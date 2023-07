POLITICÓN: ¿Queda Guerrero al frente del IMSS?

I. ¿DIRECTOR?

En lo dicho, a Javier Guerrero y familiares les va mejor en Morena que en el PRI. Ante la inminente salida de Zoé Robledo para ir de candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas, el único nombre que se escucha para sustituirlo es el del sampetrino. Actualmente, Javier ocupa el cargo de Director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones. En realidad es el encargado de que todo funcione bien en los estados, y la coordinación del IMSS con el resto del sector salud. Zoé es el mejor posicionado en Chiapas por su partido, de tal manera que antes de iniciar el proceso le dirá adiós a su trampolín, digo al Seguro Social.

II. NO ANDA LEJOS

Literalmente el que desapareció de Coahuila fue el ex alcalde de Parras de la Fuente, Ramiro Pérez. Antes de que la Fiscalía Anticorrupción pudiera echarle el guante, Ramiro tramitó amparo de la justicia federal por sus probables desvíos, pero antes de recibir la notificación de que nomás no le fue concedido, se fue. No anda muy lejos, pero ya ven que aquí sólo se mueve un dedo cuando hay proceso electoral, esperemos hasta entonces.

III. FACTORES EXTERNOS

En la sucesión de la UAdeC de Salvador Hernández hay mucho acelerado y acelerada. Con eso de garantizar la paridad de género, hombres y mujeres empiezan a hablar, en entrevistas con medios de comunicación, de la posibilidad que tienen de suceder al actual rector. Es muy anticipado, pensarán algunos, pero se ve a nivel nacional con quienes intentan llegar a ser candidatos a la Presidencia de la República, todos están públicamente expuestos sin que se haya iniciado el proceso oficialmente. Con más razón en la universidad, cuyas reglas tampoco impiden buscar alianzas, tentarle el agua a los camotes, o como dijo el director del Ateneo Fuente, Josué Garza, “los factores externos”.

IV. NADIE RESPONSABLE

En donde nomás ni para atrás ni para adelante es en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de Jorge Arganis. La familia que reclama indemnización por la ampliación de la carretera a Zacatecas ha tenido que recurrir varias veces a tribunales para que alguien enmiende el entuerto de haberle pagado la liberación de derechos de vía al ejido La Angostura. Ahora nadie se hace responsable de la equivocación.

V. TOMAN MANDO

Con la salida de Rodrigo Fuentes Ávila del Comité Directivo Estatal del PRI, y la llegada de Carlos Robles, el mando pasa ahora al grupo que recientemente ganó el proceso electoral, encabezado por Manolo Jiménez. ¿Deja el mando el grupo de La Laguna? Esa es la lectura que le dan algunos cafetólogos. Para nadie es un secreto la cercanía de Robles con Jiménez. Incluso que en la campaña, al no contarse con argumentos para hacer crítica efectiva al gobernador electo, se optó por hacer campaña negra utilizando a Robles. Sin embargo, habrá qué ver si en los próximos meses Carlos sigue al frente o bien hay cambio de estafeta, porque toca renovación de la dirigencia.

VI. DOS MÁS

Además de Ramiro Pérez, hay otros alcaldes, estos todavía no terminan funciones, en la firma de la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores Mier. Una es Tania Flores, por las revelaciones que ha hecho la ex funcionaria de este ayuntamiento de los contratos y empresas fantasmas, pero por el mismo estilo anda Roberto Piña. Al inicio de su gestión escuchó el canto de las sirenas y lo embaucaron para autorizar contratos que a todas luces estaban fuera de la Ley.

VII. QUEDAN FUERA

Se había mencionado antes, pero cuentan que ahora la posibilidad de que el hijo de un ex gobernador de Coahuila sea candidato a la alcaldía de Arteaga, es mayor. Pero no sería a través del PRI, sino de cualquier otro partido que quiera postularlo, y eventualmente, tener posibilidades de triunfo. Lo cierto es que Ramiro Durán, y el resto de la familia del mismo apellido, que lleva tres administraciones al hilo, van a tener que soltar el cargo. Se proyecta entre los tricolores y sus aliados que si hay otro candidato fuerte en la próxima elección, entonces no quedará más remedio que sacar a los Durán y buscar un nuevo perfil, aunque hasta el momento no existe.

VIII. SON PATROCINADOS

Se le hizo costumbre saltar de escándalo en escándalo al ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López. De todas las corcholatas él es quien más espectaculares tiene por todo el país, incluso por encima de la favorita Claudia Sheinbaum. Pero no vaya usted a creer que don Adán los está pagando con sus ahorritos, no, sino que hay gente que lo estima mucho y lo quiere hacer Presidente, porque a decir de él, no ha costeado ni uno sólo, al contrario, ha hecho 300 denuncias nomás para saber quién los paga.

IX. INFORME ADELANTADO

Tal y como ha sido el resto de los informes, austeros y apegados a lo que mandata la Constitución, así será el último informe de Miguel Riquelme. Se planea que antes del 15 de noviembre, Riquelme acuda al pleno del Congreso de Eduardo Olmos a su último Informe de Gobierno, y de manera posterior, el 1 de diciembre, hacer la entrega de la gubernatura a Manolo Jiménez. Está previsto además que no exista un evento fastuoso, sino que se haga la lectura de un resumen de las acciones e inversiones de los seis años ante los legisladores, algunos invitados y funcionarios públicos. Riquelme ha dicho que si las circunstancias lo permiten, seguirá activo en la política. Además, su función como ex gobernador será no interferir en la política estatal.