I. PA’ LOS CUATES

Parece que a Roberto Piña, alcalde de Frontera, lo que se le da no es servir al pueblo, sino a sus amistades y ex jefes. Así ha quedado demostrado con los contratos para Fernando de la Fuente, y ahora con el nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, Néstor Guerrero Viesca, familiar directo del ex patrón de Piña, Javier Guerrero. Con razón la gente de Frontera “tronó” tan pronto ...