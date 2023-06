POLITICÓN: Se va Luis González del ICAI y con él las fallas

I. REGRESAN LOS MORENOS

El que enfrentará un problema complejo, además de incómodo, es el líder de Morena en Coahuila, Diego del Bosque. Los expulsados por apoyar a Ricardo Mejía cuando se mudó al PT −y luego lo rechazó el mismo dirigente nacional rojillo Alberto Anaya− van a volver por sus fueros argumentando que el Tribunal Electoral Federal les restituyó la militancia. De esta manera, Laila Yamille Mtanous, planea retomar la dirigencia del Consejo Estatal e incidir en el próximo proceso electoral en el cual se deberán elegir candidatos a alcaldes, a diputados federales y a senadores de la República. No es cosa menor que Laila regrese a hacerle de nuevo la vida de cuadritos a Diego y compañía. Morena está ahora como el PRD, en sus mejores tiempos.

II. GRUPO PARLAMENTARIO

Otro movimiento que se avizora es en el Congreso Estatal. Francisco Cortez va a reclamar la Coordinación del Grupo Parlamentario guinda, y se asegura que Laura Francisca Aguilar deberá entregarla sin chistar. De esta manera el cierre de la legislatura no será nada negociable para quienes tienen la mayoría. Cortez está firme en su idea de ir contra todo lo que huela a PRI y PAN.

TE PUEDE INTERESAR: Se declararían independientes diputados locales de Coahuila expulsados de Morena

III. RODEADO DE EXPRIISTAS

Si bien Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum acaparan el número de activistas de Morena y otros sectores, lo cierto es que el excanciller está patinando en su arranque de posicionamiento en Coahuila. ¿La razón? Cuentan que la gente de la que se rodeó forma un cóctel altamente explosivo y muchos ya mejor no quieren entrarle al tema de andar en la grilla pre-preelectoral de la elección interna de la 4T. Al menos en la Región Sureste, algunos grupos de jóvenes que simpatizan normalmente con la izquierda y que estuvieron apoyando en las pasadas elecciones, metieron freno de mano cuando la convocatoria para estar con Marcelo emana principalmente de expriistas.

IV. AGUACATE

Otro dato importante relacionado con el carnal Marcelo Ebrard es que su equipo que vino de la Ciudad de México no trae ni sal pa’l aguacate. Están esperanzados a que las reuniones sean sufragadas por el gentil patrocinio −que no pasa por el INE de Guadalupe Taddei− de algunos alborotados ipecos coahuilenses. ¡Ah! Pero eso sí, los enviados de Marcelo no traen para eventitis, pero sí andan tipo ejecutivos con sus viáticos, faltaba más.

TE PUEDE INTERESAR: Tesla traerá 190 empresas a Nuevo León y Coahuila, afirma Ebrard

V. OLVIDADOS

Los que siguen molestos son los integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+, que en un sector encabeza Noé Leonardo Ruiz. Le pidieron al Tribunalito Electoral de Sergio Díaz que resolviera sobre la omisión del Congreso Estatal por dejarlos fuera en la reforma a la Ley Electoral pasada. Pero los magistrados resolvieron que son inexistentes las pretensiones que le reclaman a la actual Legislatura, y que otras peticiones corresponde regularlas al Congreso de la Unión, es decir, diputados federales y senadores. Lo cierto es que se reguló, pero no fue suficiente para garantizar la participación de este grupo en cargos de representación popular, y eso lo dijo hasta el cansancio el consejero del IEC, Óscar Daniel Rodríguez.

VI. SACARLE LA VUELTA

Que Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, hace circo, maroma y teatro para sacarle la vuelta a toparse de frente con los medios de comunicación en la Región Carbonífera. Ha ido a la mina El Pinabete, bueno casi, porque dicen que siempre se queda a muchos metros de distancia de la entrada, y únicamente cita y deja entrar a familiares, pero nada de periodistas. Tiene casi tres años en el cargo y es fecha que no aprende a hablar en público.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen funcionarias estrategia que mantiene a Torreón como ciudad segura

VII. EVALUADOS

Que la nigropetense Norma Treviño sorprendió a propios y extraños como la alcaldesa mejor evaluada a nivel nacional de los ediles priistas, y en el tercer lugar está el torreonense Román Alberto Cepeda, ambos en la encuesta de aprobación ciudadana que hizo la empresa Mitofsky. En Torreón lo que elevó la evaluación de Cepeda fue la seguridad y la generación de empleo con la llegada de nuevas inversiones. En Piedras Negras, cuentan, es un conjunto de factores, más bien relacionados con el crecimiento y desarrollo, porque en seguridad existen algunas fallas que no a todos los ciudadanos tiene contentos, pero además algunos servicios básicos no alcanzan el nivel óptimo, pero así son las encuestas.

VIII. AMENAZA

Sin embargo, el problema principal que enfrenta Piedras Negras de Norma Treviño no es la inseguridad, como en épocas pasadas, pero hay una amenaza latente que puede hacer que todo se venga abajo: la migración. Detrás de este fenómeno internacional y que le toca regular al Gobierno Federal, hay redes de corrupción y, lo más grave, delincuencia organizada, que sin aspavientos consigue lo que quiere.

TE PUEDE INTERESAR: Reducen a 3 consejeros del ICAI; ahorrarán cerca de 3 millones de pesos anuales

IX. SIMULACIÓN DE TRANSPARENCIA

¿Beneficia o perjudica el número de comisionados en el ICAI? Con la reforma aprobada para que el instituto funcione con tres comisionados en la toma de decisiones en materia de transparencia hubo poca polvareda. Se va Luis González, fundador del instituto, y con él también se acaba toda una era de fallas en un sistema que se concibió de beneficio para la ciudadanía. Las reglas no cambian, por eso es lo mismo que estén en el Consejo General tres, cinco o más comisionados. Los que se quedan tienen la misma obligación de hacer valer la garantía de transparencia y la información a favor de los coahuilenses. La simulación que se vive en transparencia ahora será tapada sólo por tres, será más difícil y el argumento del ahorro se diluye totalmente.