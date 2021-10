POLITICÓN: OTRA VEZ

I. OTRA VEZ

En cortito, le diremos que ahora fue un comisionado del ICAI el protagonista de un bochornoso hecho en Torreón, su ciudad natal. Anote que el funcionario chocó un vehículo oficial del instituto, andando, dicen los enterados, en estado inconveniente. La diferencia a lo acontecido con el Javier Laynez, ministro de la SCJN, fue que en este caso, el involucrado puso tambaleantes pies en polvorosa, al huir del sitio y dejando abandonada la unidad. Dicen que el suceso llegó ya a oídos de los demás comisionados, incluyendo del presidente Luis González Briseño.

II. LEYENDA

Luego de que la SCJN despenalizó el aborto al declarar inconstitucional e invalidar varios artículos del Código Penal de Coahuila, en la redacción de los mismos ya aparece, abajo, la leyenda que advierte que fue declarado invalido por sentencia del Pleno, en el expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad No. 148/2017. Habrá que ver si hay una nueva redacción próximamente o simplemente con esos insertos se cumple con la sentencia que puso a Coahuila en el aparador nacional.

III. ESPADA

El hombre que cuida la plata, o séase Armando Plata, está cerrando el 2021 con la advertencia de que trae la espada desenvainada y, además, afilada. Luego de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Jorge Zermeño porque no solventó observaciones por más de 300 millones de pesos en el ejercicio 2018, el Auditor mandó un mensaje a los alcaldes salientes para que ni se les ocurra recetarse o recetar a sus funcionarios algún bono de salida, que tan de moda se ponen en los cierres de administración. La consecuencia será una denuncia penal. Sobre aviso...

IV. SIN DENUNCIAS

Y es que según Plata, la legislación presupuestaria se endureció en 2017, al emitirse otra Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos que entró en vigor a partir de julio de ese año, razón por la que anteriores alcaldes la tuvieron más fácil, y no hay denuncias al respecto. Pero habrá que ver si en otras instancias, como en la pasada legislatura del triunvirato PRI-PAN-UDC o con el retiro de ciertos magistrados del TECZ, hubo denuncias, pues se habla de millonarios “bonos”.

V. MOLESTIA

Los profes de a pie de la sección 5 están muy molestos porque ya se supo que a Rafael Balderas, ex director de Primarias Federales en la SEDU hace unos dos años, en ese tiempo le dieron un préstamo del Fondo de Ahorro, no obstante que se encontraba con licencia sin goce de sueldo, cuestión que es obligatoria para cubrir un cargo en la SEDU. Para tener acceso al ahorro, se debe ser maestro activo y él no lo era. Balderas se caracterizó porque durante su gestión regalaba iPads y pantallas, todo patrocinado por el entonces dirigente seccional José Luis Ponce.

VI. REGRESO...NO

El que anda de un lado para otro, es Jericó Abramo Masso, quien se apersonó durante la mañana de ayer lunes en el Centro Comunitario de La Aurora a brindar apoyos a los adultos mayores que acuden al lugar. El diputado federal es de los que se sigue viendo en su distrito tras la elección, aunque él considera que no es que haya regresado. “Nosotros no regresamos, simplemente nunca nos hemos ido”, así lo dijo el inquilino saltillense de San Lázaro respecto a su aparición de ayer.

VII. COMPOSICIÓN

La decisión del INE, de Lorenzo Córdova, que hasta el momento es designar a un hombre y una mujer en las consejerías que estarán vacantes a partir del 3 de noviembre, dejará una nueva composición de tres consejeros y cuatro consejeras para el próximo año, revirtiendo la actual, que es al contrario, de 4 consejeros y 3 consejeras. La única duda que existe es si el INE sostendrá a Leticia Bravo Ostos, pese a falsear información curricular, o cambiará la propuesta. Óscar Daniel Rodríguez Fuentes sigue firme en el proyecto que ya circula entre los consejeros.

VIII. ANTICORRUPCIÓN

Tras casi dos años de no sesionar de manera presencial, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila se volvió a reunir en la sede del organismo, con la buena noticia que ha empezado la implementación de la Política Estatal Anticorrupción, que durante los últimos dos años estuvo “cocinándose”. Tocará a Carlos Rangel, recién estrenado como presidente de Consejo de Participación Ciudadana, llevar a la práctica dicha política, punta de lanza en el País.

IX. REFUNDACIÓN

La que anda refundando el PRD en Coahuila es Mary Telma Guajardo. La ex primera comadre ya ha comenzado reuniones con regidores del PRD en todos los municipios, tratando de imbuirles un sentimiento de lucha y orgullo por el Sol Azteca. Y es que la situación en el perredismo es difícil. Con decirle que Mary Telma le ha dado el visto bueno a la venta de tortillas de harina, adornos para Hallowen, block y cemento a bajo costo en los comités municipales de toda la entidad; Incluso, en algunos hay venta hasta de comida casera. Así la situación.