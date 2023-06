POLITICÓN: ¿Quién respalda a Ebrard en Coahuila?

I. SONRÍAN

Que Marcelo Ebrard trae gente que no le conviene, ni a nivel estatal, ni nacional. Para empezar, ese lema de pre pre campaña: “¡Sonrían, todo va a estar bien!”, cuentan en Coahuila, se asemeja al que tuvo que retirar un ex gobernador (“Aquí se sonríe”), cuando todo andaba patas pa’ arriba. Si Marcelo quiere entrar al gusto del electorado con una frase tranquilizante, quiere decir que reconoce que la situación está más que mal, pésima. En la coordinación trae en Coahuila a Anselmo Elizondo, pero entre el corto equipo de gente trae a Ricardo Mejía -¿ya rompería en definitiva con el traicionero PT de Valeria Flores y Alberto Anaya?-, Diana Hernández, Claudia Andrade, y Juan Pablo Rodríguez. Además se menciona que estaría integrado el empresario Miguel Wheelock, quien siempre le falla.

II. PROGRESISTAS

También el “carnal” Marcelo Ebrard trae equipo en Saltillo, el cual se dice Movimiento Progresista y proyecta que este día tendrá varios eventos en favor del aspirante de Morena a la candidatura por la Presidencia del país. El movimiento no identifica líderes, sin embargo, hay que tomar en cuenta que los progresistas no dejaron buen sabor de boca cuando se convirtieron en partido político.

III. HORA DE CUMPLIR

En Nuevo León de Samuel García los aspirantes al Senado por el Movimiento Ciudadano -entre ellos su esposa Mariana Rodríguez- van adelante en las encuestas. Llama la atención cómo en la mayoría de las entidades ha empezado la carrera por las diputaciones federales y senadurías, a la par del banderazo de arranque entre las “corcholatas” de Morena. Lo raro es que en Coahuila todos están muy callados, sobre todo los integrantes de la Alianza Va por México, y que se convirtió en la pasada elección en la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Nadie quiere que le metan -todavía- ruido al tema, pero hay gente impaciente, no por conocer candidatos, sino por el morbo de saber a quiénes se les va a cumplir: Jericó Abramo, Verónica Martínez, Memo Anaya, Marcelo Torres, Mary Telma Guajardo, y un largo etcétera.

IV. POR LA ALCALDÍA

El que anda muy apartado de los morenos en esta etapa de definición de la “corcholata” ganadora de la candidatura presidencial es el lagunero Luis Fernando Salazar. No quiere volverse a decepcionar, y cuentan que mejor va a buscar la candidatura a la alcaldía de Torreón, pero se la va a llevar tranquilo, esperando el tiempo y trabajando sin hacer ruido. Ya se le cebó una vez, y por errores del mismo partido y del equipo.

V. BUSCA PUESTO

El que seguro ahora tiene la mira bien puesta en las candidaturas de alguno de los ocho distritos o la senaduría es Reyes Flores. Debido a que Armando Guadiana decidió de manera inmediata retomar su curul, otra vez mandó a la banca al ex delegado de la Secretaría del Bienestar. Sin más preferencia que haber entregado miles de becas y apoyos a personas adultas mayores, Reyes le quiere apostar al recuerdo de la gente. Hizo su primera prueba al cambiar su fotografía de perfil en redes sociales y la reacción no se hizo esperar, pero nada que ver con el número de comentarios que le hacían cuando era delegado. Lo malo para Reyes es que los métodos de Morena no siempre resultan efectivos para determinar candidatos, y eso lo sabe.

VI. FALTAN HELICÓPTEROS

En el incendio que se mantiene activo en el ejido San José de los Nuncio, en Ramos Arizpe, cuentan que por lo accidentado de la zona sería de mucha ayuda la participación de helicópteros, pero todavía está en veremos su participación. Habrá que ver por qué la tardanza de Omar Garza en hacer la solicitud de las aeronaves de Conagua y Sedena.

VII. UNA AMENAZA

El fenómeno de la migración también representa un riesgo para mantener la tranquilidad que tiene Coahuila, y no por las personas que buscan pasar a Estados Unidos, sino por quienes se aprovechan de su necesidad, y que está visto son bandas organizadas. El fiscal Gerardo Márquez ha revelado que se han encontrado casas de seguridad en las cuales alojan a migrantes, como producto del tráfico de personas, en los municipios fronterizos, principalmente Acuña y Piedras Negras. Antes el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, también ha hecho referencia a estos delitos. No obstante que la problemática de la migración es un asunto federal, está visto que desde la 4T no hay ni la mínima intención de dar soluciones, de tal manera que desde acá hay que entrarle.

VIII. IMPUGNACIÓN

La decisión de que Antonio Attolini se convierta en diputado en la próxima Legislatura quedará en manos de los tribunales, inicialmente en el “Tribunalito” de Sergio Díaz. Hasta ayer se conocía que sí habría impugnación en la repartición de diputados “pluris”, y el beneficiado sería precisamente el lagunero, quien dicho sea de paso, siempre se queda en la orilla. El PRI de Rodrigo Fuentes tendrá que defenderse como gato boca arriba.

IX. BUSCA FONDOS

En Bruselas, Bélgica, en el Congreso Mundial Metropolitano y Foro de Inversión para Metrópolis Sostenibles, anda el alcalde de Torreón, Román Cepeda. Lleva como misión obtener fondos internacionales para un proyecto pluvial integral que acabaría con las inundaciones de la Perla de La Laguna. El proyecto llamó el interés para recibir fondos y quedó dentro de los primeros seis finalistas. Como es sabido por todos los laguneros, en la época de lluvias y ante la deficiencia del drenaje pluvial, con este proyecto quedarían 90 mil viviendas a salvo de inundación. La intención de Román es concretar inversionistas para un proyecto que supera los mil 700 millones de pesos, que es el valor definido hasta el año pasado. La visión es que Torreón se convierta en una ciudad más competitiva.