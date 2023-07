POLITICÓN: Se alborotan los panistas coahuilenses con el repunte de Xóchitl Gálvez

I. ¿COBRAN POR PASAR?

Con tono irónico, los automovilistas dicen que si alguien duda de que haya vigilancia de las autoridades federales en carreteras, nomás que se den una vuelta por la carretera a Monclova, a la altura de Paredón. Ahí hay un “filtro” de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde, nomás por pasar, hay que pagar cuota. Pero este operativo no está dentro de los solicitados en la mesa de seguridad por Fernando de las Fuentes y el fiscal estatal Gerardo Márquez Guevara, con el fin de acabar con los robos en la carretera Monterrey-Saltillo.

II. ALBOROTADOS

Acá en Coahuila andan muy alborotados los panistas. El repunte explosivo de Xóchitl Gálvez, a nivel nacional -y todo gracias a Andrés Manuel López Obrador-, los trae con nuevos ánimos de participar en el Frente Amplio por México y dicen que desde acá no la van a dejar sola. Además de alguna manera se acomoda lo acordado entre Alejandro Moreno y Marko Cortés, de que el candidato presidencial sería definido por el PAN, toda vez que los priistas llevaron mano en la designación de candidatos en Coahuila y el Edomex.

III. PLAN B

Pero si los azules tienen a Xóchitl Gálvez, algunos priistas -no todos- tienen a Beatriz Paredes. De tal manera que para competirle al tú por tú a los morenos si seleccionan a Claudia Sheinbaum, el Frente tiene dos opciones con perfiles algo similares, pero que de igual manera tienen el común denominador que pueden unir al menos a los simpatizantes de azules, tricolores y amarillos. Beatriz no tiene, por el momento, la misma popularidad de Xóchitl, pero sus discursos siempre lanzan fuego. Veremos si esto le ayuda a subir en las encuestas.

IV. REFORMA EN PUERTA

Que en el segundo piso del Palacio se trabaja en la reforma a la Ley del Notariado. Es continuo el ir y venir de papeles entre las oficinas de Valeriano Valdés y Fernando de las Fuentes, para delinear cómo quedará. El objetivo principal, aunque no se desaprovechará la oportunidad de incluir otros temas, es detener la participación de notarios públicos en los delitos de estafas inmobiliarias. Tienen que ser más pulcros a la hora de dar la fe pública del estado, porque la gente estafada tiene un mal sabor de boca por sus pérdidas.

V. TRABAS

Y todavía en ecos de la elección pasada, la que se queja del trato en el Tribunal Electoral de Coahuila, donde todavía manda Sergio Díaz, es la representante del Partido del Trabajo ante las autoridades electorales, Rosario Anguiano. A decir de la funcionaria partidista en “Tribunalito” se pusieron piedras hasta que se cansaron, para hacerle efectiva la presentación de un recurso jurídico contra la elección de Gobernador. En realidad no había necesidad de que Díaz se esforzara tanto. El resultado a favor de la alianza del PRI, PAN y PRD fue contundente.

VI. SIN CARGO

Si bien Paloma de los Santos publica una y otra vez fotos con Claudia Sheinbaum, y muchos se han quedado con la idea de que es su representante al menos en Acuña, la realidad es otra, según nos cuentan. En el grupo de la ex Jefa de Gobierno de la capital no figura Paloma como coordinadora, sino Maritza López. A De los Santos no la quisieron incluir porque existe el riesgo de que regrese por el camino que llegó, y quiera buscar un cargo por la alianza, como se dice en las filas morenistas. La lealtad no se le da; pregúntenle a Lenin Pérez.

VII. EL TREN PROMETIDO

Por lo que se ve los morenos van a salir –en este proceso interno- con la misma promesa de Armando Guadiana del tren ligero para Saltillo y Ramos Arizpe. Una vez que salió Juan Pablo Martín del Campo de la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no hubo más información sobre la viabilidad del estudio, ni tampoco la empresa, aparentemente coahuilense, interesada en operar el tren. Pero como el tren “vende”, alguna de las corcholatas no tarda en retomar el tema para llamar la atención de los votantes.