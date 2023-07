POLITICÓN: Tanech, el delegado morenista del divisionismo

I. POR LA EDUCACIÓN

El que volvió a la actividad política es José Narro Robles. El saltillense exrector de la UNAM anda más que metido en los foros que organizan el Politécnico Nacional y la misma Universidad, rumbo al Congreso Nacional de Educación. Y es que Narro fue incluso uno de los mencionados para ocupar la candidatura a la Presidencia de la República, como también la dirigencia del PRI. Hizo algo de campaña cuando Alejandro “Alito” Moreno se impuso y arrebató al Comité Ejecutivo Nacional del tricolor. Lo anterior derivó en que Narro dejara el tricolor sin posibilidad de regresar. Hoy pudiera el partido tener buen enlace con la educación, pero...

II. SE NEGÓ

En el Congreso local el pleito entre los morenos sigue. Francisco Cortez, Teresa de Jesús Meraz y Laura Aguilar se quedaron paralizados cuando su compañera Lizbeth Ogazón se negó a leer sus puntos de acuerdo en tribuna. El asunto va a dar para más, porque Ogazón es la única que estará en el periodo de la Comisión Permanente, es decir, trae la sartén por el mango, aunque habrá sorpresas, advierten.

III. RÉCORD PERDEDOR

Por increíble que parezca, Tanech Sánchez sigue como delegado de Morena, no obstante a llevar un récord perdedor y de divisionismo. Sin embargo, el hecho de que ahora trate de meterse con calzador al equipo de Claudia Sheinbaum hace reflexionar a muchos, como el empresario Mario Dávila Longoria, de la Región Norte. Para nadie es un secreto que Tanech es conocido en Morena como la persona que ha ofrecido puestos, por eso el cuestionamiento de Mario de que Tanech siga tratando de manipular sólo para su conveniencia, porque está visto que resultados positivos no ha tenido. Mario Delgado debe parar las antenas y evitar más rompimientos y enojos de la militancia. Que Tanech se vaya a hacer daño al Edomex.

IV. CUESTIÓN DE VOLUNTAD

No está complicado, y es sólo cuestión de voluntad, lo que está pidiendo Jericó Abramo a la CFE de Manuel Bartlett. Pide un programa temporal de disminución de las tarifas de energía eléctrica, o bien subsidios, porque el calor en Coahuila está afectando la vida cotidiana. Uno de los principales motivos por los cuales las personas no cuentan con aparatos de aire acondicionado son los altos precios de las tarifas eléctricas, impagables para algunos sectores.

V. CON LOS IPECOS

En Torreón, al igual que en Monterrey, Claudia Sheinbaum tuvo una buena aceptación entre los ipecos. Por lo que se ve sigue el mismo camino de Andrés Manuel López Obrador antes de convertirse en Presidente: crear confianza entre los empresarios. Ahí apareció Gerardo Berlanga, exfuncionario estatal, pero también Armando Guadiana, Mario Dávila Longoria de Piedras Negras, y demás empresarios. Lo mejor, cuentan los que estuvieron, es lo que dijo Claudia: que entre las “corcholatas” ya no habrá otro “Ricardo Mejía”, porque lo ocurrido en esta entidad en Morena, cuando Mejía enojado se fue a otro partido a competir como candidato, les dejó enseñanzas.

VI. BUEN TERMÓMETRO

Además, Claudia Sheinbaum trae bien el termómetro de lo que ocurre en la entidad, porque mencionó el problema del agua como prioritario para La Laguna y todo el país, de igual manera la seguridad pública y la energía −ahí te hablan Manuel Bartlett, que no has podido con el paquete−, en fin, la mayoría salió con una opinión positiva, y eso que apenas es la interna de Morena, y faltaría lo que es la verdadera campaña presidencial.

VII. CRECER AL DOBLE

Bien dice el gobernador Miguel Riquelme que todavía no se dimensiona con exactitud el crecimiento que tendrá Coahuila, y en particular la Región Sureste, con el clúster de autos eléctricos. Sin embargo, es puntual al señalar que en los próximos 15 años la industria crecerá aquí al doble, porque por un lado continuará la fabricación de vehículos de combustión interna y los autos eléctricos estarán en pleno auge. La reflexión de Riquelme es porque el mensaje de preparación, para afrontar el futuro, debe llegar en la educación. Hoy se tiene un clima de estabilidad y eso está garantizando la llegada de nuevas empresas, porque esta entidad está resultando más beneficiada que Nuevo León con la instalación de Tesla.

VIII. NO LE FUE BIEN

Al que no le fue del todo bien en el evento de Claudia Sheinbaum en La Laguna fue a Gerardo Berlanga. Primero con los empresarios pasó desapercibido, pero en el acto de la Plaza de Armas salieron a relucir los cartelones en los cuales los morenistas lo piden fuera del movimiento. ¿Quién organizaría el mitin y le cantaría la cabeza a los presentes? Se nota que Berlanga no es bien recibido.

IX. INSOMNIO EN PALACIO

No hay nada más frustrante que ver cómo tus planes no están saliendo como querías, sobre todo cuando estabas tan seguro de que nada podría salir mal. Eso le está pasando al señor de Palacio −léase presidente Andrés Manuel López Obrador−, con respecto a su sucesión porque, como los reyes, creía que podría heredar el cargo. Pero resulta que no la tendrá tan fácil, pues Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN, apareció en el panorama, o mejor dicho, él la hizo visualizar, para arruinarle cada línea trazada. Quizás Gálvez no sea aún la súper candidata para enfrentar a la maquinaria morenista, pero al menos ya le quitó el sueño a Obrador, porque del resto de los inscritos podemos decir que está flaca la caballada.