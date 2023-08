POLITICÓN: Pronósticos cumplidos para el ICAI y la CDHEC

I. CUMPLIERON

El reloj legislativo tiene una maquinaria muy aceitada en Coahuila. Se cumplió el pronóstico de la llegada de Dulce Fuentes al ICAI y José Ángel Rodríguez a la CDHEC, sin que los legisladores chistaran. En el caso de Dulce, la aprobación fue unánime de 24 asistentes. En el nombramiento de Rodríguez el voto fue secreto, pero dos votaron en contra. De aquí pa’l real espere mayor actividad del Legislativo. Hay varios pendientes por acomodar, dos salieron prácticamente limpios, sin que se levantara polvareda de parte de la oposición. Y es que la mentada fracción morenista sigue separada, con cada uno jalando para su lado.

II. HACER LO MISMO

Cuentan que Luis Fernando Salazar anda mostrando el cobre. Ya no le siguió con los regalos por redes sociales. ¿Se le acabaría el gentil patrocinio? Ahora se dedicó a criticar a la actual administración de Torreón. Es evidente que va por la candidatura de Morena a la alcaldía, pero como ninguna de las estrategias le ha pegado, ahora busca llegar a los torreonenses inconformes. Es lo mismo que hacía en el PAN, pero él sabe que nunca funcionó.

III. DESANGELADA

Un tanto desangelado estuvo el evento nocturno de Beatriz Paredes, la mujer priista que lucha por llegar a encabezar el Frente Amplio por México en el 2024. Cuentan que Carlos Robles, dirigente del PRI en el estado, insistió e insistió a muchos saltillenses que acudieran a la reunión el miércoles. Sin embargo, algo se le atravesó a Robles a última hora, porque no asistió al compromiso. Para no hacer el cuento largo, fueron alrededor de 40 personas en un salón bastante amplio. El eco de las voces se podía sentir, por la amplitud del espacio y los escasos asistentes. Paredes, ayer jueves brindó una conferencia de prensa en la que no quiso meterse en camisa de once varas y poco fue lo que aportó al debate nacional.

IV. PASARELA

A quienes se vio hacer pasarela ayer en el Palacio Rosa fue a los diputados electos. Desde tricolores hasta azules fueron pasando de uno por uno al despacho principal, incluso Alfredo Paredes, de quien se pensaba no sería invitado por aquello de la cola tan larga en su administración en Monclova.

V. INDICADORES

Con datos extraídos de fuentes oficiales, el Consejo Cívico de las Instituciones en La Laguna de Marco Zamarripa demuestra que los delitos de alto impacto en Torreón de Román Alberto Cepeda siguen a la baja. No obstante que La Laguna como región también tiene indicadores descendentes en delitos, hay municipios que no están jalando al parejo. En esta administración municipal de Torreón, se pidió al INEGI que la ciudad fuera evaluada de manera independiente a la zona metropolitana. Los resultados ahora son más claros, porque tanto del lado de Coahuila como de Durango, todavía hay municipios que no se aplican. A Torreón le pasa algo similar que al estado, para mantener la paz y la tranquilidad, también se requiere que los vecinos colaboren.

VI. CONFIANZA EN POLICÍAS

Lo que se muestra como una evidencia en los indicadores de seguridad, de acuerdo con el informe de CCI Laguna de Marco Zamarripa, es que la confianza va creciendo en la Policía Municipal de Torreón y la Policía Estatal de Sonia Villarreal. Tanto la Marina como el Ejército están por encima en los indicadores de confianza, pero hacía muchos años que esto no sucedía.

VII. LO QUE SIGUE

Lo que sigue en el equipo de Manolo Jiménez son las mesas de trabajo en las cuales puede participar cualquier ciudadano, según se entiende, y codearse por ahí con los ipecos, que también estarán presentes en cada región. El plan de trabajo, después de obtener el triunfo como gobernador electo, es realizar un diagnóstico de todo el estado, para identificar fortalezas y debilidades; esta fase casi queda concluida. En las mesas de trabajo se busca no sólo ideas, sino también el cumplimiento de los compromisos de campaña, a través de las propuestas. Si dos cabezas piensan mejor que una, imagínese lo que puede hacer una sociedad aportando ideas para mejorar, eso será congruente con el postulado de tener, a partir de diciembre de 2023, el gobierno más ciudadano de la historia.

VIII. SIN VUELTAS

En eso de las tragedias en las minas de carbón, la 4T no tiene ni para dónde hacerse. Todo lo que suceda alrededor de esta actividad económica es responsabilidad exclusiva de la Federación. Economía define las concesiones, STPS debe revisar las condiciones laborales y la CFE de Manuel Bartlett, que compra el producto, es un patrón solidario que incumple con la verificación de las condiciones laborales. No le den vueltas.

IX. FALLAS EN EL SISTEMA

A los del Frente Amplio por México se les hizo bolas el engrudo. Desde el inicio del proceso para recolectar firmas vía electrónica se visualizaron fallas. Con la fecha límite encima y la declaración de Xóchitl Gálvez de que ella ya cumplió con el número, el resto de los aspirantes se puso en alerta. Piden reunirse de urgencia con los dirigentes: Alejandro Moreno, Marko Cortés y Chucho Zambrano, porque quieren garantías. Cambiar el sistema a estas alturas hablaría de un fracaso, y ampliar el plazo sería tanto como provocar el pataleo de Xóchitl. Con eso de que tienen asesores del INE como Marco Baños, eran de esperarse fallas en el sistema. Igualito que la plataforma de firmas para candidatos independientes.