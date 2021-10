Politicón: Nuevo dirigente

NUEVO DIRIGENTE En la toma de protesta de Diego del Bosque como dirigente de Morena en Coahuila, dicen que hubo muchos colados. Es cierto que en las alianzas de otros partidos también se les da un lugar con quienes hacen equipo, pero eso es en proceso electoral. Por ahí se vio al dueño de la UDC, Lenin Pérez, y a Ariel Maldonado, quien si bien es militante activo de Morena, nadie lo reconoce como tal. El caso es que ni estuvieron todos los que son, ni son todos los que estuvieron. Aquello -dicen- parecía Babel, porque cada uno habló en su propio idioma, porque andan tras sus propios intereses.

LE VA MEJOR El que dicen sus malquerientes, le está yendo mucho mejor es a Luis Fernando Salazar. Mire usted: -según el análisis de sus ex amigos azules- ya no tiene que andar presumiendo con ropa de marca, ni trajes caros. En presencia personal ahora Luis Fernando busca conectar con los morenos y se ha hecho un corte de cabello -dicen- que no le va para el trabajo que realiza cuando no está ocupado en la política. Pero lo mejor es que eso representa ahorro, y vaya que lo va a necesitar, porque después de no llegar a la alcaldía, y dejar la Cámara de Diputados, hay que sacar los ahorritos.

POSIBILIDADES Hay posibilidades de la integración de José Antonio Lazcano al equipo cercano de Chema Fraustro, alcalde electo de Saltillo, quien asume la administración municipal el próximo 1 de enero. Lazcano es actualmente el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, está en su segundo período, pero el estatuto le permite un tercer período. Lazcano participa en el equipo de entrega recepción de Chema, sin embargo, no está definido si la invitación es para quedarse o bien sólo para esta etapa. Lo cierto es que a todos les queda claro la capacidad de Lazcano.

REPOSICIÓN DE TARJETAS Muchos beneficiarios del programa social de 65 años y más, de la Secretaría del Bienestar de Reyes Flores, han tenido que acudir a un banco con el cual la dependencia tiene convenio. En Coahuila se vencieron las tarjetas en las cuales se les deposita el apoyo, por lo que algunos han acudido a una sucursal bancaria para la reposición. Si bien la dependencia ha abierto un módulo para el trámite, el tema no ha quedado muy claro. Incluso adultos mayores de municipios aledaños a Saltillo siguen preguntando cuándo les tocará a ellos. Veremos si mejora la comunicación.

FOROS Y ANÁLISIS Si bien en la región Sureste diputados federales como Rodrigo Fuentes y Jaime Bueno le están saliendo al toro en torno a la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, en La Laguna, por el PRI es Shamir Fernández quien anda de arriba para abajo. A decir del diputado federal, la reforma que propone AMLO no ofrece certeza jurídica ni a empresas nacionales, ni a extranjeras, que quieran invertir su capital. Por eso la propuesta de Shamir es hacer foros y análisis de si en verdad, como dice AMLO, existen los contratos leoninos, o sigue vendiendo espejitos.

SIGUE ACTIVA Quien sigue más activa que nunca es Miroslava Sánchez Galván, ex presidenta del Comité Estatal de Morena en Coahuila y ex diputada federal. A través de las redes sociales hace enlaces en vivo en los cuales responde a preguntas sobre cómo va el Gobierno de la 4T, esto rumbo a la consulta de revocación de mandato. Sánchez fue duramente criticada no sólo como legisladora, sino también como presidenta de Morena, y porque quiso dejar a su hermana como heredera. Pero nada la ha detenido y reconoce que algunos priistas y panistas entraron a Morena a hacer grilla.

SE VA A VOLTEAR Allá en Ciudad Acuña, de Roberto de los Santos, no tarda en explotar la bomba entre los taxistas. Hace unos días se ordenó sacar de circulación los taxis chatarra, pero detrás de todo hay un gran tema. La orden fue directamente de Brígido Iván Moreno Carrera, hijo del diputado federal Brígido Moreno, quien entró por el PT. El caso es que Iván -dicen los taxistas- quiere vengarse porque recibe críticas de quienes están inconformes por lanzar la licitación para 94 concesiones. La situación que alegan es que no hay pasaje y el servicio de aplicaciones anda comiendo el mandado.