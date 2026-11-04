POLITICÓN: Prisa por venta de terrenos municipales en Ramos Arizpe levanta sospechas

I. ¿CUÁL ES LA PRISA? En relación con la venta de terrenos municipales que la administración de Tomás Gutiérrez intenta en Ramos Arizpe, los suspicaces que ya tuvieron oportunidad de echarle un ojo al expediente circulado entre los integrantes del cuerpo edilicio afirman que, sin entregarse de plano al sospechosismo, sí hay cosas que llaman la atención en los documentos que integran el legajo. Una de ellas es la que pareciera evidenciar una inusual prisa por cerrar el trato. ¿Y dónde se ve la prisa? Entre otras cosas, en el hecho de que la propuesta de compra presentada al Ayuntamiento está fechada apenas un día antes de la sesión de Cabildo de la semana pasada. II. ¿CUÁL ES LA PRISA? II Peor aún: nos dicen que quien armó el expediente no cuidó detalles mínimos como, por ejemplo, el hecho de que el avalúo ordenado a un perito independiente tiene fecha de dos semanas antes de que le llegara al Ayuntamiento la oferta de compra. Todo puede estar en orden y las intenciones ser las mejores, pero estos detallitos convocan a la sospecha y a que se formulen señalamientos que podrían ser evitados. ¿O tendrán razón los que aconsejan pensar mal?

III. VACÍO LEGAL El Poder Legislativo designará y tomará protesta hoy a las personas seleccionadas para que se hagan cargo de los órganos internos de control de los entes autónomos de Coahuila, a saber, los tribunales Electoral y de Justicia Administrativa; la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado. Un dato interesante de los dictámenes que se someterán hoy a aprobación es que los integrantes de la comisión dictaminadora, que preside Guadalupe Oyervides Valdez, reconocen que solamente en el Código Electoral del Estado se establece de forma explícita que el titular del OIC del Tribunal Electoral durará en el encargo siete años... IV. VACÍO COLMADO ¿Y por qué resulta interesante? Pues porque, pese a no existir norma expresa, los legisladores que hacen la propuesta al pleno afirman que ellos “llegaron al acuerdo” de proponer el plazo de siete años para todos los cargos. ¿Dónde queda entonces el principio de legalidad que establece que los servidores públicos sólo pueden hacer aquello que expresamente les faculte la Ley? Pues quién sabe, pero por lo pronto parece claro que en Coahuila se legisla desde las comisiones dictaminadoras...

V. VUELCO CONSUMADO La gubernatura de Texas cambió de color. Greg Abbott reconoció su derrota frente a la demócrata Gina Hinojosa, quien encabezaba el conteo con una ventaja cercana a 13 puntos. Será la primera demócrata en ganar la gubernatura desde Ann Richards, en 1990, y la primera gobernadora de origen hispano del estado. Para Coahuila, la alternancia tiene especial importancia por la frontera compartida y la relación económica, migratoria y de seguridad. Todavía falta concluir el escrutinio y certificar la elección, pero políticamente el resultado ya está definido: después de más de tres décadas, los republicanos perdieron el gobierno de Texas. VI. TAMBIÉN EL SENADO El vuelco texano alcanzó también la elección al Senado. Las principales cadenas estadounidenses proyectaron la victoria del demócrata James Talarico frente al republicano Ken Paxton. Talarico será el primer demócrata elegido senador por Texas desde Lloyd Bentsen, reelegido en 1988. Son 38 años de espera y un golpe adicional para el Partido Republicano en uno de sus antiguos bastiones. El resultado no solamente cambia un escaño: rompe la idea de que Texas es territorio republicano garantizado.

VII. VÍA LIBRE Después de una semana de plantón, los estudiantes del Tecnológico de Saltillo levantaron el bloqueo de Venustiano Carranza. El movimiento y representantes del Tecnológico Nacional de México alcanzaron compromisos suficientes para retirar el campamento y reanudar este miércoles las actividades. La mejor noticia inmediata es para los miles de saltillenses que recuperaron una de las principales avenidas de la ciudad. El Gobierno de Manolo Jiménez y el Ayuntamiento de Javier Díaz ayudaron a acelerar el encuentro con las autoridades federales. El mérito principal está en que finalmente hubo diálogo y una salida sin mayor confrontación. VIII. FALTA CUMPLIR El retiro del plantón merece reconocerse, pero no significa que las nueve demandas estén resueltas. Falta conocer la minuta, los plazos, la auditoría solicitada y qué se acordó sobre la permanencia de Ania Sánchez. El Estado y el Municipio facilitaron la interlocución con las autoridades federales; las decisiones centrales corresponden al Tecnológico Nacional de México. La avenida ya fue liberada y las clases se reanudan. Ahora comienza la parte menos visible y más importante: cumplir lo firmado.