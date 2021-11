POLITICÓN: NOMBRES I

I. NOMBRES I

Si bien el alcalde electo José María Fraustro no ha soltado más nombres de quienes se pudieran integrar a su equipo, a excepción de los ya mencionados Lizeth Álvarez, Juan Carlos Villarreal y Carlos Estrada, algunas acciones que últimamente se han presentado muestran un esbozo de quienes pudieran aparecer también en el equipo de Chema. Está el caso de José Antonio Lazcano, dirigente de la Canacintra, quien dejaría el camino libre en el organismo a Antonio Domínguez, gerente de Proyectos de DeAcero y a otro personaje que se pudiera presentar.

II. NOMBRES II

Otro que aparece en la lista de nombres que se van con Chema es Aníbal Soberón, actual regidor y del que se dice se incorporará a una importante dirección a partir del 1 de enero del 2022, además de la ratificación ya dicha de Federico Fernández Montañez como Comisario de Seguridad y Protección Ciudadana. Total, esos son parte de la lista de nombres que se andan mencionando en los distintos pasillos, aunque se espera que otras personas vayan sonando fuerte...tiempo al tiempo.

III. SEDE

Coahuila, específicamente Saltillo, se convertirá hoy en la sede del primero de los 32 foros que se realizarán en todo el país cada martes y jueves hasta el 29 de marzo de 2022 a través de los cuales el INE, de Lorenzo Córdova, quiere informar sobre la nueva delimitación de los distritos electorales federales y locales del país. Se dará a conocer la metodología que se va a seguir, el desequilibrio poblacional que enfrentan los distritos electorales, incluso en el estado, los criterios técnicos que se utilizarán y la forma como se buscará preservar la unidad de todos los municipios.

IV. ARRRRANCAN

Hoy arranca la Colecta Anual del Patronato de Bomberos de Saltillo, después de dos años que no se había realizado por la pandemia de COVID-19. El presidente del Patronato, Alejandro López Siller, ha señalado que la vara recaudatoria que se han puesto para este 2021 es de 3 millones 500 mil pesos, los que usarán para la compra y equipamiento de una unidad apagafuegos y al menos una ambulancia. La colecta se extenderá al 20 de diciembre y se espera un gran apoyo de los saltillenses.

V. CAMBIOS

En la Secretaría de Salud se avizoran cambios a propósito de la integración de la próxima administración municipal en Saltillo. Ante la “transferencia” ya cantada de Héctor Reyes a las filas municipales, su lugar en la citada Secretaría estatal que dirige Roberto Bernal sería ocupado por Ricardo Castillo, ex colaborador del fallecido ex alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón. La cuestión es que hay quienes no ven con buenos ojos la llegada de Castillo a Salud, dados ciertos detalles que se dieron durante su paso en la citada administración municipal nigropetense.

VI. OBJETIVO

Objetivamente, sin tintes partidistas o políticos, el investigador de la UAdeC, Antonio Serrano opinó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se elaboró sin una estrategia para generar valor agregado o un multiplicador del gasto, pues está orientado a cumplir requisitos sociales. Además, que el 95.4 por ciento del mismo no se puede mover, por lo que en caso de una emergencia económica o hasta climática, no hay manera de hacerles frente y se tendría que recurrir a deuda.

VII. LAURELES I

Una vez aprobado el presupuesto 2022, se percibió cuáles funcionarios de la 4T se movieron y cuáles se durmieron en sus laureles. Anote que el ganador de la nula gestión fue el superdelegado Reyes Flores Hurtado, de quien ni sus luces se vieron para defender el presupuesto de las 55 delegaciones a su cargo en la entidad. Y para muestra un botón: ahí tiene usted a la oficina local del ISSSTE, a la que le recortaron un 97 por ciento en plena pandemia. Y eso que Flores Hurtado se dice muy cercano al Presidente de México, ahora, ¡imagínense si no lo fuera!

VIII. LAURELES II

El otro lado de la moneda se vio en el IMSS, donde dicen que Javier Guerrero sí movió y logró conseguir casi 400 millones de pesos, principalmente para las clínicas de Monclova y Torreón, específicamente para obras de remodelación, ampliación y algunas construcciones pendientes. En suma, el siguiente año comienzan los movimientos oficiales rumbo a la “grande” y siempre otorga puntos el gestionar de verdad o quedarse dormido en sus laureles. Ojo ahí a los morenos comarcanos.

IX. FRONTERA

El gobernador Miguel Riquelme estuvo de gira por Piedras Negras donde gobierna Claudio Bres. En la localidad nigropetense el Ejecutivo estatal inauguró una vialidad al sur de la ciudad. Luego, aprovechó para acudir al Club Campestre de esa ciudad, donde, con casa llena, la senadora Verónica Martínez presentó su Tercer Informe de Actividades en la Cámara Alta, con la asistencia además de Miguel Ángel Osorio Chong. Por allá anduvo también el alcalde de Saltillo Manolo Jiménez y el presidente del PRI estatal y diputado federal, Rigo Fuentes Ávila.