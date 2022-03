POLITICÓN: NO SUELTA EL HUESO

I. NO SUELTA EL HUESO

Empieza a gestarse otro movimiento magisterial para convocar a elección en la Sección 5 del SNTE, en la cual está bien amarrado el delegado especial Rafael González Sabido. Dicen que no quiere soltar el hueso, no obstante que en Coahuila el gremio no lo acepta por ser foráneo e impuesto por la dirigencia nacional del coahuilense Alfonso Cepeda Salas. Como Sabido soltó por ahí que se dejaran de grillas y que las elecciones se celebrarían, quizás, hasta el año 2023, algunos profes -unos jubilados y pensionados- están empezando a hacer activismo para poner dirigente local, y no foráneo.

II. MÉXICO VERDE

A más de dos años del inicio de la pandemia, y de acuerdo con el Semáforo Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal de Jorge Alcocer, casi todo el país estará en verde del 7 al 20 de marzo. Dicen que mucho tiene que ver no sólo que la variante Ómicron llegó y se ha disipado, pero otros encuentran una relación estrecha entre el semáforo verde en todo México -excepto Querétaro- con la proximidad de la Revocación de Mandato.

III. AUMENTAN MIGRANTES

En Piedras Negras de Norma Treviño estuvieron la secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal, y el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, con gente de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Migración -el que la izquierda no quería militarizar-, porque está aumentando el número de rescates de personas que intentan cruzar el río Bravo. Pero el fenómeno migratorio no genera sólo ese problema, ni tampoco es el mayor. Como se ha dicho, se tiene que perseguir primero a las bandas que están llevando a los migrantes a la frontera, y después atacar los problemas sociales que genera esta población.

IV. PRECIOS EN SALUD

La pandemia en México está en fase de desaceleración de contagios y muertes, pero a los diputados locales y federales, la Secretaría de Salud, el Gobierno Federal, incluso la Profeco y la Cofepris, nunca hicieron caso de regular los precios de insumos que la población tenía que consumir para protegerse. En el Congreso de Lalo Olmos, por ejemplo, se pidió regular sobre todo el precio de las pruebas. Existe una incapacidad del sector salud de dar a la población lo que necesita.

V. TODOS SON GESTORES

Va avanzando eso de la regularización de automóviles extranjeros con estancia ilegal en México, pero no por decisión del Gobierno Federal, sino más bien por presión de las organizaciones que agrupan a los autos “chocolate”. El caso es que ahora todo mundo quiere colgarse medallas. Hasta la ex diputada federal Melba Farías, a quien en Morena de la Región Centro le sacan la vuelta, anda de gestora ante la Secretaría de Seguridad Pública federal. Lo cierto es que no obstante a la oposición de las entidades como Coahuila, que cuentan con un clúster automotriz, la regularización va en marcha, pese al impacto regional.

VI. AFECTACIÓN

Al inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los economistas y politólogos como Témoris Grecko visualizaron un incremento en los energéticos en México, además de un posible daño a la industria automotriz. El primero de los presagios se está cumpliendo a pocos días de la invasión rusa. El precio del gas y de la gasolina empieza a afectar los bolsillos de los mexicanos, aunque estamos a más de 10 mil kilómetros de la zona de guerra.

VII. FESTEJOS

En Ramos Arizpe de Chema Morales está confirmadísimo que habrá Feria, y esta vez será en grande, porque van a conmemorar el 42 aniversario de que la villa fue elevada a ciudad. Uno de los puntos probables para realizar el evento es en la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura de la empresa Chrysler, por el lado oriente. Es un lugar de mucho tráfico de transporte de personal y ligero, pero también es estratégico para que la gente de Saltillo se anime y el festejo pueda representar no sólo un éxito en cuanto a diversión, sino también en lo económico. Por lo pronto Arturo Nuncio hace los últimos ajustes para que el Grupo Pesado abra la fiesta. Veremos.

VIII. LAS INCONGRUENCIAS

Ayer que cumplió 99 años de fundada la UAAAN o la “Narro”, no sólo hubo ceremonia del rector Mario Vázquez, sino que el dirigente de Morena, Diego del Bosque, le echó porras a su alma mater vía redes sociales. Resulta incongruente que Diego diga que es una de las universidades que conservan comedor, dormitorio, transporte y otros beneficios para los estudiantes, porque como diputado federal le pasó de noche hacer gestión, porque los beneficios del que habla cada día son más escasos y difíciles de pagar.

IX. GUARDANDO PROPORCIONES

A muchos sorprendió que la UAdeC de Salvador Hernández, y después la UTC de Jesús Contreras, tuvieran tantas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su gasto de nómina. Pero a otros con el olfato más agudo les hizo más ruido que el Colegio de Bachilleres de Coahuila, que pudiera parecer insignificante en su presupuesto, tenga observaciones por más de 2 millones de pesos. Pero más suspicacia levanta que en el puesto de director de este sistema de bachillerato se ubique uno de los ex funcionarios más cuestionados de la Secretaría de Salud: Leonardo Jiménez. No lo pierdan de vista -dicen-, porque a donde llega hay bronca financiera, y en el Cobac, ya empezó.