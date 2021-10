Politicón: No se esperó

I. NO SE ESPERÓ

El que ya arrancó prácticamente como alcalde, sin esperar a la toma de posesión al pasarle el mando Roberto de los Santos, el próximo 1 de enero de 2022, es Emilio de Hoyos. Y es que ayer el alcalde electo tuvo un evento con una funcionaria estatal: María Leticia Sánchez, procuradora de las Niñas, Niños y la Familia (Pronnif). No pasa nada, pero da margen a muchas interpretaciones eso de ya hacer actos con funcionarios estatales. Otro evento, pero este sí de su incumbencia, es un Foro Ciudadano que hará Emilio para construir su plan de gobierno.

II. GARANTIZADO

Para quienes andan especulando sobre la industria local, ayer Jesús Berino, secretario General Adjunto de la CTM en Coahuila, dijo que los aguinaldos para los trabajadores están garantizados. Y es que la industria pasa por paros técnicos derivados de la falta de una pieza clave en el armado de los vehículos. A eso súmele el fuerte golpe que ha dado la 4T al anunciar la regularización de autos chuecos. Sin embargo, ese dinero de los aguinaldos es un asunto previsto.

III. DELITOS

Quienes ocuparán cargos importantes en las próximas administraciones municipales fueron los más atentos en la exposición que tuvo Jesús Flores Mier, fiscal Anticorrupción de Coahuila. El evento fue dentro del Seminario de Capacitación a Municipios. Flores les habló sobre la función de la Fiscalía a su cargo y los delitos contra la honestidad en el servicio público, capítulo que viene muy clarito en el Código Penal. Te lo digo a ti, Juan, para que los escuches tú, Pedro; nomás ese dicho le faltó decir al Fiscal, quien se dio cuenta cómo muchos hicieron como que la Virgen les habla, pero el mundo da muchas vueltas.

IV. EN SEMINARIO

Ahí en el Seminario de Capacitación a Municipios el alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro, contó con parte de su equipo: Carlos Estrada y Juan Carlos Villarreal, entre otros. Se puede decir que Estrada y Villarreal, quienes irían a la secretaría del Ayuntamiento y a la Tesorería, según se sabe, no tendrían problemas por llegar al puesto.

V. VIGILANCIA CIUDADANA

Que las agrupaciones civiles de La Laguna, que en 2018 plantearon los contralores “no compadres” y “no amigos” de los alcaldes, ahora buscarían emprender una cruzada para que los municipios cuenten con una Contraloría Ciudadana, pero de verdad, no sólo en el papel, y también que no sea de cuates y tampoco de gente afín al alcalde en turno. De acuerdo con Patricia Tobías, actual dirigente de Participación Ciudadana en La Laguna, este esquema se lo plantearon a Jorge Zermeño en Torreón, y aunque no funcionó del todo, sí lograron entrar a varias comisiones y aportar un granito de arena, sin embargo, hace falta que esto se pueda llevar a cabo en los 38 municipios.

VI. SEÑALES NEGATIVAS

Allá en Parras, Fernando Orozco, todavía no empieza su administración y ya dio señales negativas a los parrenses. Aunque no ha dicho esta boca es mía, Nacho Segura, ex priista y luego candidato a alcalde de Fuerza por México, partido que desapareció, dice que se suma al proyecto de Orozco como síndico de minoría. La población de Parras votó por Orozco porque no es un político reciclado, como sí lo es Nacho. Si lo acepta dentro sus filas podría arrepentirse antes de los tres años de su gestión.

VII. SEGURIDAD E INVERSIONES

No dude que el próximo año se concrete la Policía Metropolitana de la Región Sureste. Si bien es un tema que está en el aire, y se sigue trabajando en su diseño, al menos Chema Morales, alcalde de Ramos Arizpe, actual y reelecto, sabe que le vendría muy bien. Además está dispuesto a seguir con el Mando Único porque le ha dado resultados, y también para el 2022 está previsto que empiece a trabajar la Policía Industrial, dedicada a la vigilancia de los parques industriales. ¿Pero, por qué tanto interés en el tema de la seguridad? No sólo porque es un compromiso con la ciudadanía, sino también porque la seguridad de Ramos Arizpe es el elemento clave a la hora de recibir inversiones de nuevas empresas.

VIII. ES PRIORIDAD

El gobernador Miguel Riquelme, congruente con lo que ha dicho desde el inicio de su administración, que la seguridad de los coahuilenses es prioridad, ayer dio inicio a la construcción de un nuevo cuartel para la Policía Estatal. Y es que la reflexión del gobernador en sus discursos también va en el sentido de que la seguridad tiene grandes beneficios para los ciudadanos, pero a la vez, la entidad se gana el reconocimiento nacional e internacional en la atracción de empresas y con ello empleo y desarrollo económico.

IX. AVENTANDO LA TOALLA

Jorge Zermeño anda muy dicharachero, pero a la vez ya siente la osteoporosis muy fuerte, porque se le está acabando el hueso. Cuentan que recurrió al protector y abogado San Juan Nepomuceno, porque pidió a los reporteros que cubren la fuente del municipio, apegarse a Dios y dejar toda mentira, habladuría, mala lengua, difamación, falso testimonio, deshonra e intriga, pues sus hijos no son los propietarios de la constructora que hizo la trotapista en la colonia El Fresno. Y es que a la familia de Zermeño se le señala de recibir contratos del mismo municipio y de invadir terrenos ajenos. Como siempre, Zermeño, ya harto de todo, dice que quien tenga pruebas que ponga su denuncia.