POLITICÓN: RUMBO A LA TRAICIÓN

I. RUMBO A LA TRAICIÓN

¡Abran sus apuestas! Si a Morena y sus aliados PT y PVEM les faltan 56 votos para aprobar la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo hay una fórmula: la traición. Y para allá vamos. La Alianza Opositora conformada por el PAN, PRI y PRD cuenta con 199 legisladores federales que están “unidos”. Entre los dos grupos, el de Morena y sus aliados y la Alianza Opositora, sólo queda en medio y sin definirse el grupo de Movimiento Ciudadano, pero sólo cuenta con 23 diputados federales. Seguirán faltando 33 votos. ¿Quién traicionará a la Alianza Opositora? Esa es la pregunta que está en el aire.

II. HORA DE DEFINIRSE

Con la idea de que el PAN está firme en no darle ni un voto a la Reforma Eléctrica de AMLO, Chuy de León, todavía dirigente estatal de los azules en Coahuila, llamó a los tricolores -sobre todo su dirigente nacional “Alito” Moreno-, a definirse. Que no empiecen a dorar la píldora. Para nadie es un secreto que hay vulnerables tanto en el PRI como el PAN, y que van a ser moneda de cambio, pero si no son congruentes aquí los señalaremos.

III. PAQUETES

A más tardar el 15 de octubre próximo los municipios de Coahuila deberán presentar al Congreso, de Lalo Olmos, su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. En los ingresos va implícita la Tabla de Valores de Suelo y Construcción. Además hay una normativa emitida por la Auditoría Superior del Estado, de Armando Plata, que debe cumplirse. Recientemente Lupita Oyervides, coordinadora de la Comisión de Hacienda, citó a los 38 municipios para impartir un taller sobre la conformación del próximo paquete económico de cada ayuntamiento. Lo complejo del asunto es que la administración actual diseña la recaudación y el gasto de la siguiente.

IV. DESISTIMIENTO

Que este día el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y su homólogo de Durango, José Rosas, van a estar en la firma del desistimiento del amparo de la Asociación Civil Pro Defensa del Nazas, para darle vía libre al proyecto Agua Saludable para La Laguna. Con esto queda oficialmente sin recursos legales interpuestos el proyecto, y el presidente López Obrador llegará el viernes a esa región para confirmar la inversión de los 2 mil 300 millones de pesos.

V. DINERO PARA LA JUSTICIA

Hace algunas semanas el presidente del Poder Judicial en Coahuila, magistrado Miguel Mery, exponía sobre la afectación en el presupuesto, por el impacto que sufren las entidades cuando no les llega completo lo que les toca. Además hizo notar algo muy cierto, y que los legisladores han perdido de vista: no hay en todo el Presupuesto Federal dinero etiquetado exclusivo para proyectos, fortalecimiento o cualquier otro fin, que vaya directo a los poderes judiciales. Ayer Mery pidió la creación de un fondo nacional que apoye a los tribunales de justicia en los estados, porque existe la necesidad de infraestructura, mobiliario y nueva tecnología, entre un largo etcétera.

VI. CAMBIOS

“Alito” Moreno realizó varios cambios en el PRI Nacional, pero se mantiene en la Secretaría General, la diputada Carolina Viggiano. Llama la atención porque prácticamente se renovó el Comité -se integró a ex gobernadores- y pocos lograron pasar el corte. Para nadie es un secreto que a pesar de los tiempos difíciles en Hidalgo, Viggiano es una de las principales tiradoras a la silla del Palacio de Gobierno.

VII. SEGUIMIENTO

Al Congreso Estatal llegó un atento oficio de Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, quien ostenta el cargo de Auditor Especial de Seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En ese oficio viene el estado de los trámites y las acciones realizadas por la ASF, ahora de David Colmenares, en el período de 2012 al 2020, es decir, la anterior y la actual administración estatal, así como varias de municipios. Por lógica de trámite el documento debe ir a parar a la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública, de Edna Dávalos. Dicen los legisladores de oposición que ojalá tenga tiempo de revisar el oficio y pueda dar puntual seguimiento al tema.

VIII. QUEJAS LAGUNERAS

Hay quejas de laguneros en contra del Instituto Nacional de Derechos de Autor. Cuentan que hay cuatro líneas disponibles para hacer trámites y consultas, pero ninguna tiene atención personalizada, sólo un menú que no resuelve las dudas de los creadores. Uno de los afectados es Rodolfo Esparza, quien tiene canciones que ahora interpretan reconocidos artistas. Es una impotencia tremenda.

IX. INICIAN ENTREVISTAS

El INE, de Lorenzo Córdova, inició con la entrevista de quienes se integrarán como presidentes y consejeros en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que en cristiano quiere decir los institutos o comisiones electorales de los estados. En el caso de Coahuila hay una lista de 12 mujeres e igual número de hombres que pasaron las etapas de ensayo y la valoración curricular. Ahora toca a los consejeros del INE definir el perfil ideal para ocupar las vacantes que habrá en el Instituto Electoral, de Gabriela de León. En la lista de mujeres está gente que siempre ha aspirado como Leticia Bravo y Patricia Yeverino, además de la secretaria particular de la presidenta del IEC, Mónica Jiménez.