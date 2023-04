POLITICÓN: Taxistas se han convertido en un fuerte dolor de cabeza

I. SIN DERECHOS

Tanto al delegado del Seguro Social, Leopoldo Santillán, como al líder del sindicato del IMSS, Alejandro Cantú, les han zumbado los oídos, y feo en los últimos días. Cuentan que cuatro ginecólogos renunciaron recientemente a consecuencia de las malas condiciones laborales y otros tantos sinsabores, además una doctora más se encuentra en tratamiento porque entró en “shock” después del estrés laboral. Ella se está atendiendo de manera particular porque su propia institución no pudo con el paquete. Los que renunciaron alegan que el sindicato de Cantú es un cero a la izquierda y no defendió sus derechos. Además, existe en sus contratos una cláusula en la cual les queda prohibido que se ventilen aspectos de la institución, como las malas condiciones laborales, porque hay consecuencias legales. Andan mal y de malas en las relaciones laborales el IMSS y sus trabajadores.

II. TODAVÍA NO SE OLVIDA

Ni el caso de la liquidación de Gabriela de León, ni tampoco el de otros consejeros que también se fueron, ha quedado en el olvido en el Instituto Electoral de Coahuila de Rodrigo Paredes. Después de conocerse que De León salió con un finiquito bastante alto, se sabe que hay presiones para que se investigue a fondo el tema y, sobre todo, que se revise si fue jurídicamente correcto lo que hizo, y además, quiénes avalaron dicha jugada legal en material laboral.

III. DIRIGIDO A LOS JÓVENES

Mientras que uno de los rivales en la contienda le quiere meter zancadilla a la mala, Armando Guadiana dice “voy derecho y no me quito”. Por lo pronto anda metido en la preparación de lo que serán cierres regionales de campaña, pero haciendo un gran alboroto a partir del 15 de mayo. Hasta donde se sabe, en el búnker del senador con licencia andan en la firma del contrato para el primer artista que se presentará en el cierre regional. Cuentan que el artista amarrado para Saltillo y toda la Región Sureste es el controvertido cantante Peso Pluma, quien ha subido como la espuma en los últimos meses en las listas de popularidad de México y Estados Unidos. El plan es atraer al grupo de votantes en donde está la mayor población: los jóvenes. Por eso la insistencia de Guadiana de las becas a este grupo, y ahora con lo que sería un concierto en el Estadio Madero de Los Saraperos.

IV. NEARSHORING

Quien anda estrenando cargo al interior de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) a nivel nacional es Jaime Guerra. El exsecretario de Economía del Estado asumió ayer la Vicepresidencia Nacional de Nearshoring y Desarrollo Competitivo, la cual se dedicará a ofrecer los productos y servicios de los socios de esta cámara a aquellas empresas que quieran instalarse en el país. Se espera que desde esta vicepresidencia se impulse a las pymes para tener las certificaciones necesarias que les permitan formar parte de su base de proveedores.

V. DESENCANTO TOTAL

La problemática y desencanto en Monclova y la Región Centro no sólo es la falta de dinero porque el efecto AHMSA le está pegando duro a muchos negocios, pero principalmente a las familias; ahora se añade el pleito de los “mataperros”, claramente identificados en videos y que portaban uniformes de bomberos. Le quieren, según lo denuncia, voltear el chirrión por el palito a César Flores, candidato a diputado local por Morena, porque denuncia a Alfredo Paredes, candidato del PRI, PAN y PRD, al mismo puesto y por el mismo distrito. A decir de Flores −tampoco queda descartado que vea moros con tranchete−, lo quieren acusar de ser autor intelectual de la matanza de los perros por elementos de bomberos. Según su queja, es algo así como fabricarle el delito para que le baje tres o más rayitas a su tono contra Paredes. El problema aquí es cuáles y cuántas autoridades se van a prestar al juego. Habrá que identificarlas de manera directa.

VI. OBRA FALLIDA

El que anda pintando su raya y de paso echándole leña al fuego electoral es el alcalde de Frontera, Roberto Piña. Se quejó ante el Congreso −y de paso les informó a los legisladores− de fallas en una obra hidráulica construida durante la administración del panista Amador Moreno. Para que Piña haya preferido primero informarle a los legisladores es que encontró algo grave en las fallas de la obra. Veremos en qué termina el asunto. Lo cierto es que quiso deslindarse. Amador fue ave de paso, y lo hizo sin pena ni gloria.

VII. CUMPLIR LA LEY

Para la autoridad municipal, los taxistas se han convertido en un fuerte dolor de cabeza. El domingo pasado irrumpieron en las instalaciones de la policía, y aunque Federico Fernández, comisionado de Seguridad, diga que se va a cumplir la Ley, la realidad es que los hechos dejan mucho qué desear. Resulta que el lunes por la noche, otro grupo de taxistas tomó por asalto varias cuadras de la colonia Zaragoza y, teniendo un comportamiento pandilleril, atacaron a ciudadanos que presuntamente habían protagonizado un accidente con un taxi, pero muy lejos de la colonia en mención. Los siguieron y en grupo sacaron bates y golpearon a personas. ¿Y la autoridad? Ahí estaba, pero la Policía Municipal no intervino. ¿Se cumple la Ley? El deber ser es responsabilidad de cada elemento, pero quien lleva la batuta de la corporación debe cerciorarse, y no que le cuenten. Usted tiene la última palabra.

VIII. OPACIDAD TOTAL

La inoperancia del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ocasionada por el capricho de los senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, sí está afectando a la transparencia, no sólo para medios de comunicación, sino incluso para estudiantes e investigadores. Las dependencias federales están respondiendo lo que quieren, y eso cuando toca la suerte que respondan. Tal como se hizo con el INE, se requiere de la participación ciudadana, ahora para advertirle al Senado que haga su chamba y nombre a los comisionados que faltan.

IX. ABRIR LA PUERTA

Lo que no ha tomado en cuenta la “familia feliz” Montalvo-Cervantes −entiéndase Jesús Alberto Montalvo y Yazmín Cervantes Ávila− al plantear su propuesta de reelección en la dirección de escuelas y facultades, para perpetuarse ellos en el poder y control del gasto interno de la FCA Saltillo, es que, de aprobarse, estarían “reviviendo” o abriéndole la puerta a quienes en el pasado agotaron sus dos oportunidades para ocupar el cargo y que no son necesariamente aliados de los actuales directivos. Peor aún: en muchos casos se trata de personas y grupos que guardan agravios de los cuales quisieran desquitarse. Por ello, por muy apetitoso que pueda resultar para algunos −como los Montalvo-Cervantes en Saltillo o los Centeno en Torreón−, la iniciativa, se asegura, está condenada al naufragio.