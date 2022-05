POLITICÓN: ¿SACRIFICA?

I. ¿SACRIFICA?

A quien algunos ven más como un freno para el crecimiento de la empresa en la cual labora es a César Isidro Muñoz de Hoyos, también presidente de la Canacintra de Piedras Negras. Cuentan los que saben que al titular de Relaciones Públicas y Comunicación de Constellation Brands muy poco le interesa la continuidad de la multinacional. ¿El motivo? Quiere ser alcalde de Piedras Negras y gran parte de su tiempo y energía lo dedica a ese objetivo. No por nada lleva tres períodos consecutivos en la Canacintra, cámara a la que llegó desde enero del año 2020. Por eso dicen que sacrifica el crecimiento de la transnacional en el estado por crear sus propios conflictos, los cuales puede resolver para quedar bien.

II. TRANSPORTE DE PERSONAL

¿A los cuántos accidentes se llama a cuentas al transporte de personal? La pregunta viene a cuento porque en los últimos meses son estos autobuses los que han protagonizado los más fuertes accidentes en la ciudad. La Comisaría, de Federico Fernández, ya debe tomar cartas en el asunto antes de que el agua llegue al río. De paso, que Rodolfo Navarro, subsecretario de Transporte, le dé una revisada a la capacitación de los choferes. ¿O no?

III. TOMA Y DACA

Comentábamos en este mismo espacio del revés que le dio Morena a sus fundadores en Coahuila, específicamente: Guadalupe Céspedes, Raúl Yeverino y Luis Lauro Saucedo, entre otros, al suspenderles los derechos partidistas por un año, cuando lo que hacían era no dejar que los “arribistas” les arrebataran el partido. Sale a la luz que al parecer todo fue una revancha de Miroslava Sánchez y su gente. En 2021, Yeverino, denunció a Sánchez, ex presidenta del partido, por declaraciones contra Morena y por hacer una asamblea extraordinaria sin apegarse a los estatutos. Para no hacer el cuento largo, a Miroslava no la castigaron, aunque sí dejaron sin efectos los acuerdos de la asamblea fantasma.

IV. OCUPADOS EN DURANGO

Hablando del partido en el Poder Federal, toda la gente de Morena -encabezada por el mexiquense Tanech Sánchez, el dirigente del partido, Diego del Bosque y Antonio Attolini- anda muy ocupada en Durango, y a Coahuila le puso una pausa. Sólo se reactivan cuando es la campaña disfrazada, digo, las juntas informativas.

V. BLANDENGUES

Ni la Fiscalía General, de Gerardo Márquez, ni la Secretaría de Salud, del cirujano Roberto Bernal, quieren soltar prenda sobre el regreso, ¡por fin!, de los aparatos que le habían robado -sí, no se puede llamar de otra manera- a la administración estatal, y que iban a ser destinados al Hospital Oncológico y al Materno Infantil. El equipo, bastante incompleto, dañado y ya casi obsoleto por los años que han pasado, estaba en una bodega en Saltillo. El caso es que ni la FGE ni Salud dicen el estatus de la investigación, si hay o no sancionados, involucrados, mínimo presuntos responsables del daño al erario. Por eso a algunos les queda la percepción de corrupción e impunidad. ¿Será?

VI. ESCÁNDALO

En La Laguna se desató un escándalo, aunque no involucra por lo pronto a servidores públicos, sino al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Comarca, Daniel “N” -porque ahora es presunto-. Resulta que el escándalo tiene que ver con propuestas vía redes a una menor de edad. Los ingenieros están pensando en abandonar el gremio o retirar la dirigencia a la persona señalada.

VII. NO PESCAN NOVIO

Con la novedad que también médicos coahuilenses desaprueban la contratación de médicos cubanos por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahí una simple postura que no daña a nadie, sólo es la opinión de un grupo de profesionales. Pero sepan que Yeidckol Polevnsky, la ex presidenta de Morena -y antes priista de hueso colorado que coqueteaba con el PAN-, dijo que la postura es clasista y racista, pero no se midió al hablar mal de las mujeres: “muchas hay que van para allá a ver si pescan novio, pero cuando no las voltean ni a ver, es ahí como que le agarran coraje a Cuba”.

VIII. MUY FIFÍS

Marina Vitela, la candidata de Morena en Durango, culpó al aliancista Esteban Villegas de su desgracia: el reportaje en el cual se exhibe a la familia de la ex alcaldesa de Gómez Palacio con triangulación de contratos, viajes a Europa y hasta compra de diamantes. Para ser de Morena andan muy fifís, como dice AMLO.

IX. LOS DOS TAPADOS

Mejor ya ni le muevan los dirigentes magisteriales de Coahuila, entiéndase las secciones 38 y 5 del SNTE. Dicen los que saben que el coahuilense Alfonso Cepeda, como parte del acuerdo para salvar su pellejo y seguir con la impunidad a flor de piel, entregó a su nuevo patrón de la 4T las dos secciones sindicales. Por eso uno de los calefactos del partido oficial anda metiendo las manos. Aquí lo que está deteniendo el asunto es la maniobra que harán para deshacerse de los actuales líderes y quienes les soplan al oído. Se entiende que no puede ser de inmediato, y que más bien será un golpe poco antes de arrancar el proceso electoral. ¿Será?