POLITICÓN: PLATOS ROTOS

I. PLATOS ROTOS

A Diego del Bosque le va tocar pagar muchos platos rotos. Resulta que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), de Gabriela de León, hizo válida una resolución del 2020 del INE, de Lorenzo Córdova, y el Comité Estatal de Morena deberá devolver 7.2 millones de pesos. Se trata de dinero por concepto de remanentes del ejercicio fiscal 2019 -cuando andaban en Morena como perros y gatos por la dirigencias estatal y nacional- y traían la bandera del ahorro y de regresar dinero a las arcas públicas, además de compras sin ton ni son. Lo peor es que no hay recurso legal ante ninguna instancia, de tal manera que hay que regresar ese dinero, sea como sea.

II. REGISTRO DE SANCIONES

Ayer en el Día Internacional de la Mujer, el Poder Judicial de Miguel Mery, puso en línea el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres. El registro está dividido por regiones, salas y órganos especializados, y contiene entre otros datos, el delito que se cometió, la pena que se impuso, el juzgado, y desde luego el nombre de la persona sentenciada.

III. CURÁNDOSE EN SALUD

El que dicen se anda curando en salud, muy anticipadamente, por cierto, es Omar Garza Morales, titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Con el primer conato de incendio forestal en el municipio de Arteaga -se consumieron sólo pastizales aparentemente por una colilla de cigarro que aventaron desde algún vehículo-, Omar dijo que ya tiene todas las unidades listas para la próxima temporada. Y es cierto que los vehículos están listos, lo que no dice es cuánto dinero tiene para hacerle frente este año a los incendios. Debido a la sequía se prevé que sea un año difícil en Coahuila y todo el país.

IV. CONMEMORAR Y RECONOCER

A primera hora, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro, se reunió con mujeres que hacen posible la atención en el ayuntamiento. Si bien el Día Internacional de la Mujer no se celebra, sí se conmemora. Horas después entregó el Premio Municipal de la Mujer a la señora Irma Aguiñaga Gómez, quien hace 35 años fundó el Refugio de los Necesitados, en un acto con la presencia de ciudadanos y funcionarios estatales y municipales.

V. DE FRENTE I

Quien dio finalmente la cara a sus agremiados fue Lourdes Lidieth Reyes Martínez, secretaria general de la Sección 86 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud federal. En las oficinas de la calle Victoria tuvo un diálogo abierto con los trabajadores inconformes por las fallas administrativas: no pagan ISSSTE, Fovissste, pensiones y préstamos a financieras autorizadas. Ella quedó formalmente en presentar una denuncia ante las autoridades estatales y federales, porque la principal queja es que sí les descuentan, pero revisan sus estados de cuenta y no hay pagos registrados ante las instituciones sociales, de salud y de vivienda.

VI. DE FRENTE II

Pero cuentan que cuando la gente empezó con los reclamos más fuertes, a Lourdes Reyes la salvó la campana. Un grupo de mujeres de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) llegó a la Secretaría de Salud para exigir atención en áreas rurales. Ese fue el momento perfecto para que Lourdes diera por terminada la plática, que según algunos de los asistentes fue productiva, pero muchas cosas quedaron en el aire.

VII. PETICIONES VAN Y VIENEN

Propuestas y peticiones van y vienen, pero Caminos y Puentes Federales (Capufe), de Elsa Julita Veites, sigue con oídos sordos respecto al peligroso tramo “Los Chorros” de la carretera 57 en el municipio de Arteaga. Ahora fue la diputada Edna Dávalos, quien subió a tribuna del Congreso de Lalo Olmos para pedir a Capufe que haga caso a la solicitud de colocar reductores de velocidad en la pendiente de “Los Chorros”. La misma Edna recordó que otros legisladores como Jaime Bueno y Verónica Martínez, han exhortado a rectificar el tramo, pero no han tenido éxito, pero eso una solución al menos momentánea es colocar reductores de velocidad, y que la Guardia Nacional mantenga los operativos de vigilancia.

VIII. NO GENERAR DESIGUALDAD

Quien reapareció fue la presidenta del PAN en Coahuila, Elisa Maldonado. Lo hizo a través de una entrevista que dio para la región Centro en el marco del Día Internacional de la Mujer. Elisa es reservada, pero sabe que tiene que empezar a hacer activismo. Palabras más, palabras menos dijo sobre el tema que se debe empezar a sumar a los hombres (en las conmemoraciones y actividades de las mujeres), para no generar desigualdad.

IX. PONER UN ALTO

Es cierto que la seguridad en Coahuila es de las mejores en el país, que hay controles de confianza a todos los elementos, que reciben un sueldo para vivir dignamente, que muy seguido reciben capacitación en respeto a los derechos humanos, pero aún así, no se puede erradicar por completo el abuso del poder con excesivo uso de la fuerza e incluso que policías asesinan a ciudadanos. No se puede hablar de una corporación en particular, porque lo mismo hay en proceso elementos de la Fiscalía General de Gerardo Márquez, que de la Secretaría de Seguridad, de Sonia Villarreal, y hasta municipales de Saltillo, de Federico Fernández. Hay que poner un alto, y volver a leerles la cartilla.