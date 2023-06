POLITICÓN: Saltillo, drástica solución al tráfico vehicular

I. EN LLAMAS

Aunque el verano del 2022 dejó lecciones claras sobre la necesidad de mejorar el servicio de los sistemas municipales de agua potable, las autoridades no aprendieron nada y por ello, la inusual ola de calor de este año está generando crisis como la que se vive en Matamoros, Coahuila, donde las protestas de la población, que desde hace un mes padece la escasez del líquido, ya generaron enfrentamientos con las fuerzas policiales al mando de Miguel Ángel Ramírez López. La situación en ese municipio de la Comarca Lagunera, nos dicen, está literalmente que arde, pero al alcalde, por lo que se ve, solamente se le ocurre lanzar a la policía contra los quejosos.

II. REPROCHES

La crítica situación en Matamoros se debería a que −presumiblemente por falta de mantenimiento− el SIMAS, que dirige Servando Zárate Muñoz, está registrando desperfectos generalizados en las bombas que garantizan la extracción y distribución de agua a la población. Y por si eso fuera poco, la zona está padeciendo apagones todos los días −a veces varios al día− y eso agrava aún más el impacto de la ola de calor. “Pero como ya ganaron, ya se olvidaron”, es el coro con el que reclaman miles de matamorenses.

III. OJO CRÍTICO

Interesante postura asumió el consejero electoral Óscar Rodríguez durante la más reciente sesión pública del IEC, en la cual todo mundo festinó y alabó el hecho de que las elecciones “hayan salido tan bien”. Aunque el consejero no contradijo a sus compañeros, sí realizó un apunte infrecuente en el servicio público: hay que ser autocríticos, dijo, y revisar aquello que no salió tan bien para que no vuelva a ocurrir. Porque la campaña de promoción al voto, la ciberseguridad, la innovación institucional, la instalación de cámaras o la planeación presupuestal, puntualizó, no fueron precisamente cosas para presumir.

IV. SIN PRETEXTOS

Más aún: el consejero Rodríguez dijo que en estos y otros temas lo que caracterizó al organismo que encabeza Rodrigo Paredes fueron “los bomberazos”, es decir, el andar haciendo las cosas al cuarto para las doce, lo cual resulta injustificable porque, si algo se sabe con años de anticipación, es justamente la fecha de las elecciones. Pero, según señaló Rodríguez, para la Presidencia del IEC fue más importante despedir gente que atender con diligencia sus responsabilidades.

V. AUSENCIA

Ahora que todo es festejo en los terrenos del PRI, los observadores no han podido dejar de notar la escasa presencia pública de Rodrigo “Rigo” Fuentes quien, al menos en teoría, sigue siendo el mandamás del expartidazo en Coahuila. ¿Por qué hace varias semanas −incluso antes de concluir las campañas− que casi no se le ve al lagunero? Los que presumen de siempre traer los pelos de la burra en la mano aseguran que la razón es la que suele haber detrás de los gestos políticos: Fuentes cometió algunos “errores de fondo” durante la campaña y ahora paga el costo de ellos.

VI. OSADÍA

A propósito del comentario que se publicó ayer en este espacio, señalando que lo interesante detrás del pleito de los hermanos Carlos y Jorge Abdala Serna es la operación de connotados notarios, nos comentan que circula en chats de fedatarios la “exigencia” de que se publiquen nombres. Pícaros integrantes de tales chats acotan, al comentar sobre la autoría de la “petición”, que sin duda hay audacia en quienes le atizan al fuego a sabiendas de que serían sus nombres los primeros en aparecer. ¿Será?

VII. CAMALEÓN

Que será el equipo de la corcholata favorita de Palacio, Claudia Sheinbaum, el que reciba en su seno a Gerardo Berlanga Gotés, tras su renuncia a la posición que ostentaba en el Gobierno de Coahuila. ¿Y por qué cambia de camiseta el lagunero? Los que conocen bien su historia dicen que a nadie debe extrañar lo ocurrido, pues en eso de saltar del barco cuando identifica una más lucrativa... ¡perdón! atractiva oportunidad, Berlanga es especialista. Lo divertido del asunto, nos comentan, será ver cómo lo reciben en las filas de Morena quienes, como Rodolfo Walss eran, hasta hace 15 minutos, sus más fieros detractores.

VIII. BAJAN LA CORTINA

De último minuto y, al parecer como último recurso, la SEDU de Francisco Saracho y la Secretaría de Salud de Roberto Bernal decidieron suspender las clases presenciales y enviar a los alumnos de educación básica a las clases a distancia −what ever that means−. La pregunta es, ¿y cómo le hacen las madres y padres que trabajan y no tenían previsto quedarse con sus hijos en casa desde ahora?

IX. ¡EUREKA!

Dicen los enterados que el equipo de Chema Fraustro está considerando seriamente palomear una solución drástica para el problema del tráfico citadino que, como cualquiera puede atestiguar, a todas horas se encuentra ya en “hora pico”. ¿Construirán un segundo piso en las principales arterias?, ¿multiplicarán los pasos a desnivel?, ¿ampliarán vías? Nada de eso: la solución que barajan es de aplicación casi instantánea y tiene un costo muy bajo: crear un par vial con los bulevares V. Carranza e Isidro López, es decir, volver ambas vías de un solo sentido. Habrá que estar atentos al resultado del análisis. Por lo pronto, la opción no suena mal...