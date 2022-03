POLITICÓN: SALIÓ EL PEINE

I. SALIÓ EL PEINE

Empieza a salir el peine en el tema del incendio de la Pinalosa de Arteaga. De acuerdo con el alcalde Ramiro Durán, hay gente de Nuevo León interesada en desarrollar fraccionamientos en esta y otras áreas boscosas. Aunque el alcalde ha dicho que no darán permisos, algunos fueron otorgados desde la administración de su tío Everardo Durán, e incluso gente que tiene dentro del Ayuntamiento actual resultó beneficiada con esos permisos para fraccionamientos campestres. Entre más desarrollos existan y menos regulación se tenga, el potencial de incendios forestales crece.

II. LENTO, PERO SIN FRENO

Pero no obstante el creciente número de fraccionamiento, cabañas y venta de lotes en el municipio de Arteaga de Ramiro Durán, ninguna autoridad dice esta boca es mía. En la regulación del desarrollo deben converger los tres órdenes de gobierno. Eglantina Canales, por ejemplo, tiene toda la vida en el área del medio ambiente y no ha propuesto nada para detener una deforestación lenta, pero sin freno.

III. TIRO POR LA CULATA

Que el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, médico de profesión, se quiso adornar con los maderenses al dar a conocer que se reactivó la construcción del nuevo edificio para la Presidencia Municipal. El caso es que nunca pensó cómo reaccionaría la población cuando lo dio a conocer en redes sociales. La mayoría pidió que los recursos, incluso el “cascarón” del edificio -que es lo que llevan hasta el momento- se destine mejor a una nueva clínica, porque el IMSS es insuficiente en este municipio. La queja generalizada es que los servicios de salud no dan abasto para toda la población. El alcalde hizo mutis.

IV. NUEVOS POLICÍAS

Para mantener la seguridad, en Ramos Arizpe, de Chema Morales, abrieron la convocatoria para capacitar a nuevos policías. Se requieren al menos 40 nuevos agentes, pues hay que recordar que existen proyectos importantes en puerta como la Policía Industrial. El atractivo que le ven quienes ya se registraron es que el sueldo es de 15 mil pesos libre de polvo y paja, más prestaciones.

V. LLUEVEN AMPAROS

En los juzgados federales se incrementó el trabajo porque ex funcionarios de la administración de Jorge Zermeño están tramitando amparos. Después de la primera detención por el irregular manejo de los recursos públicos -advertido muchas veces por la Auditoría Superior, de Armando Plata-, los ex funcionarios municipales empezaron a visitar despachos de abogados y otros de una vez pidieron la tramitación de un salvoconducto a través del amparo. En la mira están quienes ocuparon la tesorería: Mayela Ramírez y Hernán Sirgo, además de Antonio Zamarrón, vocero de Zermeño, quien también anda preocupado.

VI. NO CUAJÓ

A Samuel García no le está cuajando del todo haber metido a “El Bronco” Jaime Rodríguez a la cárcel. El efecto que se esperaba no resultó: las críticas de los neoloneses siguen, pero no por defender al ex gobernador, sino porque en el estado hay inseguridad, falta de agua, incremento en tarifas y hasta el capricho de darle prioridad a redactar una nueva Constitución, en medio del caos.

VII. TODOS CALLAN

Ni Reyes Flores, ni nadie más en la delegación de la Secretaría de Bienestar, quisieron entrarle a dar una explicación sobre el contrato millonario de material de limpieza, entregado de manera directa a un particular en Saltillo. Se supone que el contrato es para que se entreguen productos a los Bancos del Bienestar. Quizás sea parte de un programa social, porque 196 millones de pesos en cloro, pinol, papel higiénico, escobas, trapeadores y demás cosas que se puedan usar para mantener relucientes las oficinas, es mucho dinero. Hay municipios en Coahuila que ni siquiera alcanzan esa cantidad en su presupuesto anual, nomás para que se dé una idea.

VIII. DESVIADO

A quien dicen no se le ven ganas de entrarle al proyecto de sucesión gubernamental, prácticamente definido en Coahuila, es a Samuel Rodríguez. El ex presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Estatal está volteando para otro lado en eso de ver a los gallos priistas. ¿Qué pasa si un priista está equivocado al no dar el apoyo al proyecto de ir unidos con un solo candidato?

IX. ATAQUES

Ahora que está más cerca la consulta por la Revocación de Mandato arrecian los ataques contra consejeros del INE, particularmente contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Pero hay académicos y politólogos que están enviando vídeos en redes sociales explicando de qué se trata el ejercicio dizque democrático. La coincidencia es que dicen que la Revocación de Mandato es en realidad algo planeado por la 4T para fortalecer al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con estadística se llega a la conclusión que ir a votar en contra, lejos de cumplir el deseo de sacar a AMLO de Palacio, lo fortalecerá. Ya es decisión de cada quien si acude o no a emitir su voto.