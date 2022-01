POLITICÓN: RECHAZO A LA REFORMA

I. RECHAZO A LA REFORMA

No es casualidad que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, haya hablado ayer de su rechazo a la Reforma Eléctrica. Lo hizo desde el municipio de Viesca. Ahí está instalado el mayor parque solar de todo Latinoamérica, y de aprobarse los cambios en la Ley de la Industria Eléctrica como los plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta y otras millonarias inversiones estarían en peligro. La entidad se convirtió en una potencia en generación de energía limpia, tanto solar como eólica, pero ahora la 4T quiere darle la vuelta a la tortilla, simplemente por su incapacidad en el manejo de la CFE, de Manuel Bartlett.

II. VOTO EN CONTRA

Ahí también en Viesca, Miguel Riquelme, dijo que los diputados federales por Coahuila están en sintonía de lo que requiere el estado, y que de no haber cambios en la propuesta, entonces votarán en contra. Para avalar el dicho del Gobernador estaba presente el lagunero Shamir Fernández, quien dicho sea de paso ostenta dos curules, uno local -en el cual pidió licencia-, y uno federal, en el cual está enfocado ahora.

III. RESPALDO

Aunque hay a quienes les gustaría verlo fuera, Reyes Flores sigue teniendo el respaldo para seguir como delegado de la Secretaría de Bienestar, al menos eso se dice en los pasillos en la representación federal. Aunque ha habido rumores sobre un posible cambio, Flores Hurtado sigue teniendo el apoyo desde la CDMX para mantenerse. Inclusive, luego de los momentos más álgidos por la vacunación, parece que la organización de estas jornadas han ido mejorando, con lo que le quitado presión al delegado. Veremos si sigue ese respaldo.

IV. COMITÉS DE DEFENSA

Y de Morena hablando, Diego del Bosque, recién nombrado dirigente estatal del partido del Presidente, va a iniciar una gira por los 38 municipios a partir de febrero. El objetivo es formar los Comités Ciudadanos de Defensa de la Cuarta Transformación, la Reforma Eléctrica y, obvio, la Revocación de Mandato a favor de López Obrador.

V. CONFLICTO DE INTERÉS

Tras conocerse el estilo de vida de lujo que lleva José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez pidió que se abra una investigación. El diputado naranja dijo que este caso exhibe un conflicto de interés de esta administración con la empresa petrolera Baker Hughes, ya que la casa en un lujoso fraccionamiento en Texas, en donde vivió José Ramón, es propiedad de un alto ejecutivo de la petrolera. ¿No que eran diferentes?

VI. UN AÑO

Que rápido pasa el tiempo. Para este día, la diputada local de Morena, Lizbeth Ogazón, tiene previsto hacer un evento de su primer informe. Dicen que quería hacerlo más grande, pero por los contagios sólo se conformó con un recinto como el Museo del Desierto, que para muchos, no es poca cosa. Aunque los mal pensados se preguntan: ¿de dónde estará pagando la renta de un recinto como éste?

VII. TORREÓN IGUAL QUE MATAMOROS

Además de Torreón, de Román Alberto Cepeda, hay otro municipio lagunero en donde la nueva administración y su Cabildo están rechazando las cuentas públicas de la administración anterior. Se trata de Matamoros de Miguel Ángel Ramírez, en donde los regidores de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública no aprobaron los estados financieros del último trimestre del ex edil Horacio Piña. Al igual que en Torreón, donde mandaba Jorge Zermeño, en Matamoros, dicen que con Piña también hace aire o más bien tolvanera, porque dejó un desorden financiero, que de no resolverse, tendrá que enfrentarlo ante la justicia.

VIII. SE REACTIVÓ

La que ya se reactivó es la ex diputada federal Melba Farías, después de poner en su lugar a Claudia Garza y otras personas que intentaron ponerle piedras en el camino. Estuvo presente en la reunión de regidores y alcaldes de Morena en la región Centro con Dolores Padierna. Melba fue compañera de Dolores en la legislatura pasada.

IX. CURÁNDOSE EN SALUD

Después de reunirse con los diputados del PRD en su reunión plenaria -se nota que le hacen falta aliados-, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se curó en salud. Dice que reunirse con todo todos los actores políticos es parte del papel del árbitro electoral, y eso no altera su imparcialidad. Y es que don Lorenzo ya lleva encerronas con PRD, PAN, PT, PVEM, Nueva Alianza y MC. Saque conclusiones: le falta que lo inviten el PRI y Morena, nada más y nada menos que los dos partidos más importantes, hasta ahora en México. ¿Será por eso que Córdova no quiso dejar que la última reunión se prestara a malas interpretaciones?