POLITICÓN: SIN TRANCAS

I. SIN TRANCAS

A Luis Fernando Salazar, por lo visto, nadie en el partido Morena le ha dicho que le pare, de tal manera que la moneda está en el aire -ojalá no le suceda lo mismo que en el PAN, que lo traicionaron al final-, por eso le mete billete a las redes sociales. Ahora dice que es kryptonita pura. Anda reviviendo temas y andanzas del pasado, para que el electorado coahuilense voltee a verlo, no obstante que la 4T le pone los reflectores a otro. En sus videos nomás le faltó decir: “mientras yo andaba luchando por Coahuila, tú te fuiste a Acapulco”.

II. ELECCIÓN INTERNA

Si el viento no sopla en contra, este día los tricolores se reunirán en la sede municipal para definir el método de elección del próximo presidente -el actual es Lalo Olmos- y la secretaría general. Aunque aún no hay nada definido, hay quien asegura que si Verónica Martínez se anima a encargarse del próximo proceso, se llevaría de calle el apoyo de la militancia para encabezar el comité del tricolor.

III. ENTORPECER

En General Cepeda, municipio en donde la sequía está causando estragos, ya no sólo en el área agrícola, sino también por la falta de agua para consumo humano, el alcalde Pablo Salas, inició la perforación de nuevos pozos. El dato no tiene relevancia porque es su función, pero lo hizo aun con echarse en contra a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de Germán Arturo Martínez. Esta dependencia federal que se encarga de regular el agua en el país no le permitía a Salas hacer uso de agua para consumo humano de las represas que hay. Total que puras trabas, y todo porque la Conagua sigue poniendo piedras a Coahuila debido al pleito que tiene con la CEAS de Toño Nerio.

IV. FALTAN ESPECIALISTAS

A propósito del tema de los médicos, que tiene reflectores por la contratación de galenos cubanos, y porque se lanzó la convocatoria para integrarse al IMSS e ISSSTE, en el caso de la Secretaría de Salud, el titular del Sindicato en La Laguna, José Manuel Riverol, asegura que hay falta de especialistas en los hospitales generales. Entre el Insabi y el cirujano Roberto Bernal deben atender el asunto.

V. LIMPIANDO LA CASA

Que en el Poder Judicial de Miguel Mery se sigue limpiando la casa. Está por ejemplo el caso del juez Guadalupe Martínez Cortés, quien durante la pandemia fue suspendido por una falta administrativa. Sin embargo, el asunto viene a cuento porque de manera posterior, en redes sociales, faltó a su ética totalmente. Cuando publicó en redes sociales que tenía que cambiar una llanta de su auto, y su cartera no andaba bien, le comentaron que por eso era importante que volviera a la normalidad en los juzgados. Pero el juez comentó que “la raza, no coopera”. ¡Vaya descaro!

VI. MAL USO

Que sí se está haciendo mal uso del software espía Pegasus, y eso abona a la suspicacia de que las conversaciones del líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, se obtuvieron de manera ilegal, aunque también, todo indica que son reales, y nadie fingió su voz. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Rosario Piedra Ibarra emitió una recomendación general sobre Pegasus y su falta de regulación.

VII. RELEVOS

Como todos los procesos políticos se han adelantado, dicen los enterados de la grilla universitaria que los interesados en relevar a Salvador Hernández Vélez en la Rectoría de la UAdeC andan desatados, a pesar de que al actual titular de la oficina de González Lobo aún le resta más de la mitad del período para el que fue reelecto en febrero del año pasado. Y uno de los que decidió no esperar al disparo de salida es el actual tesorero, Jorge Alanís, quien ya anda organizando comidas para granjearse la buena voluntad de quien sería el encargado de apuntar al ungido en el momento en que se dé la sucesión universitaria.

VIII. BOMBEROS

Que el municipio de Saltillo encabezado por Chema Fraustro se va a adelantar a las necesidades del crecimiento de la ciudad y va a comprar más equipo para los bomberos. Para hacerle frente y estar preparados por el aumento en edificios habitacionales, una de las prioridades es adquirir con la hermana ciudad de Austin, Texas, equipo con escaleras telescópicas que puedan llegar a las partes altas de los desarrollos y se actúe a tiempo en este tema.

IX. MANTENIMIENTO

Tremendo susto el que se llevaron ayer los integrantes de la Filarmónica del Desierto, durante el ensayo final previo a la presentación de la Sinfonía Nº 1 de Gustav Mahler, debido a que una lámpara se desprendió del techo y por poco cae encima de uno de los músicos de la orquesta que dirige Natanael Espinoza. Y decir “por poco” es atinado, pues en el trayecto al suelo la lámpara le arrancó de las manos su violín a uno de los músicos, destruyéndolo por completo. Cornelio Cepeda, director del Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, necesita ordenar urgentemente que se dé mantenimiento al inmueble.