POLITICÓN: OLLAS EN LA LUMBRE

I. OLLAS EN LA LUMBRE

Este día el PRI de Alejandro “Alito” Moreno celebra su 23 Asamblea Nacional con muchas ollas en la lumbre. Desde ayer varios coahuilenses viajaron a la capital para estar presentes en el debate que abarca desde discutir o no la iniciativa de Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, hasta enmiendas a los estatutos internos, preparándose para las elecciones futuras. Basta recordar que en este último tema está inmerso el estado de Coahuila, sobre todo por aquello de las reglas de la paridad de género. Dicen que los coahuilenses van bien aleccionados sobre un tema en particular.

II. UN ENREDO

A 20 días de que Emilio de Hoyos asuma como alcalde de Ciudad Acuña, en estafeta que le entregará Roberto de los Santos, todavía no está bien definido el equipo. ¿La razón? Hay una fuerte presión de parte de Yamile Mtanous, dirigente de Morena en aquel municipio, porque están exigiendo las mejores posiciones. Finalmente -dicen-, gracias al partido del Presidente es que Emilio llegó a la alcaldía. Que le den las gracias a Evaristo Lenin por el embrollo.

III. LE TOCA

A como viene el 2022, será a Francisco Saracho, todavía secretario de Inclusión y Desarrollo Social, y futuro mandamás de la Secretaría de Educación, a quien le toque cumplir la complicada meta de la que habló ayer el gobernador Miguel Riquelme: que el 100 por ciento de las escuelas del nivel básico regresen a clases. Y es que no sólo se trata de arreglar la infraestructura, comprar material para el protocolo de salud y cosas relacionadas con la pandemia. Lo realmente complejo es que todos se pongan de acuerdo: alumnos, profesores, padres de familia, autoridades y el sindicato, para estar en sintonía en esta etapa difícil, pero que debe superarse.

IV. SUSPENDIDA

En Morena le suspendieron los derechos a su ex presidenta Yeidckol Polevnsky por no dejar cuentas claras cuando estuvo al frente del partido en el 2020. Lo extraño -dicen acá en Coahuila- es que Miroslava Sánchez está en la misma situación, y sin embargo, sigue en pleno goce de sus derechos como militante. Más bien se busca ponerle un freno a Yeidckol, no vaya a ser que le meta zancadilla a Mario Delgado y le arruine sus planes.

V. EL CALDO GORDO

Habrá que ver a quién le hacen el caldo gordo la unión extraña de los partidos que perdieron el registro ante el INE: Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario. Resulta que sus dirigentes Eric Flores, Fernando González y Gerardo Islas acordaron unirse y lanzar candidatos independientes en las próximas elecciones. Al fin y al cabo la estructura la tienen. En donde salta la liebre como duda es quién los patrocinará ahora que no tengan prerrogativas del INE de Lorenzo Córdova. Habrá que ponerle lupa al movimiento del dinero entre estos tres personajes, porque una cosa es cierta, no comulgarán con el PRI, PAN y PRD.

VI. TRAPECISTA

Siempre se ha sabido que Leonardo Jiménez, trapecista del presupuesto público, es un mal administrador del dinero público, pero hace florecer negocios privados. El director del Colegio de Bachilleres va a cerrar uno de los planteles en Saltillo porque -según él- no le llegó el dinero suficiente del Gobierno Federal. Lo mismo pasaba con el Cecytec y enderezaron las finanzas. Pero dicen quienes lo conocen: piensa mal y acertarás. ¿Por qué será?

VII. CUESTIONAMIENTOS

La que definitivamente está aprovechando la pasividad del Instituto Nacional Electoral (INE) de Lorenzo Córdova es la asociación civil Que siga la Democracia, la cual es la encargada de recolectar las firmas a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, para hacer la consulta sobre la revocación de mandato. La intención es que sean millones los que apoyan a AMLO en las dos etapas de la consulta que organizará el INE. Sin embargo, los cuestionamientos a los que se enfrenta la asociación civil es que aprovecha los eventos como el programa de vacunación y afiliación a programas sociales para acudir a pedir la firma a favor de AMLO.

VIII. PASA A VERDE

La Nochebuena y la Navidad en Coahuila se pasarán en color verde del Semáforo Epidemiológico –con vigencia del 13 al 26 de diciembre-, de acuerdo con la actualización realizada por la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer. También Baja California Sur pasa a verde, con lo que serán 27 estados del país en esa situación las próximas dos semanas. Los otros cinco estados, cuatro del norte, estarán en semáforo amarillo. En lo dicho: no hay que bajar la guardia, menos en las fiestas navideñas.

IX. ESTÁ FUNCIONANDO

Que el operativo para evitar que los tráileres bajen a toda velocidad en el tramo “Los Chorros” de la carretera 57 va en serio y está resultando efectivo -¿por qué no se había puesto antes?-, porque ya han sancionado a empresas y conductores. El que está dando la cara es el director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Juan Pablo Martín del Campo, porque en Capufe hacen como que la Virgen les habla. Lo cierto es que sí sale más barato un operativo que invertir mil 200 millones de pesos en rectificar el trazo, sin embargo, ya lo dijeron los urbanistas de Coahuila: la sociedad debe presionar, porque la región puede perder competitividad.