POLITICÓN: REFORMAS POR ABORTO LEGAL

I. REFORMAS POR ABORTO LEGAL

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery, hizo una observación sobre la despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Coahuila y otras entidades del país: que al menos aquí se debe empezar a legislar al respecto. Además hay necesidad de revisar los procesos actuales que tienen los jueces en sus expedientes. A parte hay que decir que la decisión de la Corte de alguna forma evitó el debate en el Congreso Local entre panistas, priistas y morenos, quienes tienen diferentes posiciones al respecto. Lo que sigue es que se pongan de acuerdo todos.

II. CON LA PENA

Con la pena, pero a Antero Alvarado Saldívar, presidente municipal de Allende, le van a decir que no en el Congreso. Resulta que el alcalde le ha solicitado al Congreso Estatal que le autoricen una la línea de crédito simple, para poder completar el pago del proyecto de modernización del sistema de alumbrado tipo LED. El caso es que en el último año de gestión la deuda no es posible.

III. DEUDA AÑEJA

Uno de los “frentes” de choque que abrió Morena para debilitar al PRI es recordar los más de 30 años del Fobaproa. A través de redes sociales se difunden los nombres de los priistas que aprobaron la primera legalización de la deuda bancaria, y de otras empresas de miembros de la iniciativa privada afines al Gobierno. El caso es que entre los nombres figuran Braulio Fernández (+), el ex gobernador Enrique Martínez, y Jorge Galo Medina Torres. Pero también Javier Guerrero, antes priista ahora fiel seguidor de Andrés Manuel López Obrador, y actualmente funcionario del IMSS a nivel nacional.

IV. IMPUESTO POR AVIÓN

Que hay un senador coahuilense a quien el dinero no le quita el sueño, para que mejor entienda, los pesos y centavos no suelen ser su preocupación, para nada, bueno, pero sólo que no se trate del pago de impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bien dicen que uno de los terrores nocturnos más temidos para algunos millonarios es también el SAT y este parece ser el tormento del funcionario en cuestión, a quien no hay influencia que lo salve de pagar un millón de pesos de impuestos que debe por uno de sus aviones. Adivine de quién se trata. Es fácil.

V. AL FRENTE

Que la actual encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) en Coahuila, Liliana Aguilar Tijerina, lo más seguro es que siga al frente de la dependencia. La funcionaria federal hace unos días presentó y acreditó un examen del servicio profesional de carrera, y el resultado -dicen-, fue sobresaliente. El examen constó de conocimientos técnicos, precisamente sobre el área que maneja, que es el desarrollo urbano tanto en el campo como en las zonas urbanas. El caso es que la experiencia laboral también cuenta y tiene una trayectoria que sigue ampliándose.

VI. LOS RECONOCEN

Los profes de Coahuila y del país recibieron un reconocimiento de su sindicato, el SNTE de Alfonso Cepeda. De manera simultánea se develaron placas en diferentes lugares, entre estos Saltillo, para honrar al magisterio, que durante la pandemia demostró trabajo y solidaridad. Las clases nunca se suspendieron, y si bien las aulas estuvieron vacías, los profes rescataron el ciclo escolar pasado.

VII. JUSTICIA ABIERTA

La justicia abierta en Coahuila: ¿discurso o realidad? El planteamiento debe tener muchas opiniones, y como dicen, cada quien habla como le va en la feria. Sin embargo, la oración inicial se trata de un evento del Observatorio Internacional de Derechos Humanos, y quienes participarán en exponer sobre el tema son académicos. De acuerdo con la convocatoria para el evento, los responsables científicos son Irene Spigno, actual directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y José Antonio Estrada. Además participan en el evento el ICAI de Luis González, y el evento se transmitirá por las redes sociales del INAI. Interesante el tema, veremos.

VIII. ANDA ACTIVA

Tere Romo fue activa en los tribunales porque perdió la regiduría en el Cabildo de Saltillo, y eso se lo debe en gran parte a su enemistad con Chuy de León. La actual regidora se lanzó como candidata a la alcaldía no obstante que sabía que no tenía las simpatías de la dirigencia de su partido, se impuso, pero la dejaron fuera de todo cargo posterior y anda ahora de tribunal en tribunal.

IX. CONTAGIOS ESCOLARES

Alegres o no, estas son cifras oficiales que tiene la Secretaría de Educación de Higinio González respecto a los casos positivos de COVID-19 en las escuelas de la entidad: de 200 mil alumnos que regresaron sólo hay 10 casos confirmados -incluidos maestros-. Además hay 30 personas en observación por ser sospechosas, pero ojo, aquí sólo se considera el sistema oficial del nivel básico, es decir, están fuera los colegios privados, así como preparatorias y universidades. De cualquier forma del universo de alumnos que regresó, la cantidad es baja. Aún así los profesores siguen luchando para que les apliquen un refuerzo en su esquema de vacunación.