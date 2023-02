POLITICÓN: Se acaba el tiempo para definir topes de campaña y precampaña

I. LOS ALIADOS

A más tardar mañana, se nos asegura, la candidatura de Manolo Jiménez quedará oficializada en los tres partidos que acudirán a registrarle, la última semana de marzo, ante el IEC, de Rodrigo Paredes. El primero en declararlo su candidato fue el PRI, tras concluir el cómputo de los votos emitidos durante su elección interna de hace una semana; al día siguiente, el PRD de Mary Telma Guajardo hizo lo propio a través de su Dirección Estatal Ejecutiva y ahora toca el turno a la Comisión Permanente Nacional del PAN, para ratificar la decisión que a nivel local ya tomaron las huestes de Elisa Maldonado. La dirigencia albiazul coahuilense está presionando a su líder nacional, Marko Cortés, para que no aplacen la decisión más allá de este lunes y así concentrarse en lo que falta: bordar fino para que la selección de sus cinco abanderados a las diputaciones locales no se convierta en una guerra intestina que termine por destruir lo que en materia de unidad interna han logrado, quién lo iba a decir, gracias a que ahora tienen como su candidato a gobernador... ¡a un priista!

II. LOS MORENOS

Donde la unidad es una especie de tierra mítica que solo existe en las fantasías de los ingenuos es en el partido de moda. Y es que nada más no parece haber modo de que las tribus internas -mecanismo de organización que, por cierto, Morena heredó del PRD- encuentren un punto medio en el cual puedan coincidir: todos quieren todo y por eso corren el riesgo de terminar quedándose con nada. Según los enterados, la batalla que se avecina por las candidaturas a las diputaciones locales va a estar de pronóstico reservado, pues todo mundo está en este momento en el proceso de juntar piedras y construir trincheras, pues solo en una cosa están todos de acuerdo: las 16 cachuchas disponibles son insuficientes para el ejército de cabezas que quieren calzárselas. Así pues, los grupos que encabezan Luis Fernando Salazar, Reyes Flores Hurtado y hasta -¡agárrese bien!- Yamille Mtanous, se preparan para pelear con todo por las nominaciones. Cómo estará la cosa que hay quienes dicen que el que menos posibilidades tiene de convertir a sus allegados en candidatos es... ¡Armando Guadiana!

III. LOS REBELDES

La quiniela más comentada del período denominado “intercampañas” es la que pregunta si a Ricardo Mejía lo “van a bajar” o no de la candidatura petista a través de una sentencia que le ordene al IEC negarle el registro cuando acuda a solicitar su inscripción en la contienda. Quienes tienen acceso a las mesas de más alto nivel -esas donde se dibujan las jugadas estratégicas sobre el pizarrón electoral- dicen que municiones sobran para torpedear las intenciones del neopetista, pero que no necesariamente se le va a soplar mucho a ese fogón porque, al final de cuentas, no está nada mal -para quien encabeza la competencia, desde luego- que el campo de batalla donde se libren las peleas más intensas sea el de la lucha por el segundo lugar. Porque aún cuando parece claro que el aspirante morenista está perdiendo votos -mismos que están siendo cosechados por “El Tigre”-, los que le saben a eso de la alquimia electoral dicen que tras las sumas y las restas lo único que ocurre es que la distancia con el puntero se ensancha. Usted, ¿en qué lado colocaría su apuesta?

IV. EL RESTO

Al final, aseguran los enterados, sí habrá una mujer en la boleta de la elección de Gobernador en Coahuila y llegará a ese lugar de la mano de Alfonso Danao de la Peña, concesionario... ¡perdón!, dirigente estatal del Movimiento Ciudadano. ¿Y quién es esa mujer que saltará a la cancha con la casaca naranja? Pues ahí está el problemita: que todavía no la encuentran pese a que, juran y perjuran, sí le han echado ganitas al proceso de reclutamiento y selección. No ha faltado quien les recomiende la contratación de un “head hunter” que, en una de esas, les consigue un garbanzo de a libra que les ayude a recuperar el tiempo que han perdido hasta ahora... igualito que sus colegas del Partido Verde en donde nadie parece darse por enterado que hay un proceso electoral en marcha y, lejos de ponerse a buscar los ocho prospectos que necesitan para postular como candidatos a diputados, nada más preguntan por la cantidad de recursos que les van a asignar para “hacer promoción”. Al ritmo que van, dicen algunos, MC va camino a seguir donde está, es decir, sin representación en el Congreso, y el Verde va que vuela a perderla.

V. LAS REGLAS

Al INE, de Lorenzo Córdova, se le acabó el tiempo para ignorar lo que está ocurriendo en Coahuila debido a la presunta “ambigüedad” en que quedó el proceso local, a raíz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional la reforma electoral aprobada en septiembre pasado por las huestes de Lalo Olmos. Y es que de aquí al 22 de marzo debe desahogar el procedimiento de fiscalización de las precampañas, es decir, debe decidir si los partidos y sus precandidatos se ajustaron a los límites de gasto establecidos. La pregunta es: ¿cuál límite de gasto? ¿El que establece la norma “revivificada” por la Corte de Norma Piña o la que determina la regla declarada inconstitucional pero que en el IEC algunas voces insisten en mantener vigente? Hay quienes creen que en la capital de los temblores se va a tomar una decisión “salomónica”, es decir, fiscalizar las precampañas con un tope y las campañas con otro, pero también hay quienes opinan que eso no es posible e incluso nos coloca en el riesgo de que el proceso electoral se anule. Habrá que estar muy pendientes.