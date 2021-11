POLITICÓN: PROBLEMAS

I. PROBLEMAS

Derivado de la novela de moda en la que los protagonistas son los profes y la Secretaría de Bienestar, ahora se agrega otro tema al argumento: que la delegación que encabeza Reyes Flores en Coahuila es el último lugar nacional en captura, es decir, del más de millón y medio de vacunas que ha mandado Salud federal, estiman que existe el registro de apenas un 20 por ciento; por eso, al llegar alguien que ya está vacunado, las huestes federales no tienen manera de saber a ciencia cierta si en realidad lo está o no y ahí está el problemón que ha generado todo el escándalo.

II. LUPA

Y en ese sentido, sobra decirle que en el edificio de Paseo de la Reforma 51, en la Ciudad de México, ahí donde manda Javier May Rodríguez, ya pusieron aún más bajo lupa las acciones de sus representantes en la entidad, quienes nomás no dan pie con bola en éste y otros temas sensibles para el gobierno de la 4T. Vaya lío en el que se encuentra Carlos González, encargado operativo de la vacunación, sobre cuya cabeza pende la espada de Damocles, que en cualquier momento sería accionada.

III. PLURALIDAD

Un altar de muertos “plural” lució ayer el Palacio Legislativo, lo que representó un simbólico detalle del pastor del rebaño legislativo, Eduardo Olmos. La ofrenda estuvo dedicada a Miguel Ramos Arizpe, Carlos Alberto Páez Falcón, Mario Molina Pasquel y Evaristo Pérez Arreola, personajes que dan su nombre a cuatro de las cinco fracciones parlamentarias en legislatura doméstica: PRI, PAN, PVEM y UDC, en ese orden. ¿Y Morena? Pues aunque es un partido que a nivel local sí está “muerto”, no aparece en el altar, pues su fracción no la representa personaje alguno.

IV. ARMAS

Que la ex primera comadre de Coahuila, Mary Telma Guajardo, se la pasó toda la noche velando armas, pues se supo que hoy se apersonará en la sesión del IEC a efectuarse al mediodía. La intención de la perredista es la de criticar con todo la designación de Leticia Bravo Ostos como consejera del organismo electoral. La sesión de este día es básicamente para que tanto Bravos Ostos como Óscar Daniel Rodríguez rindan su protesta y, posteriormente, ambos ofrezcan un mensaje.

V. INSTALADA

Quien ya se instaló como nueva jefa del despacho de la Secretaría de Educación fue María del Carmen Ruiz Esparza, quien ya presidió su primera reunión de trabajo del sector educativo, en la que se acordó la reactivación de los planteles a clases presenciales, a partir del próximo lunes 8 de noviembre. La ahora encargada del despacho de Higinio González Calderón, quien sigue convaleciente por contagio de COVID-19 en un hospital de Saltillo, también solicitó la reapertura de 153 bibliotecas públicas de la entidad para que esto se vaya normalizando aún más.

VI. CHAROLA

Por cierto, ante el rezago de escuelas con posibilidades de regresar a clases presenciales por la falta de condiciones, las autoridades de educación están pidiendo el apoyo de “padrinos” en la iniciativa privada, pero específicamente, entre la IP Lagunera, se considera que esto no es otra cosa más que un pase de charola y no están convencidos, lo que se dice convencidos, de aportar a la causa. Así que dura deberá ser la labor de las huestes de Ruiz Esparza para convencer a los ipecos.

VII. SIGUEN

No obstante las amenazas de AMLO de llevarse los recursos de Agua Saludable para la Laguna a otro lado, los juicios de amparo contra el proyecto siguen adelante por parte de quejosos de Lerdo y de Torreón. Quien anda muy metido en el asunto es Fernando Izaguirre, ex diputado doméstico, quien está en su postura de que el proyecto no resuelve el problema de fondo, que es la sobreexplotación de los mantos acuíferos, y que más bien beneficia a empresas foráneas que recibirán la obra con sobreprecio. Lo mejor es que se cancele el proyecto, según ha dicho el panista.

VIII. DELTA

Aguas de Saltillo realiza un monitoreo semanal del drenaje sanitario para determinar el nivel de presencia del SARS CoV-2 en los desechos. De acuerdo a Jordi Bosch, gerente de la empresa paramunicipal, el virus causante del COVID-19 cada vez está menos presente en los hogares saltillenses, esto en lo que a las últimas tres semanas se refiere. Eso sí, los análisis han demostrado que la variante Delta del virus estuvo vigente en la ciudad cuando los niveles de contagios eran más altos.

IX. INDICADORES

Ante inversionistas que vieron a Coahuila como la tierra ideal para extender sus empresas, el gobernador Miguel Riquelme se comprometió a mantener los indicadores que han convertido a la entidad como uno de los destinos preferidos para la instalación de nuevas industrias. Para eso, el mandatario aprovechó para adelantar que en el 2022 se refrendará el Pacto Laboral, que año tras año es firmado por representantes empresariales, sindicales, de los municipios y del propio Estado. Lo importante es que haya confianza entre los empresarios para elegir a la entidad.