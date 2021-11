POLITICÓN: PREOCUPA ZACATECAS

I. PREOCUPA ZACATECAS

En los últimos días la preocupación de las autoridades de seguridad no se centra en Nuevo León y Tamaulipas, como había ocurrido, ahora han volteado a Zacatecas del morenista David Monreal. En Durango, de José Rosas, y en Coahuila, de Miguel Riquelme, hay órdenes de mantenerse alertas por el efecto “cucaracha” tras la ola violenta en Zacatecas. La reacción de la Secretaría de la Defensa Nacional en esa entidad puede hacer que los delincuentes quieran refugiarse en esta entidad, por eso se ha redoblado la vigilancia con los límites territoriales.

II. VIENTO EN POPA

Quien ayer generó bastantes comentarios en el mundo empresarial y político, fue Francisco Garza, director general de GM México. En un foro empresarial, el directivo soltó que si no existe una clara política en materia de energías verdes, la armadora nomás no va a invertir en el país. Ante los dichos, hubo quien pensó que podría verse afectada la inversión para su complejo en Ramos, anunciada este año, pero voceros atajaron que ésta “sigue viento en popa”.

III. PRESUMIENDO

El que anda presumiendo que no tiene observaciones por el gasto federal es Jorge Zermeño. Ayer se la pasó hablando de lo mismo, que su administración -doble, porque está desde el mini período del 2018 y concluye en el 2021-, no tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Efectivamente a Zermeño no le encontraron gran cosa en el gasto, pero también fue mucha suerte, porque las auditorías algunas fueron de desempeño, y no financieras. Sin embargo, a la hora de hablar de las auditorías estatales de Armando Plata, ahí sí, como dice el dicho: “la puerca tuerce el rabo”.

IV. DOBLE DISCURSO

Mientras organizaciones civiles hacen esfuerzos para proteger la Sierra de Zapalinamé, las autoridades como la Secretaria del Medio Ambiente de Eglantina Canales anda con doble discurso de apoyar esas iniciativas, pero no denuncia las invasiones a la zona protegida. Hay asentamientos irregulares en diferentes puntos, además los voraces fraccionadores siguen al acecho.

V. PROFESORES VACUNADOS

Mientras que en la Secretaría de Bienestar, de Reyes Flores, no hay ninguna indicación para llamar a vacunar a los profesores de Coahuila, mil docentes de la región Centro fueron a la frontera a aplicarse la vacuna de Pfizer, por gestiones de los alcaldes de Castaños, Enrique Soto, y de Monclova, Alfredo Paredes. No se quedaron con los brazos cruzados y de paso se están echando a la bolsa al magisterio en esa zona. Los profesores están más que molestos con el Gobierno Federal porque no les resuelven absolutamente nada, mientras que la vacunación ya abarca a los adolescentes y se han “brincado” su petición. ¿Y acaso Alfonso Cepeda, todavía líder del SNTE, no tiene boca? Parece que no.

VI. DEVOLUCIONES

Llama poderosamente la atención que mientras hay quejas de instituciones de educación media y superior que no completan con el presupuesto, la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, reportó que en el 2020 hubo reintegros de dinero a la Tesorería de la Federación de fondos precisamente destinado a esta área de la educación. ¿Por qué no se pudo gastar? Queda la duda en el aire.

VII. AGUINALDOS

Además de gestiones ante autoridades federales y estatales, Salvador Hernández Vélez, rector de la UAdeC anda revisando números de estados de cuenta de su presupuesto para poder completar los aguinaldos y otras prestaciones de los trabajadores universitarios. Si el año pasado fue difícil, este año fue peor el recorte de recursos para esta y otras muchas universidades públicas. Los malabares que se hacen es evitar gastos innecesarios, pero eso implica también poca obra y rehabilitación de espacios, además de escaso margen para aumento de matrícula. Total que la educación superior está sufriendo los estragos de una 4T que no planea, ni tiene visión.

VIII. JUBILADO

En la lista de pensionados del Instituto de Pensiones, de José Luis Moreno, aparece Julián Anzaldúa. Lo que no se sabe es si su puesto en la UAdeC quedó vacante o bien ahí está bajo otro régimen de contratación. Con casi 32 años como servidor público, Anzaldúa finalmente pudo lograr incluirse en la nómina de los que ya nada más cobran.

IX. NI PÍO

El que ya no va a decir nada ni pío, o más bien, nada de Pío (López Obrador) es Santiago Nieto. Se dice que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tenía un grueso expediente sobre los “moches” que recibió el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que no se sabe es si el pase de charola era para repartir también con el ahora Presidente o bien, como en sexenios anteriores, aprovechaba la fama de su carnal para hacer el negocio. Pero no dude ni tantito que nadie dirá ni pío, o más bien, nada de Pío, porque Nieto va a estar callado por lo menos los próximos tres años.