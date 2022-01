POLITICÓN: SEÑALES...

I. SEÑALES I

Las señales que se están dando en los últimos días apuntan a que a Evaristo Lenin Pérez se le están saliendo del corral algunos de sus más ilustres discípulos. Algo ya no les está cuadrando a los militantes naranjas sobre la forma en que Lenin está manejando el negocio, perdón el partido UDC. Ahí tiene usted al alcalde moreno-udecista Emilio de Hoyos Montemayor, quien aunque siempre ha sido tibio, al menos gobierna uno de los últimos y más importantes bastiones naranjas: Acuña, y quien además anda coqueteando en serio con el PRI y con el Gobierno del Estado.

II. SEÑALES II

De Hoyos tuvo encerrona con Manolo Jiménez, secretario de Desarrollo Social, quien, para nadie es un secreto, se perfila a la candidatura del PRI al Gobierno de Coahuila. A Emilio también se le vio en otra reunión con el gobernador Miguel Riquelme, quien está demostrado que teje fino el hilo del acercamiento con otras corrientes políticas, incluso con las más extremas, como lo ha sido últimamente el udecismo. Muy caro le está saliendo a Lenin manejar para su beneficio a la UDC.

III. ¿AUMENTO?

En la casa de los Lobos, el rector Salvador Hernández Vélez sigue buscando formas de aliviar la complicada situación en las finanzas de la UAdeC. En la Unidad Torreón, el Consejo Universitario sesionó de manera extraordinaria -por no decir de emergencia- y aprobó conformar una Comisión Especial para la Revisión de Cuotas de Inscripción, que estudiará las alternativas más favorables para la comunidad estudiantil ante lo comprometido de las finanzas. Huele a que los alumnos pagarán los platos rotos porque se perfila ¿un aumento en las cuotas? Veremos.

IV. HAY MÁS

Pero eso no es todo, hasta a los de casa -no se diga a extraños-, les pareció, por decir lo más suave, raro, que en la misma encerrona del máximo órgano universitario se haya aprobado, en este 2022, ¡el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024! Que establece estrategias y acciones para alcanzar los fines y objetivos de la universidad. Ósea, -duda razonable-, entonces en 2021 no hubo estrategias y acciones en la Máxima Casa de Estudios? O ¿Por qué se aprobó el plan un año después?

V. POSTURA

Y en terrenos universitarios andando, en la Facultad de Jurisprudencia, de Alfonso Yáñez, las cosas no están menos difíciles, y todo por la multimentada Licenciatura en Derecho con perspectiva en Derechos Humanos que pretende crear la AIDH. Se supo que en el semillero de abogados, hay catedráticos, al menos 30 de unos 100, entre ellos importantes jurisconsultos, que se andan organizando para firmar una postura en favor de la academia. Los enterados opinan que la situación está lejos de enfriarse, al contrario, se espera que se caldee más.

VI. CAMPAÑA

Y de encargos del Gober hablando, el cirujano Roberto Bernal, como si fuera candidato, anda en campaña en todo el Estado, y no porque busque un cargo público, sino para asesorar a empresarios sobre las pruebas rápidas y la detección oportuna de COVID-19 en trabajadores, todo por encargo del titular del Ejecutivo. El martes Bernal y su gente se encerraron con ipecos de la Región Sureste; ayer jueves fue en Monclova y la próxima semana irá a Acuña y Piedras Negras.

VII. MEMORIA

De memoria corta se vio Diego del Bosque, dirigente de Morena en Coahuila, quien dijo que el tres veces ex alcalde nigropetense, Claudio Bres, es el primer caso que recuerda localmente de alguien de Morena que se regresa o se va a otro partido. Quizá sí ha sido el cuadro “más ilustre” que rompe con el partido presidencial en el Estado, pero hay ejemplos como la ex diputada Elisa Villalobos y otros casos menores de ex regidores, grupos de militantes y simpatizantes, incluso de actuales diputados domésticos, que, aunque de facto, se han alineado a los intereses del PRI.

VIII. ALIMENTOS

A lo que llegó el Tribunalito, de Sergio Díaz. Luego de pronunciarse por la validez o invalidez de elecciones, por la pérdida de registros de partidos políticos, por la doble reelección, etcétera, el organismo sesionó para definir si es válida o no la restricción de ingerir alimentos fuera de las instalaciones del IEC. Las huestes de Díaz no fueron al fondo del asunto porque la actora no agotó las instancias previas y luego de que la Sala Monterrey consideró el asunto como tema meramente laboral.

IX. RELEVOS

En donde se esperan cambios también con miras al 2023 es en los comités municipales del PRI, en donde Rigo Fuentes, buscará poner a elementos probados y, además, cercanos al virtual candidato a la gubernatura, Manolo Jiménez, y de la entrera confianza del primer priista del estado, Miguel Ángel Riquelme. Por ejemplo, en Monclova, el que ya se anda despidiendo de sus copartidarios como dirigente municipal es el Alberto Medina, quien a todos les anda diciendo que ya viene la respectiva convocatoria para saber en qué condiciones se dará su relevo.