POLITICÓN: SORPRESAS...

I. SORPRESAS I

Así como el 2022 marca el inicio de una nueva etapa para los ayuntamientos, también lo será para el Gobierno del Estado. Además de lo que se ha dicho acerca del cambio de estafeta en la Secretaría de Educación, donde algunos ponen al acuñense Francisco Saracho al frente, anote que ahora se suma el nombre del todavía alcalde de Monclova, Alfredo Paredes para que se venga a vivir a la capital coahuilense porque hay muy altas posibilidades de que sea el nuevo titular de la Secretaría de Economía, que ahora ocupa Jaime Guerra Pérez.

II. SORPRESAS II

Jaime ha hecho una buena labor en la dependencia a su cargo -lo dicen los mismos ipecos y cámaras empresariales- por lo que su salida -de concretarse- obedece, por un lado y en vísperas de la elección de 2023, a un orden político, y por el otro lado, para darle un “refresh” a esta área que empieza a repuntar en la generación de empleos. Si alguien ha demostrado que le sabe a los movimientos en el tablero del ajedrez político, ese es el gobernador Miguel Riquelme. Veremos y diremos.

III. AGUINALDOS

Entre tantos sinsabores habidos en este año, los que recibieron una buena nueva fueron los jubilados y pensionados de la sección 38 del SNTE. Resulta que en esta ocasión les adelantaron cinco días el pago de sus aguinaldos. Fueron 217 millones de pesos de derrama a casi 8 mil profesoras y profesores, además de trabajadores. Con razón, en las oficinas de Blas Flores, un día sí y otro también, se veía entrar y salir gente como Osvaldo Aguilar, mandamás de la Dipetre; Xicoténcatl de la Cruz, secretario general de la sección 38, y Carlos Moreira, representante del SNTE a nivel local.

IV. LESIONADOS

Ahí está el dato de que este año en Coahuila se ha incrementado en 139 por ciento la cantidad de lesionados en accidentes vehiculares respecto al 2020, y eso que en este 2021 aún faltan cinco semanas por contarse. Ese porcentaje, sin embargo, no es el más alto en el País, pues, sorpresivamente, le entidad con el crecimiento porcentual más elevado ha sido Morelos, con ¡un 257 por ciento! Eso sí, Coahuila supera por mucho a ese estado en cantidad neta de lesionados: 950 contra 4 mil 307.

V. NOMBRES...

A partir de esta fecha, habrá que estar atentos a los movimientos y pronunciamientos que haga el alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller, en relación a los nombres de las y los nuevos directores que lo acompañarán en su trienio 2022-2024. Mientras son peras o son manzanas, lo que ya empezó a circular es la invitación a un evento el día 1 de enero a las 18:00 horas y que se verificará en el Paraninfo del Ateneo Fuente, lugar simbólico para el futuro alcalde, por lo que la Universidad Autónoma de Coahuila representa para él. Hay que estar atentos.

VI. TEMPRANO

Peeero no se vaya con la finta, porque también habrá un evento más temprano que se verificaría en el Palacio Municipal de bulevar Coss para iniciar formalmente el Gobierno Municipal. Así que, como se imaginará, Chema ultima los detalles finos para iniciar con lo que, y lo ha dicho, representa “el máximo honor en su carrera pública”, ya que servir a Saltillo es una gran responsabilidad y más ahora que se necesita unión en todos los sectores, de ahí su eslogan, “Saltillo nos Une”. Atentos pues.

VII. EN CONTRA

La que se echó en contra a ganaderos y campesinos de Múzquiz fue Tania Vanessa Flores, y eso que todavía es alcaldesa electa, es decir, no ha entrado en funciones. Tanía intentó incluir un impuesto para los rastros municipales que terminaría impactando a los sectores mencionados, así como al precio de la carne. El nuevo gravamen fue solicitado mediante un oficio de parte de la también diputada con licencia y regidores electos. Quien mostró más oposición fue el diputado Jesús María Montemayor Garza, quien cabildeó para echar abajo la petición.

VIII. SALUD

Luego de su paso por San Lázaro, la doctora Miroslava Sánchez sigue buscando chamba. Los enterados de los entramados morenos dicen que la ex legisladora le anda tirando a un cargo federal relacionado con su profesión, que es la de medicina familiar y la radiología. La cuestión es que no quedó en buenos términos con el súper delegado Reyes Flores, por lo que éste no ha movido ni un dedo para ayudarla, obligando a Miroslava a buscarle por medio de contactos que dejó en la CDMX.

IX. ANALÍTICOS

La ex primera comadre de Coahuila, o séase Mary Telma Guajardo, anda advirtiendo que los regidores del PRD no serán un cheque en blanco para el PRI o cualquiera de sus aliados a la hora de las votaciones en los distintos cabildos que integrarán en la próxima administración, es decir, la 2022-2024. O séase, según esto, los perredistas serán una oposición analítica de los temas en los ayuntamientos. Y es que el voto del Sol Azteca será necesario, asegura, para sacar adelante algunos temas para los que se requiere la mayoría calificada. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ya veremos.