes y restauranteros, luego del anuncio del Secretario de Salud, Roberto Bernal, de que se está analizando exigir el certificado de vacunación a las personas que quieran asistir a algún negocio de ese tipo, entre otros lugares cerrados y concurridos. La duda surge porque muchas personas que cuentan con su esquema de vacunación completo, dicen, se han contagiado, lo que no es nuevo, pues ya se había dicho que tener, incluso las dos dosis, no significa que no vayan a contagiarse, aunque sí se reduce la posibilidad de enfermedad grave.

VI. DUDAS II

Entonces, dicen los que no ven con buenos ojos la intención del cirujano, que entonces, ¿para qué exigir el dichoso certificado? Lo mejor, aseguran, es mantener la sana distinta entre las mesas y los aforos más pequeños, como hasta ahora se ha hecho y, dicen, lo han hecho bien. Ante toda esta avalancha de inquietudes, a ver qué dicen Bernal y su cuerpo de asesores médicos, pues quienes traen la inquietud aseguran que van a buscar hablar con él para plantear otra posible salida. Veremos.

VII. EJIDOS

El que agarró para los ejidos del sur del municipio en compañía de su esposa, Beatriz Dávila, fue el alcalde Chema Fraustro. Por allá, ambos encabezaron una brigada y distintas acciones el DIF Saltillo, la Policía Municipal y el Club Rotario Innova. Como dice el lema, ahora sí que todos unidos llevaron actividades a los habitantes de varias comunidades. El alcalde saltillense destacó que la capital de Coahuila crecerá con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme. Ahorita hay que cuidarnos ante el embate del COVID-19, ante lo cual, dijo, estará muy al pendiente.

VIII. VIRULENCIA

En Coahuila, hasta ayer, sólo en cuatro municipios no había casos activos de COVID-19. Las poblaciones libres del virus son Ocampo, Juárez, Guerrero e Hidalgo, luego de que se llegó a tener a poco más de la mitad de los municipios sin registros de la enfermedad. La virulencia del Ómicron es tal que lugares tan lejanos como Sierra Mojada no se han librado de este padecimiento que nuevamente ha puesto en jaque el mundo entero. Ayer se registraron 850 nuevos casos positivos.

IX. A FAVOR

En Coahuila algunos actores se mostraron a favor de la propuesta del senador potosino Marco Antonio Gama de bajarle, de 3 a 2 meses, a la duración de las campañas electorales para llegar al Congreso de la Unión. Hoy, la Constitución mexicana establece un plazo de 90 días para que los aspirantes a legisladores federales hagan campaña en pos del voto. Con esto, se bajará hasta en un 33 por ciento el costo electoral, pero también se reducirá en gran medida el fastidio del ciudadano de aguantar campañas tan laaaaargas y con las promesas de siempre.