I. ¿DEMOCRACIA EN RETROCESO?

Nadita gustó a los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) la resolución del “Tribunalito”, de Sergio Díaz Rendón, sobre las acciones afirmativas para definir las candidaturas a diputados locales de grupos vulnerables. En la sesión del IEC, en la cual hicieron los ajustes al reglamento, hubo dos consejeros que manifestaron su desacuerdo, e incluso, calificaron como un retroceso para la democracia la resolución de los magistrados electorales. Leticia Bravo y Óscar Daniel Rodríguez presentaron un voto concurrente, es decir, tuvieron que votar a favor porque no les quedaba de otra, pero están en desacuerdo. El IEC había planteado que se les diera una diputación en las candidaturas de mayoría a los grupos vulnerables, pero el “Tribunalito” la mandó a los plurinominales.

II. SE BENEFICIA A PARTIDOS

El más enojado con el tema de la resolución del “Tribunalito” sobre las candidaturas para grupos vulnerables en la próxima formación del Congreso Estatal, fue el consejero Óscar Daniel Rodríguez. La sentencia de los magistrados deja a los partidos en libertad de decidir si incluyen a personas de grupos vulnerables en las candidaturas de mayoría, es decir, quienes hacen campaña. La alianza PRI, PAN, PRD, que prácticamente tiene definidos a los aspirantes, y otros partidos, salieron beneficiados.

III. TAMBIÉN EN TORREÓN

También en Torreón –¿será coincidencia?– se llevará a cabo la toma de protesta como candidato del PAN a Manolo Jiménez. El PRI, en un evento con cientos de asistentes, hizo lo mismo, el ruido político se llevó a La Laguna. Dicen los que saben que Manolo está marcando su territorio y como en política la forma es fondo, el mensaje es claro: esa región también es prioritaria y no debe desatenderse. A la toma de protesta, hoy por la tarde, está invitado el líder nacional del PAN, Marko Cortés. Por allá se alista la plana mayor de los azules, quienes tenían esta región como bastión. Lo que muchos dudaban es prácticamente una realidad, que el PRI y el PAN fueran en conjunto –sin olvidar al PRD– en la próxima elección del 4 de junio, y sin contratiempos.

IV. CUANDO EL RÍO SUENA

El que debería darle una revisada a su personal de oficina e inspectores es el subsecretario del Transporte, Rodolfo Navarro. Una de las compañías de servicio de traslado mediante aplicación telefónica siente que no es pareja la aplicación de la Ley. Las reglas son claras, pero a unos choferes y empresas sí se les exige, mientras que a otras nomás no los tocan. Bien dice el dicho: “no hagas cosas buenas que parezcan malas”. Lo mejor será aplicar la Ley parejo, para que no haya suspicacias.

V. COMISIONES EN EL TEATRO

También es necesario que Ana Sofía García, todavía titular de Cultura en el Estado, le eche un ojo a los eventos que se presentan en el Teatro de la Ciudad de Saltillo “Fernando Soler”. Resulta que cuando una persona llega a ventanilla a comprar un boleto supone que el costo es neto, pero no, hay un cargo adicional que no saben explicar de qué se trata. Las personas se van con un mal sabor de boca porque al no utilizar un servicio de venta de boletos por internet, suponen que no tendrán que pagar ninguna comisión. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos, hay empresas que rentan el teatro, convendría que el director, Cornelio Cepeda Muñoz, se tome la molestia de aclararlo con algún aviso en la ventanilla, para que quien pague de más sepa a dónde va a parar ese dinero, y tome una decisión antes de realizar el pago. ¿O no?

VI. MIEDO A LA TRANSPARENCIA

Si antes Andrés Manuel López Obrador no cuidaba las formas, ahora menos, es demasiado obvio en su intención de mermar las instituciones ciudadanas que le pueden tumbar el teatro. Ahora vetó a quienes serán los nuevos consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, por dizque acuerdos en lo oscurito entre PAN y ¡Morena! Hay dos cosas: uno, que sí le teme al Inai, y dos, prometió combate a la corrupción, pero el buen juez por su casa empieza.

VII. DE TESORERA A ALCALDESA

Con la aprobación de Morena, de Diego del Bosque, la ahora extesorera, Alejandra Flores García, asume el cargo de alcaldesa interina en el municipio de Francisco I. Madero. Basta recordar que Jonathan Ávalos, en su segunda petición de licencia al Congreso Estatal –la primera fue porque estaba indeciso de lanzarse como diputado local–, pidió separarse del cargo para ocupar la coordinación de campaña de Armando Guadiana como candidato a la gubernatura por Morena. De Alejandra realmente se sabe poco de lo que ha hecho en política, sin embargo, lo que se está cuidando es que trae todo el conocimiento de cómo se está gastando y al momento de que Jonathan regrese, Alejandra deberá rendir cuentas como alcaldesa y como tesorera también, aunque no esté en funciones, porque no quieren sorpresas.

VIII. EN EL CAMPO

Que al cumplirse dos años de administración, en el campo saltillense se habrán invertido 110 millones de pesos, solamente de la administración municipal a cargo de “Chema” Fraustro. La cifra anterior resulta de la suma de 40 millones de pesos invertidos en programas y obras en el 2022 y 70 millones de pesos que anunció ayer el Alcalde en el ejido Zacatera, en donde estuvo de gira. La difícil situación del campo amerita mayor inversión, y así se hará, para techos, semillas y otras obras.

IX. EN EL CARRIL IZQUIERDO

Que en las regiones Carbonífera y Centro el agua está regresando por su cauce. Los alcaldes y otros líderes sociales están empezando a trabajar para Morena y dejaron de lado la aventura con los rojillos del PT. Además de Tania Flores, de Múzquiz, y Roberto Piña, de Frontera, el alcalde de Sabinas, el polémico Mario López, entre otros, se han reunido con el aspirante de Morena, fuera de cámaras y mítines porque la Ley no lo permite, para ahora sí manifestarle el apoyo. Se ve que surtió efecto el jalón de orejas que hizo Adán Augusto López, secretario de Gobernación, para que nadie en el partido guinda se equivoque, porque el que se mueva en los próximos días, no sale en la foto, como el caso de la presidenta del Consejo Estatal, Yamile Mtanous y otros, entre los cuales hay todavía expriistas que serán llamados a cuentas pero por las autoridades con las que dejaron pendientes.

