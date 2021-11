POLITICÓN: UN PELIGRO PARA MÉXICO

I. UN PELIGRO PARA MÉXICO

¿Quién no recuerda la campaña de Antonio Sola de “AMLO es un peligro para México”, creada en el año 2006? Fue una campaña política negra contra el ahora Presidente de México, pero no estaba muy equivocada, dicen ahora. Andrés Manuel López Obrador quiere co-gobernar con el Ejército Mexicano o las Fuerzas Armadas, como quiera llamarles. Pero el peligro no radica sólo en su caprichosa estrategia de darle tareas civiles a los militares, además de dinero para que gasten a manos llenas, sin ser molestados. El otro peligro se llama oposición y es cualquier partido, entiéndase PRI, PAN, MC o las siglas que sea que puedan ganar la Presidencia. AMLO les habría allanado el camino más difícil.

II. ENTREGA INFORME

Para este día, en un salón del norte de la ciudad, el gobernador Miguel Riquelme le entregará el Cuarto Informe de Resultados a su partido, el PRI, en este caso representado por Rodrigo Fuentes. Es costumbre que los mandatarios, después de hacer la entrega formal y de Ley al Congreso del Estado, lo hagan también ante su partido y militantes.

III. POR LA EDUCACIÓN

Que María del Carmen Ruiz Esparza ha empezado el diálogo y acercamiento con los dirigentes magisteriales. La encargada del despacho de la Secretaría de Educación tiene un largo camino por recorrer, para ponerse al corriente en el ritmo que llevaba el fallecido Higinio González. La primera encerrona de Ruiz Esparza fue con Rafael Gómez Sabido, dirigente de la Sección 5 del SNTE. Entre los acuerdos a los que llegaron fueron continuar con las gestiones para la vacunación de los profesores con dosis de laboratorio distinto al CanSino. Pero lo más importante es que la Sección 5 estableció una alianza para garantizar el regreso a clases de todos los docentes.

IV. TORTURA

La presunta tortura por parte de elementos de la FGE de Gerardo Márquez, de la que se queja una mujer acusada de la muerte de su hija, y que ha sido un caso muy sonado en Saltillo, abre la puerta a varios debates. ¿Cuál es el valor que le da los derechos humanos de Hugo Valdés a ésta y decenas de denuncias similares?, ¿por qué la CDHEC no se pronuncia sobre la tortura como tal y maquilla siempre? Las cosas por su nombre. ¿Y Gerardo Márquez mete las manos al fuego por su gente?

V. ASÍ DE CLARO

Nadie entiende por qué la renuencia de algunos alcaldes -tres por lo menos hasta ahora- de no incluirse en el Mando Único. Ayer el gobernador Miguel Riquelme fue muy claro en su mensaje enviado desde San Pedro sobre este tema. Número uno: hay una amenaza latente de incursión de la delincuencia organizada a cualquiera de los 38 municipios de Coahuila. Número dos: el Mando Único no significa que la administración estatal tenga el control de la policía. Número tres: el Mando Único es la coordinación de seguridad para una más rápida reacción. Finalmente, número cuatro: los municipios que le entren tienen garantizada la presencia de grupos especiales con armas de alto poder para enfrentar a delincuentes.

VI. DOS AÑOS

También ayer, Miguel Riquelme habló de que le quedan dos años de administración, y de los cuatro años en que ha gobernado. No obstante a la pandemia y los recortes presupuestales el nivel de obra pública se mantiene, lo mismo la seguridad. Sin embargo, Riquelme va a aprovechar los dos años siguientes para cumplir con todas las necesidades de obra que le plantearon durante la campaña, por eso recorre el estado cada semana, haciendo entrega de lo prometido.

VII. CONSEJERÍA JURÍDICA

Son varios los tiradores al puesto de Consejero Jurídico del gobierno estatal. Este cargo lo ocupa actualmente Carlos Estrada, pero nomás cobrará su aguinaldo y prácticamente le dirá adiós a la administración estatal, porque se integra el 1 de enero de 2022 al Ayuntamiento de Saltillo por invitación del alcalde electo José María Fraustro. El caso es que entre los nombres que suenan para relevar a Estrada está Sergio Sisbeles, ex diputado federal suplente, y también encargado de los programas de prevención en la pasada administración estatal. Además se barajea el nombre de Carolina Castillo, con experiencia en el PRI y en el municipio, además de la Secretaría de Educación. Sin embargo, hay un montón de gente capaz para llegar al puesto.

VIII. RASPONES

El regidor de Cuatro Ciénegas, Juan Manuel Moreno González, no quiere que Yolanda Cantú, todavía alcaldesa, se vaya así tan campante. Desde 2019 ha denunciado irregularidades tanto al Sistema Anticorrupción como al Congreso del Estado, pero nomás no le hacen caso. Mínimo deberían tomar en cuenta sus reclamos y decirle claramente si su asunto contra Yolanda procede o no.

IX. ESTÁ CALIENTE

Mientras el gobernador de Nuevo León se toma selfies con su esposa para promover su imagen, la entidad sigue calentándose por el incremento de hechos violentos, homicidios, balaceras, ejecuciones y hasta persecuciones a plena luz del día. Samuel García fue advertido, durante la pasada reunión con los gobernadores del noreste: Miguel Riquelme de Coahuila y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, además de autoridades militares, que el crimen estaba buscando desestabilizar a Nuevo León, y lo está logrando. Por lo pronto Samuel no tiene una estrategia de contención, y se niega a voltear a Coahuila para ver un buen ejemplo.