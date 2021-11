POLITICÓN: REMODELACIÓN

I. REMODELACIÓN

Que a Fernando Orozco, alcalde electo de Parras de la Fuente, no le gusta del todo el Palacio Municipal. Todavía no asume, pero dicen los que saben que ya prepara adecuaciones a las oficinas. Cuentan que hace unos días Orozco envió a personas de confianza a tomar medidas y fotografías de los interiores del edificio, porque planea hacer una redistribución para sentirse a gusto, como si ya pensara incluso en la reelección. Todo mundo anda tomando con cautela la actitud de alcalde electo, porque Parras viene de una serie de alcaldes chatarra y otro más ya no se soportaría.

II. ANDA REBELDE

El que anda muy rebelde y pronto le van a dar su coscorrón desde Palacio Nacional es Dante Delgado, el líder moral de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y para variar, también ex priista, dice que no es golpista, pero quiere que el presidente Andrés Manuel López Obrador asuma a cabalidad su mandato. Le exige a AMLO que cumpla con todas sus responsabilidades, porque basta de culpar al pasado sin poner atención en el presente. Esto llama la atención porque MC es la única llave que le falta a la 4T en la Cámara de Diputados para lograr lo que quiera.

III. HAY QUEJAS

¿Qué tanto valor le brinda una autoridad como la Comisión de Derechos Humanos, de Hugo Morales, y la Pronnif, de Leticia Sánchez, a las declaraciones de un menor de edad? La pregunta viene a cuento porque hay muchas quejas de la Casa Hogar en la cual se lleva a los menores cuando están en proceso ante la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia. Ahí también tendrá que estar atento Roberto Cárdenas, director del DIF Coahuila, porque hay situaciones que nomás no cuadran entre los dichos y los hechos en el protocolo de cuidado y estabilidad emocional de los menores.

IV. LOS MOTORES DE COAHUILA

Los municipios de Ramos Arizpe de Chema Morales, Arteaga de Everardo Durán, y Saltillo de Manolo Jiménez, todos de la región Sureste, y Torreón de Jorge Zermeño, se han convertido en el motor en la generación de empleo en Coahuila, no obstante la pandemia de COVID-19. El municipio que más empleo generado lleva es Ramos. Las condiciones de este municipio son totalmente industriales y ahí están llegando las nuevas inversiones. Por razones de crecimiento en Saltillo la llegada de nuevas empresas es más pausada, pero mantienen un ritmo ascendente.

V. SIN DINERO

Si bien es cierto que la expectativa de obra pública para Coahuila por parte del Gobierno Federal es casi nula, lo que preocupa es cuánto enviarán al Centro SCT, donde manda Juan Pablo Martín del Campo, para mantenimiento de las carreteras. Se definió que al proyecto de la carretera a Zacatecas le disminuyeron algunos millones de pesos, pero aún así hay suficiente para continuar con la ampliación. Coahuila es la entidad con el más bajo presupuesto para mantenimiento de carreteras desde hace varios años, y eso queda en evidencia cuando se transita por ellas.

VI. SERÁ DECEPCIONANTE

En este noviembre los profesores de educación básica, sobre todo primaria, han estado muy activos -aunque salen con miedo por la vacuna que les pusieron-, y acuden a cumplir con sus obligaciones. Están en la etapa de pruebas a los niños, pero anticipan a la nueva secretaria de Educación, María del Carmen Ruiz Esparza, que se van a llevar una decepción con los resultados. Por ejemplo, en lo que se refiere al entendimiento de la lectura los niños están mal, pero en matemáticas y otras asignaturas definitivamente se requiere de un reforzamiento. Consecuencias de la pandemia.

VII. CADA UNO POR SU LADO

Después de la llamada Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, cuyo anfitrión fue Jesús Homero Flores, aquí en Saltillo, lo que se puede concluir es que falta un largo camino. Aunque existe un Sistema Nacional Anticorrupción, cada entidad jala por su lado. Pero además a nivel nacional no hay quien lleve la batuta y logre imponerse para homologar protocolos y leyes. No se trata de castigar por montones, sino de avanzar en varios ejes, uno de ellos, quizás el más importante, es meterle en la cabeza a los mexicanos la cultura de la anticorrupción.

VIII. SIN VISIÓN

Si realmente el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador fuera el correcto no habría fuga de capitales, empresas reculando en inversiones y otras muchas más retrasando su llegada a México. No es sólo la Reforma Eléctrica, y darle para atrás a una gran parte de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, sino es en realidad un proyecto sin pies ni cabeza, el cual no garantiza el estado de derecho. Tampoco hay garantía de crecimiento, y mucho menos, en un corto plazo de una estabilidad política y social. La 4T está cocinando un cóctel explosivo. Al tiempo.