POLITICÓN: TERMINÓ MAL

LOS REFUERZOS

Durante las últimas jornadas de refuerzo de vacunas anti Covid se vio a menos personas. En síntesis, muchos no acudieron por la tercera dosis. ¿A qué se debe? Hay desinterés de la población, es cierto, pero las autoridades contribuyen. En Salud Estatal, Roberto Bernal, no se cansa de decir que no se baje la guardia, y que también se apliquen las vacunas. Sin embargo, el hecho de que los subcomités relajen las medidas hace crear una percepción equivocada. La pandemia no ha terminado, y estar vacunado es la única opción real de aumentar las posibilidades de no desarrollar un cuadro grave.