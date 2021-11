POLITICÓN: REMOCIÓN

I. REMOCIÓN

Luego de varios años de representar al Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Narro ante la Junta de Gobierno de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, Roxana Cuevas, la otrora influyente diputada doméstica del PRI fue removida de ese encargo. En su lugar llegó Alicia Gaona Cerda. Dicen las malas lenguas que Roxana fue “grillada” a más no poder, acusándola que de plano no defendía los intereses de los académicos ante la DIPETRE, por lo que se le retiró la responsabilidad y se optó por “sangre nueva”.

II. PRÉSTAMOS

Que en la Narro, la prestación en la que se le permite a los trabajadores solicitar un préstamo de hasta medio millón de pesos a plazos de 5, 3 y 2 años ha sido un estacazo a las finanzas buitres. La cuestión es que esto ha emproblemado el pago de aguinaldos entre la base trabajadora, tanto de la administrativa como de la docente. Ya en anteriores administraciones los rectores se han metido en broncas para completar el pago de esta prestación y para este año todo indica que se repetirá.

III. PATITO

Representantes de organismos de la iniciativa privada de Torreón denunciaron que la pintura que se aplicó en calles, canchas deportivas y demás equipo municipal, es de ínfima calidad, o como dijo aquel, salió “patito” al grado que la pintada no duró ni dos meses. Esto no tuviera mayor importancia, solo que las empresas donde se compraron estos productos son relacionadas con familiares del todavía alcalde Jorge Zermeño y de Antonio Loera, jefe de Servicios Municipales. Por cierto, dicen en la Comarca Lagunera que Loera se convirtió en próspero empresario en cuatro años.

IV. DESAGUISADO

Bastante escándalo en Torreón, más que la derrota de Santos en los cuartos de final del futbol mexicano, ha generado un supuesto escrito del comandante de Bomberos, Francisco Martínez, en el que pasa la charola entre los ciudadanos para pedirles cooperación y poder celebrar la posada de sus pupilos. El Secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara, aclaró que no se puede pedir dinero a la gente, por lo que entonces alguien deberá pagar los platos rotos por tan tremendo desaguisado.

V. ACUERDO I

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un acuerdo en el cual todas las obras del gobierno federal se aprueben de manera automática en cualquier proyecto de obra pública que el Gobierno de México considere “de interés público y seguridad nacional”. Esto sería de gran importancia precisamente para el proyecto presidencial Agua Saludable para la Laguna que tiene por lo menos unos nueve amparos, si es que es cierto que algunos de los ejidatarios ya retiraron las peticiones de protección de la justicia federal, porque si no, serían muchos más los recursos.

VI. ACUERDO II

Y es que es un hecho de que esta obra, en la que se invertirían algo así como 10 mil millones de pesos y que fue prometida por el inquilino de Palacio Nacional, no ha podido arrancar motores por los dichosos amparos de los hombres del campo. Sin embargo, hay que esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la demanda interpuesta por los senadores del PAN y de una vez hallar la salida en este vericueto legal. Hay confianza en que el proyecto finalmente será realidad.

VII. AGUINALDOS

Los canacintros, que timonea José Antonio Lazcano en la Región Sureste, ya han empezado a repartir parte de los aguinaldos entre sus trabajadores, y lo han hecho no importando que tengan que obtener los recursos de sus mismas utilidades, o incluso, con esquemas de financiamiento. Eso sí, Lazcano también recordó a los empleados a gastar el dinero con prudencia. Por lo pronto, el líder ipeco conminó a la población, en el marco de las fiestas navideñas y de fin de año, a no organizar reuniones masivas para no alentar una cuarta ola de COVID-19 que ya se cierne.

VIII. ASOCIACIÓN

Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda, se apersonó en Saltillo para atestiguar la constitución formal de la “Asociación DH” presidida por Magdalena López Valdez y que tiene el objetivo de aglutinar a los profesionales de los derechos humanos. La tirada es que la Asociación DH no solo integre a juristas, sino a especialistas de todas las áreas afines de los derechos humanos, como psicólogos, médicos, trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos, entre otros.

IX. PROCEDENCIA

En la sesión de hoy, el IEC, que comanda Gabriela de León, oootra vez analizará la procedencia constitucional y legal de la renovación de la dirigencia estatal de la Unidad Democrática de Coahuila, en la que Emilio de Hoyos le pasó la estafeta a Evaristo Lenin Pérez. El asunto tiene que ver de alguna manera con el entrampado caso de la pérdida de registro del partido naranja y, dicen los que saben, que al menos en esta instancia la dirigencia udecista será declarada como legal, pero aún falta que se defina si gana la partida final y conserva su estatus como partido estatal.