POLITICÓN: SIN QUINCENA

I. SIN QUINCENA

Los que se quedaron sin quincena, por un día, fueron los trabajadores del Instituto Electoral de Coahuila, que comanda Gabriela de León, que el martes 31 de septiembre nomás estuvieron viendo el reloj y nada que les cayó el pago. Todavía ayer por la mañana la incertidumbre crecía, igual que los reclamos a los administrativos, que nomás capoteaban el temporal de reportes con la frase “es que Finanzas no ha depositado”. Ya por la tarde por fin cayó “para el chivo”, según cuentan algunos aliviados -y alegres- empleados después de consultar su nómina.

II. SIN PRERROGATIVAS

Los que no corrieron con igual suerte fueron los partidos políticos, los que hasta ayer no habían recibido su lana de agosto, específicamente el financiamiento para actividades ordinarias permanentes, que en conjunto al mes son 10.5 millones de pesos. Los representantes tenían el grito en el cielo, pues de ahí sacan para pagar sueldos, servicios, rentas, etcétera. Los enterados aseguran que el IEC no fue la única instancia afectada ante el retraso en el edificio de Castelar y General Cepeda.

III. NO ENTIENDE

Quien nada más no entiende que el acoso laboral es una conducta grave y que ahora las instituciones protegen cada vez más a los trabajadores y trabajadoras, es el Administrador Local de Ejecución Fiscal Víctor de la Rosa, que desde su puesto en esa oficina dependiente de Javier Díaz, le ha dado por hostigar a ciertos y ciertas subalternas. Según las quejas de algunas personas, al funcionario en cuestión ya se le hizo costumbre utilizar su posición y amenazar con la nómina, generando estrés innecesario e inestabilidad en los afectados para realizar correctamente su trabajo.

IV. PLIEGO

Un triunfo de la comunidad LGBTTTI+ se ha registrado en la Facultad de Jurisprudencia que comanda Poncho Yáñez. Luego de dos meses de que surgió el video relativo al debate entre un representante de esa comunidad y un cristiano, se supo que el pliego petitorio que presentaron los alumnos, ya casi ha sido cumplido, faltando uno que contempla que en el próximo junio de 2022, mes del orgullo gay, la misma facultad realice una serie de actividades apelando por sus derechos.

V. MOTORES

Al igual que en San Lázaro, ayer, a nivel doméstico el rebaño que pastorea Lalo Olmos arrancó los motores del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de esta Legislatura. Anote que la agenda en el Palacio Legislativo de Coss tiene bien marcados y con doble asterico los temas de la salud, seguridad, educación y presupuesto, todos ellos tópicos bastante peliagudos. Los diputados locales también tienen contemplado el impulso al Proyecto de Agua Saludable para La Laguna. Es lo que viene en el debate parlamentario de aquí a finales de año.

VI. BANDO

Ahora que pasaron las elecciones de alcalde y diputados y que empezó la grilla para “la grande” en el Estado, el que se definió fue Néstor Hurtado, a quien aún buscan como si estuviera en Bienestar. Hurtado ahora dice que apoyará con todo a Armando Guadiana. Sin decir nombres dijo que a la dependencia donde manda Reyes Flores no volverá ni por la feria. El ex director de comunicación dice que estará fuera de la grilla un tiempo, pero que responde a lo que diga el hombre del Stetson.

VII. TALACHA

El que se puso a la talacha fue el alcalde electo, José María Fraustro Siller y junto con un grupo de voluntarios, varios de ellos que lo acompañaron en campaña y ayudaron en la rehabilitación de espacios educativos, hicieron trabajos de limpieza y mantenimiento en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta en la colonia Federico Berrueto Ramón. Chema se sumó al trabajo voluntario de directivos, maestros y padres de familia para un regreso seguro a clases en beneficio de los niños y jóvenes, así puso su grano de arena para el retorno a las aulas.

VIII. FACTURA

Y otro que quiere extraer agua para su molino con el proyecto de Agua Saludable para La Laguna es el todavía alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien aprovecha para también introducir el tema de los altos costos por consumo de electricidad derivado de la extracción de los pozos. El panista quiere que se le baje la factura de energía eléctrica también al Simas porque de tanto sacar agua a bajas, medianas y grandes profundidades, pues le sale cara la factura de luz.

IX. BATERÍAS

Los profes de las secciones magisteriales, principalmente la 5, de Rafael González, y la 38, de Xicoténcatl de la Cruz, ahora están dirigiendo sus baterías contra el súper delegado Reyes Flores, quien en la más reciente jornada de vacunación ordenó que no se vacunara a los profesionales del gis, pues estos ya han recibido la dosis única de la fórmula CanSino e incluso los conminó a no asistir. La cuestión es que los docentes siguen sin confiar en la fórmula china, por lo que continuarán en sus exigencias para que Bienestar se ponga a chambear y los vacune con otra dosis.