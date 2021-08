POLITICÓN: PARA ARRIBA I

I. PARA ARRIBA I

El que escupió pa’rriba fue el diputado local pluri Francisco Javier Cortez, al que en el norte del estado ya se le conoce como el “abusón”. Resulta que durante la semana, este parlamentario doméstico denunció que Morena en Coahuila lleva ¡más de dos años sin sesionar como consejo estatal! El problema viene que el legislador sabe bien la historia, pero no dice que cuando el consejo llama a sesión, el grupo de Miroslava Sánchez, a la misma hora convoca a una sesión paralela no oficial únicamente para romper el quórum y evitar la reunión de los consejeros.

II. PARA ARRIBA II

En ese sentido, Cortez está exhibiendo algo, que como consejero, es culpable, al margen de que le incomoda la idea de que haya aspirantes externos. Pero en la cúpula morena y entre los militantes de a pie saben que las opciones reales son el hombre del Stetson, Armando Guadiana; el ex Niño Azul Luis Fernando Salazar y, ya como última carta, el delegado Reyes Flores. Claro, a menos que la equidad tan famosa haga de las suyas y los morenos tengan que postular a una candidata.

III. DESCONCERTADOS

Quienes están muy desconcertados son los residentes del Hospital General de Saltillo, porque a pesar de tener desde marzo haciendo su residencia, todavía no tienen aval universitario porque la Jefa de Enseñanza del Hospital, no los ha dado de alta, además de que tiene un descontrol sobre ellos. En los últimos años se han presentado bajas de diferentes médicos en formación por abuso de diferentes sustancias e inclusive una estudiante de la UNAM presentó sobredosis por medicamento controlado y no estaba dada de alta. Además, el área de Hemodinamia del hospital no está funcionando, pues es ahora oficina de residentes además de ser almacén de objetos inservibles. Trabajo para las huestes del secretario de Salud, Roberto Bernal.

IV. LIMÓN

Por cierto, más limón a la herida le echó Luis Fernando Salazar a la situación de Ricardo Anaya, a quien el lagunero, a través de sus redes sociales, apuntó con índice de fuego por “haberse enriquecido por medio de “moches” cuando era inquilino de San Lázaro. Salazar se suma a los comentarios emitidos por el también torreonense y morenista Antonio Attolini, aunque a diferencia de éste, Salazar fue panista más de 20 años e, incluso, llegó a apoyar al ex candidato presidencial.

V. PERFILAN

A quien cada vez más voces señalan que podría ser el próximo secretario general de Gobierno de Nuevo León es a Hernán Villarreal. En algunos círculos políticos ya lo identifican como la “mano derecha” de Samuel García, gobernador electo de la vecina entidad. Villarreal no es un personaje ajeno a Coahuila, ya que en su rol de consultor en materia de transporte público y vialidad ha participado en varias propuestas de reestructura del transporte en Monclova y Saltillo, por lo que conoce de este problema en la entidad. Muchos ven que en el gobierno fosfo-fosfo que viene, Villarreal podría ser un vínculo con la entidad. ¿Será?

VI. DIÁLOGO

La asociación ProDefensa del Nazas, la que tiene interpuesto el amparo contra el proyecto “Agua Saludable para la Laguna” convocó a un diálogo en la Ibero, pero hasta ahora la parte oficial no ha confirmado. Se sabe que el director de Cuencas Centrales, Eduardo Fuentes, está cerrado a reunirse con los ambientalistas para tratar el tema del amparo. En últimos días, pareciera que los ipecos están haciendo el trabajo de la parte oficial, porque son los que se han reunido con ambientalistas.

VII. EXPECTATIVA

Con gran expectativa hoy arranca un ciclo escolar histórico, parte presencial y parte virtual, en el que la Secretaría de Educación, de Higinio González, tendrá sobre sí la mirada inquisidora de padres y madres de familia, luego de que el funcionario señaló que tenían todo bajo control, que todo va a salir bien y que no habría de qué preocuparse. En ese sentido, ayer el obispo Hilario González García dijo muy ecuánimemente que es una responsabilidad compartida entre maestros y padres de familia para que niños y jóvenes tengan un regreso seguro a las aulas coahuilenses.

VIII. POPOTES

Ante el sospechosismo de que hay más extracciones ilegales que las que se han detectado, al menos 200 agricultores de la zona norte de Coahuila esperan que la CNA realice un censo para determinar cuántos pozos para extraer agua al sistema de riego se encuentran registrados, y cuantos son explotados de forma ilegal, pues para eso se requiere un permiso de la autoridad federal. Los productores no se explican por qué si hay pocos “popotes”, el agua del vaso se esté acabando cada vez más.

IX. POR JUDICIALIZAR

En el caso de la Sociedad Manuel Acuña, en donde socios acusan que a través de una simulación se provocó un juicio mercantil que terminó en la entrega del edificio, todo apunta que está por judicializarse. Mucho revuelo ha causado en algunos círculos esta investigación, debido a que de pronto el histórico inmueble fue derruido quedando únicamente la fachada. En la Fiscalía General de Justicia, donde manda Gerardo Márquez, se dice que es cuestión de días para que el caso sea judicializado, de hecho se dice que en los primeros 10 días de septiembre se estaría acabando las diligencias que se llevan a cabo.