POLITICÓN: SÍ VA

I. SÍ VA

Además de participar ayer en unas mesas de trabajo entre la Embajada de Estados Unidos y Gobernadores del Noreste, Miguel Riquelme participó a distancia en un curso-taller de gobernanza para munícipes del PRD, junto a figuras perredistas como los Chuchos Ortega y Zambrano. Con esto algo queda claro, que en Coahuila la alianza Va por México sí va, pues aunque Chuy de León dice que el PAN van con candidato propio, lo cierto es que a él no le tocará decidir, sino será Elisa Maldonado quien lleve mano, pues ella encabezará para esas fechas el CDE panista.

II. DE MODA

Los coahuilenses se preguntan por qué la Federación hace caso omiso (por no decir otra palabra) para corregir el tramo carretero de Los Chorros, que cada vez que sucede un accidente en ese mortal en tramo, el tema se pone de moda. Y quizá esa sea una de las razones: hoy, senadores, diputados, alcaldes partidos y hasta ciudadanos se suben al carrito y exigen solución al problema, pero pasa el tiempo y todo se olvida. Hace falta una presión constante y sonante para que esto funcione.

III. QUEJAS

Ahora que se viene el tiempo del paso de paisanos por Coahuila, se supo que a la Fiscalía General del Estado, que comanda Gerardo Márquez Guevara, han caído muchas quejas en contra de las autoridades, en el sentido de que están pidiendo alguna cantidad de dinero. Sin embargo, y eso que dicen que no prejuzgan, en la dependencia estatal aseguran que tales inconformidades no tienen sustento, pues en realidad -dicen- a los connacionales se les detiene para revisar sus vehículos, pues no vaya a ser que algún vivo intente pasar armamento, droga, etcétera, etcétera.

IV. MOTOCICLISTAS

Por cierto, en temas carreteros andando, sobre el accidente del domingo pasado en Los Chorros, ya también fue involucrado un grupo de motociclistas que habría participado en un choque por alcance, lo que provocó otros dos accidentes, en el que en el segundo de ellos se suscitó la tragedia cuando la unidad de carga involucrada atropelló a las personas que habían bajado de sus vehículos cuando el tráfico estaba detenido. Así las cosas en las indagatorias acerca de esta tragedia.

V. INTERÉS

Dicen que el interés tiene pies. Y es que aunque el aún Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho, asegura que a él no le han dicho nada de su llegada a la Secretaría de Educación, viejas amistades han intentado contactarlo para decirle que no se olvide de ellos y ellas, ahora que va a la dependencia estatal con más presupuesto. La salida de Saracho es segura, igual su llegada a la SEDU, aunque su perfil pueda cuestionarse para su labor en esa dependencia. En tanto, quienes están fuera de la nómina o quieren mejorar, ya le andan echando el gancho.

VI. ZUMBIDOS

A quienes les zumbaron anoche los oídos fue a José María Fraustro, alcalde electo de Saltillo, y Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura. Durante el concierto que la Orquesta Filarmónica del Desierto ofreció anoche en el Teatro de la Ciudad, Natanael Espinoza recomendó que se “jubilara” ya este espacio. El Director de la Orquesta sugirió que se construya un nuevo recinto cultural para Saltillo. Entre el público estaban Chema y Ana Sofía, quienes escucharon la sugerencia, ¿la atenderán?

VII. INTERESES

Como le contábamos, ayer la Canacintra tuvo la votación interna entre los integrantes de su Mesa Directiva para definir a quién se quedará en lugar de José Antonio Lazcano que se integrará al gobierno de Saltillo. El asunto fue que la votación quedó empatada entre Antonio Domínguez y Eduardo Garza, por lo que se tendrá que volver a votar -ahora abierta para todos los socios- el próximo 4 de enero. En la jornada de ayer, hubo quien afirmó que hubo intereses internos que terminaron por incidir para que la votación quedará pareja. ¿Será?

VIII. CONFIRMACIÓN

El profe Jesús Conteras Pacheco se quedó con las ganas de que Fuerza por México fuera revivido a nivel nacional por el TEPJF. El órgano jurisdiccional confirmó la resolución del INE de quitar el registro a ese partido y a otros dos: el PES y Redes Sociales Progresistas. Como presidente de FxM, el viejo lobo de mar señalaba que si se revocaba la decisión del INE, sería el inicio para el resurgimiento de su partido en Coahuila. Ya son 25 partidos los que han perdido su registro desde 1991 en el País.

IX. TERCERO

Hoy será el turno del Alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla para rendir el Tercer Informe de Gobierno Municipal. Se espera que Chema destaque que en tan sólo tres años su administración ha pagado el 87 por ciento de la deuda histórica de Ramos Arizpe, esto es, de 98.3 millones de pesos, de los cuales ya se han liquidado 85.7 millones. Tema importante también será seguramente que en 3 años de administración se pasó de 33 pozos de agua a 50, pasando de 298 a 466 litros por segundo. Durante 10 años antes de la actual administración se había perforado solamente cuatro pozos.