POLITICÓN: SORPRESAS

I. SORPRESAS

La Universidad Autónoma de Coahuila paga la friolera de 6.6 millones de pesos quincenales a ¡puro trabajador temporal! De acuerdo a Pitágoras, y que cualquier universitario puede confirmar, al año eso significan 160 millones de pesos -nada más- según el rector Salvador Hernández Vélez. Lo más interesante del asunto es saber quiénes podrían estar entre estos trabajadores de a “mientras”, qué hacen y cuánto cobran algunos de ellos en lo individual. Quienes tejen fino la madeja universitaria aseguran que de las respuestas pueden surgir algunas sorpresas.

II. FALLAS

La Comisión Federal de Electricidad ve la tempestad y no se hinca. Y es que por fallas en el suministro de energía de la paraestatal, algunas actividades fueron afectadas, entre ellas, las de los módulos municipales a los que la ciudadanía está acudiendo en grandes cantidades para cumplir con el pago del predial. Ahí fue donde más se sintió, pues justo en este tiempo de principios de año reciben a miles que buscan aprovechar los estímulos por el pago en enero de esta contribución.

III. MEDALLA

Directamente desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery, recibió una llamada de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Asunto: notificarle que la jueza penal, Lilia Verónica Sánchez Castillo, ganó la medalla “María Cristina Salmorán de Tamayo 2022” al mérito judicial y a juzgar con perspectiva de género”. Durante el día, Mery también recibió un mensaje de la juzgadora galardonada, en la que le expresaba su emoción y le reafirmaba su compromiso con la labor del Poder Judicial el Estado.

IV. JUZGADOS

Y es que hay que recordar que Mery implementó desde el año pasado los Juzgados Especializados en Violencia Familiar, cuyo esquema, precisamente, fue presentado a finales de 2021 ante la SCJN y otras instancias; de hecho, la jueza ganadora es la titular de uno de esos órganos especializados. Así, el reconocimiento también pone al Poder Judicial de Coahuila en la mira de los Tribunales Superiores de Justicia de todo el País, como punta de lanza en lo que es el tema de la perspectiva de género.

V. COLORES

El Niño Azul, Luis Fernando Salazar fustigó a sus ahora ex copartidarios, igual como antes hablaba en contra de los morenos. Y es que, ahora sí que todo depende del color -si es azul o guinda- del cristal a través del cual se miren las cosas. El lagunero le preguntó a los panistas sobre su opinión de que su partido postuló como candidata a gobernadora en Hidalgo a Carolina Viggiano, esposa del ex gobernador y hoy diputado federal Rubén Moreira, al tiempo de recordar pasajes como las empresas fantasma y los acontecimientos en el municipio de Allende, entre otros.

VI. CANTADO

Como estaba cantado, Armando Luna fue electo presidente del Colegio de Notarios de Coahuila. El ex secretario de Gobierno, ex diputado federal, ex ombudsperson, entre otros muchos ex, llegó en caballo de hacienda a presidir al gremio de los fedatarios, pues a su planilla le dieron el visto bueno por unanimidad. Ahora, Luna y su consejo rendirán protesta al cargo a finales de enero. Anote que Juan Fernando Aguirre será el primer vicepresidente en esta nueva gestión.

VII. CHOQUE

Un conflicto que parecía destinado al olvido podría resurgir -y tan virulento como una nueva ola de coronavirus- dentro de la UAdeC. Hablamos del pleito entre las huestes del magistrado Luis Efrén Ríos Vega -quien, para todo efecto práctico, es quien manda en la Academia Interamericana de Derechos Humanos- y la comunidad de su alma mater, la Facultad de Jurisprudencia. Y es que, aun cuando nadie lo esté manifestando abiertamente, quienes conocen de la grilla universitaria afirman que la “ocurrencia” de crear una nueva licenciatura en Derecho en la AIDH es leída en Juris, no como un hecho que promoverá la sana competencia, sino como un agravio en contra de la comunidad de jurisconsultos que no solamente incluye a quienes allí estudian y dan clases hoy, sino a la inmensa mayoría de quienes han egresado de esas aulas. Habrá que estar pendientes del termómetro de este conflicto.

VIII. IMPUGNACIÓN

Por medio de un desplegado, el candidato perdedor en la elección de Canacintra, Antonio Domínguez, cumplió su advertencia de impugnar el proceso para que se declaren nulos los resultados que le dieron la victoria a Eduardo “Guayo” Garza. Domínguez había señalado que de encontrar una sola prueba de alguna irregularidad, solicitaría la expulsión de por vida de la cámara de Garza como del ex presidente Daniel Calvert. Veremos en qué termina este enredo de ipecos.

IX. APROBACIÓN

El alcalde José María Fraustro logró que le aprobaran a los cinco ciudadanos representantes de la sociedad civil, que ahora integran el Consejo Municipal de Seguridad Pública. Ellos son Emmanuel Eugenio Gentiloni, Alberto Salinas, Héctor Alejandro Gil, Rebeca Boone y Cristina Aguirre. Los nuevos consejeros fueron recibidos bien por la comunidad. Además, entrarán en funciones cuatro vocalías ciudadanas para integrar el Consejo Directivo del DIF: Magdalena Amalia González Garza, José Ramón Cubillas Romero, Emanuel Garza Fishburn y Alma Lee Chibli.