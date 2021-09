POLITICÓN: RAJA

I. RAJA

Luego del “fuego amigo” que protagonizaron en la sesión del martes en el Congreso las diputadas domésticas de Morena Tania Flores y Lizbeth Ogazón, a ésta se le vio muy quitada de la pena y buscando sacar raja política en la manifestación que montaron decenas de profes de a pie en la delegación municipal de Policía y Tránsito de Saltillo para exigir la liberación de Gustavo Torres. Ogazón estuvo acompañada de otros personajes morenos, como Ariel Maldonado y el ex parlamentario de San Lázaro -quien sigue de buscachambas- Diego del Bosque.

II. DESESPERACIÓN

Ante la desesperación de reflectores, el grupo de morenos no dudó en colgarse de la liana política magisterial para figurar, previo a la definición de su nueva dirigencia estatal y de la candidatura a la gubernatura. Al ex diputado “de la banda” no le importó dar bandazos de incongruencia, primero pegado en la campaña con Armando Guadiana -quien salió de pleito con Reyes Flores a quien tildó de traidor- y ahora haciendo “migas” con militantes que simpatizan con el delegado.

III. LO DE SIEMPRE

En los ecos del Grito de Independencia, la que se robó los reflectores fue Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul y con pasado en la política comarcana. Resulta que Arvide en la ceremonia de conmemoración, allá en Turquía, le dio por incluir en las arengas un “Viva López Obrador”, incluyendo al Presidente entre los héroes patrios. En estas fechas siempre aparece algún político que atrae las miradas al incluir alguna arenga fuera del protocolo histórico que se ha tenido, causando polémica. Veremos si con las horas surge algún otro episodio similar en el país o fuera de él, porque estos se han vuelto comunes cada año.

IV. RECOMENDACIONES

Por fin, desde mayo de este año, la CDHEC de Hugo Morales, emitió dos recomendaciones nuevas que se desprenden de quejas ciudadanas y no de sus propias investigaciones de oficio. Hasta ahora el ombudsperson ha hecho un total de 50 recomendaciones, igual que durante todo el año pasado, pero de esas, sólo 19 fueron de casos específicos y denuncias ciudadanas. El resto son investigaciones propias que se iniciaron en cárceles municipales a fin de implementar mejoras.

V. OTRO PLEITO

El Tribunalito, de Sergio Díaz, le revivió las esperanzas de no perder el registro a la UDC donde manda Lenin Pérez. Resulta que los magistrados electorales tumbaron dos acuerdos del IEC relativos al porcentaje de la votación válida emitida del partido naranja y al inicio de su fase preventiva de liquidación. El presidente del TECZ dijo que no se deben emitir o desplegar conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo, cuando explicó que Gabriela de León y sus huestes se brincaron el principio de legalidad a la hora de aprobar esos acuerdos. ¡¡Pleito, pleito, pleito!!

VI. RESQUICIO

Sin embargo, dicen lo que saben, que tarde o temprano el IEC emitirá el acuerdo de pérdida de registro del partido naranja, una vez que haya concluido el proceso electoral, lo que de acuerdo al Tribunalito, incumplió el árbitro electoral en este primer round. Otra cuestión que llamó la atención es que el TECZ no se pronunció ayer sobre otro señalamiento de UDC: que en la elección de alcaldes no tiene por qué ponerse en juego el registro, por lo que ahí estaría un resquicio que los salve.

VII. REUNIÓN

Apunte que quien sostuvo una reunión con integrantes de la Unión de Organismos Empresariales de Coahuila Región Sureste, fue Chema Fraustro, alcalde electo de Saltillo. En la encerrona se analizaron varios temas, como los es el mejoramiento de la infraestructura urbana y del Centro Histórico de la capital coahuilense. Dicen los enterados que Chema les dijo que una parte importante será trabajar muy en concordancia con el gobernador Miguel Riquelme, para que la capital del estado siga su rumbo como hasta ahorita lo tiene con la directriz de Manolo Jiménez.

VIII. CACHUCHAS

Sigue la selección del nuevo consejero ciudadano del Sistema Anticorrupción. Entre los tiradores a la silla que dejará Juan Adolfo Von Bertrab está -otra vez- Miguel Monroy, director de Coparmex. La duda que surge es que si de lograr su cometido, el directivo renunciará al organismo empresarial o cobrará con las dos cachuchas, inquietud que surge más que nada por la importancia de ambas funciones, y a como son los ipecos... Importante decisión la que tomará Monroy.

IX. INTERNACIONAL

Que la acción del Gobierno del Estado al vacunar a los mil jóvenes de 12 a 17 años en Piedras Negras, de Claudio Bres, fue un jonrón que llamó la atención de muchas personas. Con esta acción que operó desde la Secretaría de Salud, ahora sí que como cirujano, Roberto Bernal, se dio un ejemplo de cómo con la suma de esfuerzos, quitando colores partidistas, religión y ahora hasta fronteras entre países, fue posible esta acción. Con decirle que hasta la Madre Patria llegó la noticia que en la frontera de México y Estados Unidos se concretó la vacunación a este grupo de edad. ¡Olé!