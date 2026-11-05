POLITICÓN: Reestructura de Stellantis México acerca a Saltillo al centro de decisiones

I. MANDO COMPLETO Stellantis México reorganizó su operación y colocó bajo Daniel Alejandro González la responsabilidad completa del negocio en el país: ventas, marcas y ahora también manufactura. Nos cuentan que, junto con General Motors, será una de las pocas armadoras cuyo director en México responde por toda la operación y no solamente por la parte comercial. En la antigua Chrysler no se recuerda durante las últimas cuatro décadas una concentración semejante de facultades. El cambio forma parte del plan FaSTLAne 2030 y acerca las decisiones sobre plantas, producción y mercado. Para Saltillo, sede de operaciones estratégicas del grupo, el nuevo organigrama tiene lectura local. II. MÁS CERCA

La importancia para Saltillo es sencilla: Daniel González tendrá una visión completa de lo que se vende y de lo que se fabrica. Los responsables de las plantas de ensamble y motores le reportarán directamente, igual que las áreas comerciales. Eso puede agilizar decisiones y permitir que las necesidades de Derramadero lleguen sin tantas escalas a quien tiene capacidad para resolverlas. Un organigrama no garantiza nuevas inversiones, pero sí coloca a las plantas locales más cerca del centro de decisión.

III. ¿DEMASIADO ALINEADOS? Un detalle del que no se ha dicho mayor cosa, en relación con la venta de terrenos municipales en Ramos Arizpe, es que, salvo la morenista Lizbeth Ogazón Nava, todos los representantes de la oposición votaron a favor del acuerdo mediante el cual se solicita al Congreso que autorice desincorporar dichos bienes del patrimonio municipal. Y entre quienes avalaron la propuesta estuvo “la pareja feliz” del Partido Verde, es decir, los regidores Gloria Areli Flores Oyervides y Alejandro Martínez Álvarez. Quienes conocen la grilla interna del Verde nos dicen que ambos representantes están siendo llamados a cuentas por su dirigencia estatal a propósito de este caso. IV. OLVIDADIZOS Como se sabe, aunque a nivel federal el partido del tucán alinea con la cuatroté, en Coahuila despliega una agenda política muy flexible que le permite a sus figuras prominentes actuar de espaldas a la agenda que dicen defender. Por ello, aunque no se espera que actúen como una oposición real, sí se considera que al menos finjan defender las causas verdes... como el hecho de que las reservas territoriales se usen para el desarrollo de áreas verdes. ¿Les pasó de noche el tema?

V. NUEVA RUTA Carlos Villarreal acompañó a Ramón Jiménez, director general del Tecnológico Nacional de México, para revisar los avances del laboratorio de semiconductores del Tec de Monclova. El proyecto forma parte de una ruta que el municipio sigue junto con el Gobierno de Manolo Jiménez: preparar jóvenes para actividades tecnológicas y ampliar las opciones económicas de la Región Centro. El encuentro reunió a autoridades federales, estatales, municipales y educativas alrededor de una necesidad concreta. Monclova lleva años pidiendo diversificación; formar talento especializado es una manera seria de comenzar a desarrollarla. No resuelve todo, pero abre camino. VI. PREPARAR TERRENO El Ayuntamiento ha acompañado al Tecnológico en el desarrollo del laboratorio de semiconductores, dentro de la estrategia económica estatal. La intención es vincular la preparación de los estudiantes con una industria que requiere técnicos e ingenieros especializados. El proyecto suma así argumentos para fortalecer la promoción de la Región Centro, aunque su utilidad deberá medirse por la capacitación impartida, la vinculación con empresas y las oportunidades laborales que genere.

VII. SIN CELULAR Esta semana comenzó a aplicarse el acuerdo de la SEP que restringe los celulares durante toda la jornada en preescolar, primaria y secundaria, incluidos los recreos. Mario Delgado quiere menos pantallas, más conversación y mayor concentración. La intención es razonable, pero apagar el teléfono no encenderá por arte de magia el aprendizaje. Hay excepciones por emergencias, salud, discapacidad y actividades pedagógicas; tampoco se impide llevar el aparato si permanece guardado. La SEP retiró una distracción. Ahora falta atender las demás causas del bajo aprovechamiento escolar. Y esa tarea no cabe en una circular. VIII. ¿QUIÉN RESPONDE? Los primeros días mostraron que en Coahuila la regla tiene distintas versiones: algunos planteles piden dejar el celular en casa; otros permiten llevarlo guardado y algunos contemplan recogerlo. A Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación, le toca unificar criterios sin esperar 180 días. Si una escuela resguarda los equipos, debe aclarar quién los recibe, cómo los devuelve y quién responde si uno desaparece. La Federación dictó la restricción; las confusiones y reclamaciones se quedarán en los estados.