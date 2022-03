POLITICÓN: OPERADOR

I. OPERADOR

De un tiempo a la fecha, Ariel Maldonado Leza ha hecho las veces de operador político y hasta jefe de prensa de su esposa, la diputada doméstica Lizbeth Ogazón. Aprovechando que ella es coordinadora del grupo parlamentario de Morena, se ha tomado la atribución de negociar a nombre de los morenos. A Maldonado se le ha visto entrar y salir de edificio legislativo e, incluso, haciendo labor de cabildeo entre los líderes de las bancadas, para luego dar instrucciones a Lizbeth, manejando así la agenda de trabajo e intentando dirigir, a través de ella, el quehacer de la bancada.

II. DIVISIÓN

Por cierto, es evidente que el grupo legislativo del partido presidencial está dividido en dos facciones: por un lado “Los Panchos”, con Francisco Javier Cortez y Laura Francisca Aguilar y, por otro lado, las feministas Lizbeth Ogazón y Teresa de Jesús Meraz. Ambas diputadas tienen la clara tendencia a aprobar, a ciegas, las cuentas públicas. Lizbeth, desde la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, y Teresa de Jesús, desde la Comisión de Hacienda. Así la situación de la fracción.

III. VELOCIDAD

Miguel Mery, magistrado presidente del Poder Judicial, urgió ayer a meterle velocidad al proceso para recuperar los recursos invertidos (fallidamente, por decir lo menos) en Ficrea. Luego de que el gobierno mexicano lograra la extradición de Rafael Olvera, dueño de Ficrea, el mandamás en el Poder Judicial confió que esto puede ayudar en todo el proceso que se sigue. Hasta el momento, han logrado recuperar el 27 por ciento de los más de 125 millones de pesos que se invirtieron en tiempos de Gregorio Pérez Mata. Mery adelantó que incluso hay una orden de aprehensión que se giró por el delito de fraude. Veremos cómo avanza esta historia que data ya desde hace ocho años.

IV. DECISIONES

Importante será la reunión de este día del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste en cuanto a la reactivación económica que sigue a buen paso, no sólo en esta zona, sino en toda la entidad. Se analizarán números de los últimos días en cuanto a contagios, ocupación hospitalaria y otros, para definir los permisos de algunas actividades relacionadas con el sector turístico. A la encerrona se espera la asistencia del doctor José Narro Robles, además del cirujano Roberto Bernal y alcaldes.

V. AL 100

Con una calificación del 100 por ciento, la paramunicipal Aguas de Saltillo que dirige Jordi Bosch Bragado logró salvar todas las pruebas que impone la Auditoría Superior del Estado para organismos operadores de agua y se ubicó en el primer lugar dentro del Informe de Evaluación del Proceso Presupuestal 2022, relativo a la normatividad para la construcción y elaboración del gasto a realizar. El gerente de la empresa dijo que la transparencia y rendición de cuentas serán siempre una prioridad. El Simas de Morelos se ubicó en segunda posición, con 96.1 por ciento.

VI. OPORTUNIDAD

Por cierto, la evaluación representa una buena área de oportunidad para Compara, que es la compañía operadora del agua en Ramos Arizpe. La empresa registró un 72.9 por ciento de efectividad en el manejo presupuestal. La administración del alcalde José María Morales se ha esforzado en mejorar el funcionamiento del organismo, luego de que gestiones anteriores lo dejaron sostenido con alfileres, sobre todo por no elaborar estrategias para reducir la creciente cartera vencida.

VII. AVÍSENLE

Mientras el PAN, de Elisa Maldonado -alguien le debe avisar que ya es la presidenta estatal-, sigue sin encender los motores del war room del Fraccionamiento El Rosario y no da color sobre la coalición con PRI y PRD para 2023, la ex primera comadre de Coahuila, o séase Mary Telma Guajardo, sigue apareciendo aquí y acullá en labores tendientes a reforzar su alianza con el tricolor. Recientes actividades con Chucho Zambrano, líder nacional del Sol Azteca; con el gobernador Miguel Riquelme y con Manolo Jiménez, no dejan lugar a dudas.

VIII. REACTIVACIÓN

En la Secretaría de Salud debe reactivarse la labor de los inspectores de Regulación Sanitaria. A últimas fechas, éstos le han bajado mucho a la revisión de los alimentos que se expenden tanto en supermercados, como en fondas o taquerías y otros negocios. La cuestión puede deberse a la falta de personal o a que los especialistas se están dedicando a cuestiones que tienen que ver con la contingencia sanitaria de COVID-19. Mientras son peras o son manzanas, esto debe revisarse.

IX. ELECCIONES

En la sección 5 del SNTE donde manda el delegado Rafael González Sabido huele cada vez más a elecciones. Los profes de a pie de este gremio están ávidos de darle la vuelta a la era de José Luis Ponce y camarilla, que dejaron el sindicato quebrado. El coahuilense y líder nacional Poncho Cepeda acaba de entregar la toma de nota emitida por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a los nuevos dirigentes de las secciones 24, de Querétaro; y 26, de San Luis Potosí. Para la Quinta, tres contendientes suenan bastante: Óscar González, Silvia Tavares y Silvia Villarreal.