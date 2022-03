POLITICÓN: TRÁFICO DE MIGRANTES

I. TRÁFICO DE MIGRANTES

¿Qué más pruebas quieren las autoridades federales sobre la operación de la delincuencia organizada en el tráfico de migrantes? Nos referimos a lo ocurrido en Monclova. Ahí dejaron abandonados a su suerte a decenas de personas de diferentes nacionalidades en la caja de un tráiler. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, no pueden cerrar los ojos. Ese tráiler no se llenó en Coahuila, sino en algún lugar del sur del país y transitó por casi todo el territorio nacional sin que alguna autoridad lo detectara.

II. REFUGIO DE DIRIGENTES

En los entes que la Auditoría Superior del Estado detectó que van a incrementar su nómina en 2022 llama la atención el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación, en donde manda Rubén Delgadillo. A este y otros organismos que son de los maestros, es donde van a parar los dirigentes magisteriales y sus equipos, según parece. Quizás el Fondo de de la Vivienda se está preparando porque pronto habrá elecciones en la sección sindical. Lo cierto es que la lupa de la ASE sí está entrando a fondo, aunque lo que necesitan es adelgazar en vez de aumentar su nómina.

III. HACIENDO MÉRITOS

Quien fuera uno de los aspirantes a la rectoría de la UAdeC, Francisco Osorio -en el sexenio pasado lo movieron de la Universidad a la subsecretaría de Educación Media y Superior, para dejarle libre el paso a Salvador Hernández-, no se da por vencido. Sin embargo, ahora hay una diferencia, antes creía tener méritos, ahora los anda haciendo, sobre todo en el activismo dentro del tricolor. A Osorio le quedó claro que ‘el que se mueve no sale en la foto’ por eso ahora posa en fotografías de las reuniones tricolores. ¿Aspirará a la UAdeC o ya de plano a la Sedu?

IV. MUCHAS DUDAS

Mientras que en el INE, de Lorenzo Córdova, no hablan de otra cosa más que del avance en la consulta para la Revocación de Mandato, la ciudadanía realmente ni sabe de qué se trata, pero tampoco le interesa enterarse. La gente pregunta que si vota a favor del actual Presidente, para que se quede en el lugar, ¿qué beneficios tendrá?, y si vota en contra, ¿en realidad harán valer el deseo popular y obligarán a Andrés Manuel López Obrador a dejar el cargo? Como todo esto sucede por primera vez en el país, Juan Pueblo tiene muchas dudas y se prevé una alta abstención.

V. ESTRATEGIA

La estrategia mediática del PRI, de Alejandro Moreno, los deja mal parados y vulnerables. Eso de presumir que el PRI tuvo al Presidente “más guapo” es cuestión de enfoques, y seguramente se refieren a Enrique Peña Nieto por la imagen que difunden. ¿De verdad, así quiere el PRI de Moreno competir en la próxima elección? Si su alianza llega hasta la lucha por la Presidencia, ¿Qué presumirá el PAN, de Marko Cortés? Sus expresidentes de México son Vicente Fox y Felipe Calderón. Del PRD mejor ni preguntamos, porque seguramente van a esconder que AMLO fue uno de los suyos.

VI. AGUA PARA COAHUILA

Ni ahora, ni nunca ha estado en la agenda de los legisladores por Coahuila modificar la Ley de Aguas Nacionales, para que en la Región Sureste haya una gran presa que almacene el agua que escurre de las sierras. Actualmente, Nuevo León -de Samuel García- pasa por una etapa difícil y parte de sus fuentes de abastecimiento son los escurrimientos de las sierras. El único gobernador que se atrevió a desafiar la Ley de Aguas Nacionales fue Enrique Martínez, al construir la presa Palo Blanco, pero eso costó que la Conagua no la reconozca e impida que se llene.

VII. DEUDAS POR TODOS LADOS

Que la ex alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado, también dejó deudas por todos lados -más de 150 millones de pesos-, con proveedores y con la CFE, principalmente. Ahora el nuevo alcalde, David Ruiz, no encuentra la puerta para salir de los compromisos. Lo cierto es que tiene una herramienta legal para que se llame a cuentas a Paty: la entrega-recepción. En esos documentos debe constar lo que dice, que le dejaron las arcas vacías y con compromisos de muy corto plazo de pago. Sin embargo, y usted lo verá, no va a pasar nada. David se tendrá que aguantar.

VIII. AGUA FRÍA

Las organizaciones que afilian automóviles extranjeros ilegales van a aventar un balde de agua fría a Blas Flores y Javier Díaz, secretario de Finanzas y Administrador Fiscal General, respectivamente. Quieren un 50 por ciento de descuento en el pago de placas y derechos de control vehicular, o bien pagar la mitad de lo que representa el monto de la regularización. Echando números, la regularización establece en el decreto que deben pagar 2 mil 500 pesos, pero van a hacer la petición de que por placas y derecho de control vehicular se paguen sólo mil 250 pesos, cuando mucho. ¡Qué vivos!